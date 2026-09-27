CRONACHE
CRONACA LIVE Lazio Arezzo 0-0, a minuti in campo: le formazioni ufficiali dell’amichevole
Lazio Arezzo, l’amichevole fissata durante il turno di Nations League per non perdere il ritmo gara, è in programma allo stadio Mirko Fersini di Formello, alle ore 15:00 di domenica 27 settembre 2026; noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti.
Leggi anche: “Taylor aspetta Xavi: vuole una chance da giocarsi nell’Olanda“
Test amichevole: in diretta la cronaca di Lazio Arezzo
In diretta la cronaca del secondo tempo del test
In diretta la cronaca della prima frazione del match amichevole
Il calcio d’inizio del match Lazio Arezzo è in programma per le ore 15.
Il tabellino di Venezia Lazio
- LAZIO (4-3-3): Motta; Leite, Doekhi, Pedraza, Floriani; Serra, Belahyane, Farcomeni; Pinamonti, Noslin, Zaccagni.
- A disposizione: Renzetti, Pannozzo, Pellegrini, Lazzari, Bordon, Morelli, Ciucci, Gatto, Santagostino, Milillo, Canali, Montano, Sulejmani.
- Allenatore: Gattuso.
- AREZZO (4-3-3): Seculin; Righetti, Gilli, Coppolaro, Mena; Leone, Ionita, Chierico; Sala, Pattarello, Cerri.
- A disposizione: Trombini, Illanes, Serban, Eklu, Mancuso, Viviani, Arena, Mancini, Manes, Cianci, Olivieri.
- Allenatore: Bucchi.
Arbitro: sig. Perri (sez. di Roma 1)
Marcatori:
Note:
Ammoniti:
Espulsi:
Minuti di recupero:
- @Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Icardi, il Napoli lo ha snobbato in estate
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Marusic, slitta il rientro del montenegrino
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Infortunio Rovella, notizie non confortanti dagli esami strumentali: le ultime
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Pellegrini resiste, c’è un’offerta dall’Arabia: le ultime