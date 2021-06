Euro 2020 | Turchia-Italia 0-3: Immobile e Insigne aprono lo show azzurro!

- Advertisement -

EURO 2020 TURCHIA ITALIA FORMAZIONI TABELLINO CRONACA – L’attesa è finita: l’Italia di Roberto Mancini è scesa in campo per inaugurare la 17^ edizione del campionato europeo di calcio contro la Turchia. La prima frazione di gioco termina a porte inviolate, nonostante alcune occasioni da gol importanti create e un atteggiamento molto offensivo da parte degli azzurri. Nella ripresa l’Italia non si fa sorprendere e da una grande azione arriva l’autogol di Demiral. Poi arriva Ciro Immobile a raddoppiare il risultato ed infine Lorenzo Insigne chiude il match con la terza rete. Termina 0-3 Turchia-Italia.

Turchia-Italia: le formazioni ufficiali e il tabellino

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Demiral, Soyuncu, Meras; Yokuslu (65′ Kahveci); Karaman (77′ Dervisoglu), Tufan (65′ Ayhan), Yazici (46′ Under), Calhanoglu; Burak Yilmaz

A disposizione: Gunok, Bayindir, Kabak, Muldur, Tokoz, Antalyali, Kokcu, Unal

Ct: Şenol Güneş

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi (46′ Di Lorenzo), Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli (74′ Cristante); Berardi (85′ Bernardeschi), Immobile (79′ Belotti), Insigne (79′ Chiesa)

A disposizione: Sirigu, Meret, Emerson, Acerbi, Bastoni, Pessina, Raspadori.

Ct: Roberto Mancini

Arbitro: Danny Makkelie (OLA)

MARCATORI: 53′ Demiral (A), 66′ Immobile, 79′ Insigne

NOTE – AMMONITI: 88′ Soyuncu, 89′ Dervisoglu

RECUPERO: +1

La cronaca del match

90+3′ – Termina 3 a 0 per l’Italia: gli azzurri inaugurano alla grande questo europeo contro la Turchia!

90+1′ – Ancora possesso palla da parte degli azzurri

90′ – Saranno tre i minuti di recupero!

89′ – Ammonito Dervisoglu per fallo su Barella

88′ – Ancora Italia che riparte con Bernardeschi, poi ancora Barella

87′ – Colpito accidentalmente Calhanoglu da Barella

86′ – Calcio d’angolo per l’Italia

85′ – Dopo i crampi lamentati da Berardi entra Federico Bernandeschi

84′ – Crampi per Berardi

83′ – Spinazzola con le mani, Turchia aggressiva

82′ – Cala il ritmo della gara

81′ – Italia spettacolare in questa prima partita della fase a gironi!

80′ – Doppio cambio per l’Italia: fuori Immobile e Insigne dentro Belotti e Chiesa

79′ – GOOOOOOOL! 3 A 0 PER L’ITALIA CON IL GOAL DI LORENZO INSIGNE!

78′ – Altro cambio per la Turchia: fuori Karaman dentro Dervisoglu

77′ – Spinazzola non riesce a trovare i compagni e si fa beffare dall’intervento della difesa turca

76′ – Karaman prova il tiro, Donnarumma a suo il pallone

75′ – Prova a uscire la Turchia, sale Under ma Chiellini difende bene

74′ – Fuori Locatelli dentro Cristante

73′ – Berardi trova calcio di punizione da un fallo di Umit

72′ – Ancora Barella che con personalità sta gestendo il centrocampo azzurro

71′ – Sale Barella che chiedeva un appoggio a Immobile, Turchia attenta stoppa l’azione

70′ – Italia che concede un po’ di campo alla Turchia

69′ – Turchia che accenna una reazione anche se il doppio svantaggio può pesare sul morale dei turchi

68′ – Ci prova la Turchia, ma l’Italia ha acquistato molta fiducia e riesce a difendere più che bene la porta

67′ – Risultato meritato per quanto ha fatto l’Italia in questi minuti di gioco

66′ – GOOOOOOOOOL! CIRO IMMOBILE RADDOPPIA IL RISULTATO: 2 A 0 PER L’ITALIA!

65′ – Doppio cambio per la Turchia: fuori Tufan e Yokuslu dentro Kahveci e Ayhan

64′ – Insigne recupera il pallone. Tanti contrasti vinti dal giocatore del Napoli in questa partita

63′ – Ancora la Turchia prova a cercare un varco ma l’Italia è ben piazzata

62′ – Barella di prima per Di Lorenzo che calcia un traversone respinto dalla Turchia

61′ – Calcio di punizione battuto da Insigne, palla intercettata dalla difesa turca

60′ – Calcio di punizione per l’Italia dopo un fallo su Berardi

59′ – Tutti gli azzurri partecipano alla fase offensiva per trovare il goal del 2 a 0

58′ – Prova il tiro Locatelli: Cakir non si fa sorprendere da una palla molto lenta dell’azzurro

57′ – Tiro deviato di Insigne dalla difesa turca: calcio d’angolo per l’Italia

56′ – E’ entrato molto bene invece Under per la Turchia che al momento è l’unico che sta facendo preoccupare la difesa azzurra

55′ – Ancora Spinazzola fa preoccupare gli avversari, un’ottima gara fin qui del giocatore della Roma

54′ – Si infiamma l’Italia che inizia a spingere e mette in crisi la Turchia

53′ – GOOOOOOOL! ITALIA IN VANTAGGIO GRAZIE ALL’AUTOGOL DI DEMIRAL: PASSAGGIO DI BARELLA PER BERARDI CHE CROSSA IN AREA. IL TURCO SI FA SORPRENDERE!

52′ – Jorginho perde un pallone pericoloso dal pressing idi Under che arriva davanti a Donnarumma: il portiere azzurro non si fa sorprendere e in due tempi blocca il pallone

51′ – Duro contrasto tra Barella e Umit che resta a terra

50′ – Palla troppo lunga di Barella che aveva visto l’inserimento giusto di Berardi

49′ – Under prova a passare, Di Lorenzo interrompe l’azione del turco senza fallo

48′ – Possesso palla da parte degli uomini di Gunes

47′ – Calcio d’angolo per l’Italia, battuto corto da Insigne: sullo scambio Berardi si è trovato in fuorigioco. Dunque calcio di punizione per la Turchia

46′ – Si riparte all’Olimpico per il secondo tempo di Turchia-Italia: pallone agli azzurri

La cronaca del primo tempo di Turchia-Italia

45+1′ – Termina 0-0 il primo tempo tra Turchia e Italia

45′ – Tiro di Spinazzola deviato probabilmente con una mano: CHECK DEL VAR. Dopo pochi secondi la richiesta di un rigore a favore dell’Italia è stato respinto, nessun fallo di mano dunque da parte della Turchia

44′ – Contatto tra Chiellini e Yilmaz in area di rigore turca, nessuna segnalazione da parte del VAR

43′ – Uno due di Insigne e Immobile, Turchia asserragliata non permette agli azzurri di trovare lo spazio per calciare

42′ – L’Italia prova a trovare il goal prima dello scadere del primo tempo

41′ – Sale l’Italia con Florenzi che si allunga un po’ troppo il pallone, arriva l’avversario che regala la rimessa laterale agli azzurri

40′ – Berardi pensa al tiro ma calcia male!

39′ – Chiellini partecipa alla fase offensiva per dare una spinta in più

38′ – Errore di Cakir che su rimessa dal fondo sbaglia totalmente il rinvio

37′ – Insigne prova la conclusione: tiro troppo centrato, facile per Cakir

36′ – Torna in area avversaria l’Italia che non riesce a trovare la conclusione

35′ – Brividi per l’Italia, Donnarumma esce dai pali e respinge un cross pericoloso di Yilmaz

34′ – CI PROVA IMMOBILE DI TESTA: l’attaccante della Lazio non mira bene la porta. La palla termina sul fondo

33′ – Jorginho mette dentro il pallone sul secondo palo, Cakir con i pugni respinge il pallone

32′ – Insigne prova il cross, deviato il tiro da Tufan: calcio d’angolo per l’Italia

31′ – Altro fuorigioco di Yilmaz, altro calcio di punizione per l’Italia

30′ – Spinazzola sbaglia l’ultimo passaggio per Immobile e regala palla alla Turchia

29′ – Barella prova la conclusione da fuori area, la palla termina sul fondo

28′ – Di nuovo palla al piede per gli azzurri, apertura di Insigne per Spinazzola

27′ – Berardi interrompe il possesso palla della Turchia

26′ – Ora possesso palla da parte di turchi che avanzano, ma Yilmaz si fa trovare in fuorigioco

25′ – Florenzi prova a metterla in mezzo, Celik allontana

24′ – Ancora Italia che fa partire il gioco da Donnarumma

23′ – Tanta aggressività da parte dell’Italia di Roberto Mancini trascinata anche da un tifo incredibile dei tifosi azzurri

22′ – Calcio d’angolo per l’Italia: dalla bandierina Insigne crossa in area CHIELLINI DI TESTA E CAKIR SI OPPONE SOTTO LA TRAVERSA!

21′ – Prova il tiro Immobile: il biancoceleste lamenta un fallo di mano da parte di un giocatore turco. L’arbitro lascia proseguire il gioco

20′ – Bonucci prova la conclusione ad metà campo: il pallone termina sul fondo

19′ – Ci prova ancora l’Italia con Barella che va in profondità e guadagna una rimessa laterale

18′ – INSIGNE PROVA IL TIRO A GIRO! L’azzurro manca la porta

17′ – Ricomincia l’Italia da Chiellini

16′ – Fallo di Locatelli su Ozan

15′ – Traversone di Spinazzola messo fuori da Demiral

14′ – Sale l’Italia con Barella, palla per Berardi che da fuori area calcia il pallone: niente da fare per l’attaccante del Sassuolo

13′ – Fallo di Florenzi su Calhanoglu

12′ – Buona opportunità per la Turchia con Yilmaz che crossa in area per Calhanoglu. Il turco commette però fallo su Barella, calcio di punizione per l’Italia

11′ – Con calma gli azzurri avanzano in area di rigore avversaria

10′ – Uno contro uno di Insigne con Demiral che ha la meglio sull’azzurro

9′ – Passaggio troppo lungo di Bonucci per Spinazzola, rimessa laterale per la Turchia

8′ – Berardi aggressivo su un lancio lungo, non riesce ad arrivare sul pallone: anticipa Cakir

7′ – Insigne vede Berardi, pallone del napoletano un po’ troppo interno intercettato dalla Turchia

6′ – Pressing alto con Immobile che aggredisce su ogni pallone

5′ – Possesso palla dell’Italia, Turchia aggressiva ma azzurri attenti

4′ – Berardi non riesce a controllare la palla e regala il pallone agli avversari

3′ – Palla in profondità di Florenzi per Berardi, che crossa per Immobile: la palla esce fuori

2′ – Torna a ruggire l’Olimpico dopo più di un anno, i tifosi di entrambe le nazioni si fanno sentire in questi primi minuti di gioco

1′ – Prende via l’Europeo! Fischio d’inizio tra Turchia e Italia: primo pallone giocato dai turchi

Dove vederla in tv

Italia-Turchia verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai subito dopo la cerimonia di inaugurazione. Come di consueto, il canale di riferimento sarà Rai 1. La partita inoltre sarà disponibile in diretta per gli abbonati anche su Sky , che trasmetterà Italia-Turchia sui canali Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).