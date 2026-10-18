CRONACHE
LIVE 7′ Juventus Lazio 0-0: Alajbegovic dalla distanza, blocca Mandas
Juventus Lazio, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45 di domenica 18 ottobre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.
Leggi anche: Bomber nella storia: quali hanno giocato sia per la Juve sia per la Lazio
Serie A: in diretta la cronaca di Juventus Lazio
In diretta la cronaca del primo tempo tra bianconeri e biancocelesti
5′ – OCCASIONE JUVENTUS – Recupero palla alto dei bianconeri, Alajbegovic si crea spazio dalla distanza e lascia partire un tiro che Mandas blocca senza patemi.
3′ – OCCASIONE LAZIO – Azione manovrata della Lazio, tutta di prima e tutta sullo stretto; Taylor per Frattesi, scarico nuovamente sull’olandese, palla a Tavares che la mette tesa in mezzo ma Vicario blocca tutto.
1′ – INIZIA JUVENTUS LAZIO!
Il tabellino di Juventus Lazio: le formazioni ufficiali
- JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.
- A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.
- Allenatore: Domenichini (Spalletti squalificato).
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti
- Allenatore: Gattuso.
- Arbitro: sig. Massa (sez. di Imperia)
- Marcatori:
- NOTE
- Ammoniti:
- Espulsi:
- Minuti di recupero:
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|Roma
|17
|7
|3
|LAZIO
|16
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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