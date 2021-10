LIVE Coronavirus Italia | 2.466 nuovi positivi e 50 decessi nelle ultime 24 ore

- Advertisement -

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO AGOSTO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

Coronavirus Italia: aggiornamento del 5 ottobre

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.466 i contagi da Covid-19 in Italia oggi, 5 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 50 morti. Sono 322.282 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività allo 0,76%.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia: aggiornamento del 4 ottobre

Ore 18:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.612 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 4 ottobre 2021, a fronte di 122.214 tamponi effettuati. Da ieri ci sono stati altri 37 decessi che hanno portato il totale, da inizio epidemia, a 131.068. In lieve aumento le terapie intensive (+6) e i ricoveri (+41).

Ore 18:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia: aggiornamento del 3 ottobre

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.968 i contagi da Covid 19 in Italia oggi, 3 ottobre 2021, secondo numeri e dati del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Da ieri ci sono stati altri 33 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 285.960 tamponi con un tasso positività all’1,03%. In calo i ricoverati con sintomi di Covid, 66 in meno rispetto a ieri, e il totale scende a 2.991. In lieve calo, 1 in meno, i ricoveri nelle terapie intensive che scendono complessivamente a 431. Sono 2.716 guariti da ieri, 4.458.036 da inizio pandemia.

Ore 18, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia: aggiornamento del 2 ottobre

Ore 17.30 | Il bollettino nazionale

Oggi, sabato 2 ottobre 2021, in Italia si sono registrati 3.312 nuovi casi. I decessi sono stati 25, con il totale che è così salito a 130.998 da inizio pandemia. Salgono le terapie intensive (+3), mentre scendono i ricoveri (-61) rispetto alla giornata di ieri. Infine, nelle ultime 24h sono stati effettuati 355.896 tamponi, per un tasso di positività che è dunque allo 0,9%.

Ore 15.00| Il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia: aggiornamento del 1 ottobre

Ore 15.00| Il bollettino della Regione Lazio