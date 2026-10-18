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CRONACHE

LIVE 7′ Juventus Lazio 0-0: Alajbegovic dalla distanza, blocca Mandas

Published

5 minuti ago

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Juventus Lazio ottobre 2026

Juventus Lazio, gara valida per la settima giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma all’Allianz Stadium di Torino alle ore 20:45 di domenica 18 ottobre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.

Leggi anche: Bomber nella storia: quali hanno giocato sia per la Juve sia per la Lazio

Serie A: in diretta la cronaca di Juventus Lazio

In diretta la cronaca del primo tempo tra bianconeri e biancocelesti

5′ – OCCASIONE JUVENTUS – Recupero palla alto dei bianconeri, Alajbegovic si crea spazio dalla distanza e lascia partire un tiro che Mandas blocca senza patemi.

3′ – OCCASIONE LAZIO – Azione manovrata della Lazio, tutta di prima e tutta sullo stretto; Taylor per Frattesi, scarico nuovamente sull’olandese, palla a Tavares che la mette tesa in mezzo ma Vicario blocca tutto.

1′ – INIZIA JUVENTUS LAZIO!

Il tabellino di Juventus Lazio: le formazioni ufficiali

  • JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí; Celik, Douglas Luiz, Sarr, McKennie; Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani.
    • A disposizione: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Cambiaso, Rugani, Woltemade, Cabal.
    • Allenatore: Domenichini (Spalletti squalificato).
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra, Pinamonti
    • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: sig. Massa (sez. di Imperia)
  • Marcatori:
  • NOTE
  • Ammoniti:
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero:

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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# Squadra Pt G
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2 Roma 17 7
3 LAZIO 16 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
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