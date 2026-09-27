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CRONACHE

CRONACA LIVE Lazio Arezzo 0-0, a minuti in campo: le formazioni ufficiali dell’amichevole

Published

6 minuti ago

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Cronaca diretta Lazio Arezzo

Lazio Arezzo, l’amichevole fissata durante il turno di Nations League per non perdere il ritmo gara, è in programma allo stadio Mirko Fersini di Formello, alle ore 15:00 di domenica 27 settembre 2026; noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti.

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Test amichevole: in diretta la cronaca di Lazio Arezzo

In diretta la cronaca del secondo tempo del test

In diretta la cronaca della prima frazione del match amichevole

Il calcio d’inizio del match Lazio Arezzo è in programma per le ore 15.

Il tabellino di Venezia Lazio

  • LAZIO (4-3-3): Motta; Leite, Doekhi, Pedraza, Floriani; Serra, Belahyane, Farcomeni; Pinamonti, Noslin, Zaccagni.
  • A disposizione: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Lazzari, Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Milillo, Canali, Montano, Sulejmani.
  • Allenatore: Gattuso.
  • AREZZO (4-3-3): Seculin; Righetti, Gilli, Coppolaro, Mena; Leone, Ionita, Chierico; Sala, Pattarello, Cerri.
  • A disposizione: Trombini, Illanes, Serban, Eklu, Mancuso, Viviani, Arena, Mancini, Manes, Cianci, Olivieri.
  • Allenatore: Bucchi.

Arbitro: sig. Perri (sez. di Roma 1)

Marcatori:

Note:

Ammoniti:

Espulsi:

Minuti di recupero:

  • @Copyright Lazionews.eu

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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