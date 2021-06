LIVE Coronavirus Italia: 753 nuovi casi e 56 decessi

- Advertisement -

Tempo di lettura: 7 minuti

- Advertisement -

LIVE CORONAVIRUS ITALIA LAZIO GIUGNO 2021 – Tutti gli aggiornamenti del diffondersi della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo con le dichiarazioni e i fatti più importanti.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEI MESI PRECEDENTI

Coronavirus Italia, aggiornamento del 25 giugno

Ore 18:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 753 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 56 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 192.541 tamponi, l’indice di positività è allo 0,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 306 (-22 da ieri).

Ore 18:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 24 giugno

Ore 18:00, il bollettino del Ministero della Salute

Secondo i dati del bollettino di oggi, diffusi dal ministero della Salute, oggi si registrano 927 nuovi casi e 10 morti. Effettuati 199.191 tamponi, tasso di positività al 0,5%. Cala ancora la pressione sugli ospedali: terapie intensive -16, ricoveri -113.

Ore 16:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 22 giugno

Ore 17:35, il bollettino del Ministero della Salute

Secondo i dati del bollettino di oggi, diffusi dal ministero della Salute, oggi si registrano 835 nuovi casi e 31 morti. Effettuati 192.882 tamponi, tasso di positività al 0,4%. Cala ancora la pressione sugli ospedali: terapie intensive -23, ricoveri -101.

Ore 16:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 21 giugno

Ore 17:25, il bollettino del Ministero della Salute

Secondo i dati del bollettino di oggi, diffusi dal ministero della Salute, oggi si registrano 495 nuovi casi e 21 morti. Effettuati 81.752 tamponi, tasso di positività al 0,6%. Cala ancora la pressione sugli ospedali: terapie intensive -54, ricoveri -4.

Ore 16:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 19 giugno

Ore 17:15, il bollettino del Ministero della Salute

Secondo i dati del bollettino di oggi, diffusi dal ministero della Salute, oggi si registrano 1.197 nuovi casi e 28 morti. Effettuati 249.988 tamponi, tasso di positività al 0,5%. Cala ancora la pressione sugli ospedali: terapie intensive -22, ricoveri -176.

Ore 16:30, il bollettino della Regione Lazio

“Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+24) e oltre 18mila antigenici per un totale di oltre 27mila test, si registrano 101 nuovi casi positivi (-46), si registra un solo decesso (-2), i ricoverati sono 320 (-17). I guariti 215, le terapie intensive sono 77 (=). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,1%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,3% i casi a Roma città sono a quota 60″. Lo dichiara l’assessore alla Sanità regionale Alessio D’Amato.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 18 giugno

Ore 17:45, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.147 i positivi al test in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono, invece, 35 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 37. Mentre 414 persone sono ricoverate in terapia intensiva per il Covid con un calo di 28 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Il tasso di positività è allo 0,5%, in calo dello 0,1% rispetto a ieri.

Ore 17, il bollettino della Regione Lazio

#Coronavirus: D'Amato: Oggi su quasi 9mila tamponi nel lazio (-312) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 147 nuovi casi positivi (+28), i decessi sono 3 (-5), i ricoverati sono 337 (-31). I guariti 564 https://t.co/jp9Wb2v3qu — Salute Lazio (@SaluteLazio) June 18, 2021

Coronavirus Italia, aggiornamento del 17 giugno

ORE 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.325 i positivi al test in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.400. Sono invece 37 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 52. Mentre 444 persone sono ricoverate in terapia intensiva per il Covid con un calo di 27 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 16 giugno

Ore 17, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.400 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 52 le vittime in un giorno. I dati emergono da 203.173 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è dell’0,7%. Calano i ricoveri (-269) e le terapie intensive (-33).

Ore 16, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 15 giugno

Ore 18, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+4.405) e oltre 14mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 118 nuovi casi positivi (+7), i decessi sono 13 (+7), i ricoverati sono 430 (-24). I guariti 449”.

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.255 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono invece 63 le vittime in un giorno. I dati emergono da 212.112 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è dell’0,6%. Calano i ricoveri (-132) e le terapie intensive (-32).

Coronavirus Italia, aggiornamento del 14 giugno

Ore 18, il bollettino della Regione Lazio

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 907 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.390. Sono invece 36 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 26. I dati emergono da 79.524 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 134.136. Il tasso di positività è dell’1,1%, in lieve aumento rispetto all’1% di ieri.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 13 giugno

Ore 18, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.390 i casi da Coronavirus rilevati in Italia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati diffusi dall’ultimo bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute le nuove vittime sono 26, ieri 52. Per un bilancio di vittime che sali così a 127.002.

Ore 18, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 12 giugno

Ore 17:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.723 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 12 giugno, secondo i dati – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 52 morti. Eseguiti, invece, 212.966 tamponi, con un indice di positività è allo 0,8%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 603 (-23 da ieri).

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 11 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.079 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 88 morti. Da ieri, eseguiti 205.335 tamponi, l’indice di positività è all’1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 626 (-35 da ieri).

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 10 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.079 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 10 giugno, secondo i dati -regione per regione- nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 88 morti. Da ieri, eseguiti 205.335 tamponi, l’indice di positività è all’1%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 626 (-35 da ieri).

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 9 giugno

Ore 17:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.199 i nuovi contagi e 77 le vittime per Covid registrati oggi. Il tasso di positività è dell’1%. Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il numero degli attualmente positivi è di 174.935. Il totale dei dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia è pari a 3.936.088. Calano i ricoveri (-303) e le terapie intensive (-27).

Ore 17:00, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (1.324) e oltre 12mila antigenici per un totale di oltre 22mila test, si registrano 179 nuovi casi positivi (+40), i decessi sono 7 (+1), i ricoverati sono 587 (-58). I guariti 1.237”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 8 giugno

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 7 giugno

Ore 17:00, il bollettino della Protezione Civile

Sono 1.273 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 giugno, secondo i dati regione per regione. Nel bollettino della Protezione Civile, da ieri registrati 65 decessi. I nuovi casi sono stati individuati su 84.567 tamponi, con il tasso di positività che resta stabile all’1,5%.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

https://twitter.com/SaluteLazio/status/1401897438244450307?s=20

Coronavirus Italia, aggiornamento del 6 giugno

Ore 16:45, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.275 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 6 giugno, secondo i dati regione per regione. Nel bollettino della Protezione Civile, da ieri registrati 51 decessi. I nuovi casi sono stati individuati su 149.958 tamponi, con il tasso di positività che risale all’1,5%.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 5 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 4 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Sono 2.257 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 4 giugno, secondo i dati regione per regione. Nel bollettino della Protezione Civile, da ieri registrati 73 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 220.939 tamponi, il tasso di positività è all’1,15%.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 3 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Oggi in Italia sono stati registrati 1.968, mentre 59 sono stati i decessi. I dimessi e i guariti sono invece 3.893.259, con un incremento di 6.392 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 205.562, in calo di 4.488 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività risale leggermente al 2%.

Ore 17:30, il bollettino della Regione Lazio

Come riporta la Regione Lazio: “Oggi su un totale di oltre 10mila test, si registrano 196 nuovi casi positivi (-15), i decessi sono 6 (+2), i ricoverati sono 843 (+5). I guariti 1.086, le terapie intensive sono 134 (-9)”.

Coronavirus Italia, aggiornamento del 2 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Oggi in Italia sono stati registrati 2.897 nuovi positivi, in aumento rispetto a ieri, mentre 62 sono stati i decessi. I dimessi e i guariti sono invece 3.886.867, con un incremento di 18.535 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 210.050, in calo di 15.701 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività risale leggermente dal 1,1% all’1,3%. Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che calano di 56 unità (ieri -44) e scendono a 933 in tutto, sotto quota mille per la prima volta dal 22 ottobre 2020. Le dosi di vaccino somministrate al momento sono 35.578.293.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio

Coronavirus Italia, aggiornamento del 1 giugno

Ore 17:30, il bollettino della Protezione Civile

Oggi in Italia sono stati registrati 2.483 nuovi positivi, in aumento rispetto ai 1.820 di ieri, mentre 93 sono stati i decessi. I dimessi e i guariti sono invece 3.868.332, con un incremento di 10.313 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 225.751, in calo di 7.923 nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività crolla dal 2,1% all’1,1%.Ancora in discesa i ricoveri, con le terapie intensive che calano di 44 unità (ieri -34) con 41 ingressi del giorno, e scendono a 989 in tutto, sotto quota mille per la prima volta dal 22 ottobre 2020. Le dosi di vaccino somministrate al momento sono 35.131.484.

Ore 16:00, il bollettino della Regione Lazio