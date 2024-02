Serie A, Lazio - Bologna 1-2: Zirkzee condanna i biancocelesti

Tempo di lettura: 5 minuti

LAZIO BOLOGNA SERIE A 2023 2024 - La Lazio ripone nel cassetto la Champions League, dove in settimana è arrivata la vittoria per 1-0 contro il Bayern Monaco, tornando a concentrarsi sulla Serie A. L'avversario nella venticinquesima giornata è il sorprendente Bologna di Thiago Motta, in corsa per i primi quattro posti della classifica proprio come i biancocelesti. Un big match a tutti gli effetti, uno scontro diretto, quello che attende i ragazzi di Sarri. Fischio d'inizio all'Olimpico alle ore 12:30. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita.

Serie A, Lazio - Bologna: la cronaca del match

Secondo tempo

90+4' - Triplice fischio all'Olimpico. Il Bologna rimonta e batte 1-2 la Lazio all'Olimpico grazie alle reti di El Azzouzi e Zirkzee, che replicano all'iniziale vantaggio biancoceleste siglato da Isaksen.

90+4' - Calcio d'angolo per la Lazio, sale anche Provedel, ultima occasione.

90+4' - Ci prova Pellegrini da lontano, ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa del Bologna.

90+2' - Punizione per la Lazio, ammonito Ndoye.

90+1' - La Lazio circumnaviga l'area di rigore del Bologna, ma non riesce a trovare il varco. Pedro calcia ma colpisce involontariamente Casale.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - La Lazio prova a ripartire, ma il Bologna è ordinato e controlla le avanzate biancocelesti. Aumentano i rimorsi per non aver sfruttato le tante occasioni avute nel primo tempo.

85' - Doppio cambio nel Bologna: dentro Lykogiannis e Calafiori per Orsolini e Kristiansen.

85' - La Lazio tenta l'assalto finale alla ricerca quantomeno del pareggio. Bologna che prova ad amminstrare il vantaggio.

82' - Segnalato fuorigioco a Pedro. Si ferma l'azione offensiva della Lazio.

80' - Ammonito Marusic in occasione del gol di Zirkzee per un fallo commesso sulla ripartenza del Bologna.

79' - 1-2 Bologna. Zirkzee. L'attaccante olandese chiude un triangolo e, dall'altezza del dischetto, lascia partire un fendente incrociato sul quale Provedel non può niente. Lazio sotto all'Olimpico.

77' - Sarri completa le sostitutizioni e toglie Lazzari e Luis Alberto per Kamada e Pellegini.

75' - Castellanos sfrutta benissimo la profondità e riceve tutto solo davanti a Skorupski, che però esce con i tempi perfetti ed anticipa lo scavino del Taty, evitando anche un possibile contatto da rigore.

73' - Triplo cambio per Thiago Motta, lasciano il campo Saelemaekers, Fabbian ed El Azzouzi per Ndoye, Urbanski ed Aebischer.

71' - Lazzari scambia con Felipe Anderson e parte sulla destra, ma il suo cross e ben controllato da Beukema, che allontana. La Lazio però è più grintosa in questo momento e sta provando a mettere alla corde il Bologna.

68' - Percussione alla Cannavaro di Mario Gila, che poi verticalizza per Castellanos ma il suo filtrante viene anticipato dalla difesa del Bologna, che si salva. Altra ottima azione personale del difensore spagnolo, che dimostra sempre più le sue capacità.

65' - Doppio cambio per la Lazio, escono Immobile ed Isaksen, entrano Castellanos e Pedro.

61' - La Lazio prova a rispondere ripartendo velocemente, ma la difesa del Bologna stoppa la progressione di Felipe Anderson.

60' - Orsolini serve di tacco Zirkzee, ubriacando Marusic. La conclusione dell'olandese viene respinta dalla retroguardia della Lazio.

59' - Ancora una volta la traiettoria dipinta da Orsolini pesca Posch tutto solo in area. Il colpo di testa finisce al lato, ma è già la seconda volta che il terzino rossoblù viene lasciato libero dai difensori della Lazio.

58' - Altro giro dalla bandierina per il Bologna, che tiene alta la pressione e conserva il possesso palla.

56' - La Lazio conquista un calcio d'angolo, ma il Bologna allontana la sfera. Nel frattempo primi movimenti sulla panchina biancoceleste, con Castellanos, Pedro e Kamada che iniziano il riscaldamento.

54' - Zirkzee calcia da lontano ma trova ancora una volta Provedel, che blocca in tuffo la conclusione.

53' - Posch colpisce di testa da pochi passi, stavolta bravo e attento Provedel.

53' - Il Bologna adesso alza la pressione e conquista un altro corner. Lazio racchiusa nella propria metà campo.

52' - Ferguson tenta la conclusione potente, Casale respinge e manda la palla in calcio d'angolo, evitando guai peggiori.

49' - Ritmi alti anche in questo secondo tempo tra Lazio e Bologna, che procedono sulla falsa riga dei primi 45'. Entrambe le squadre giocano a viso aperto e alla ricerca della vittoria.

47' - Cartellino giallo per El Azzouzi. L'autore del gol del pareggio colpisce duro Felipe Anderson e viene ammonito da Maresca.

46' - Si riparte all'Olimpico, via alla ripresa.

Primo tempo

45+3' - Fine primo tempo all'Olimpico. Un'ottima Lazio paga l'errore di Provedel e chiude sul risultato di 1-1 un primo tempo divertente e ricco di emozioni. A tra poco per la ripresa.

45+3' - Isaksen atterrato in area di rigore da Ferguson! Maresca non ravvisa nessun fallo e fischia la fine del primo parziale di gioco, tra i fischi dell'Olimpico.

44' - Grande reazione della Lazio, che dopo aver incassato il gol del pareggio è tornata prepotentemente ad attaccare con continuità. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Guendouzi colpisce forte a botta sicura, ma Lucumi si immola e respinge il tiro a Skorupski battuto.

38' - 1-1 Bologna con El Azzouzi, ma Maresca annulla inizialmente per fuorigioco. Dopo controllo VAR il gol del pareggio viene però assegnato. L'autore della rete era infatti in posizione regolare. Grave errore di Provedel, che sbaglia il rilancio e serve gli attaccanti rossoblù, che furbescamente scartano il regalo e colpiscono a freddo i biancocelesti.

36' - Orsolini calcia sul fondo, ma Provedel si arrabbia perché la palla ha bucato la barriera.

35' - Punizione per il Bologna, fallo di Cataldi su Ferguson al limite dell'area di rigore biancoceleste. Ammonito il mediano biancoceleste.

30' - Indiavolato Isaksen! Strepitosa giocata del danese, che si accentra partendo da destra e lascia partire un sinistro a giro sul quale Skorupski deve compiere un miracolo. Lazio ancora vicina al raddoppio.

25' - Ammonito Fabbian per una sbracciata su Cataldi a palla lontana. Il primo cartellino giallo del match è per il Bologna.

24' - Immobile vicino al raddoppio. Il bomber biancoceleste parte sulla linea del fuorigioco e, giunto davanti a Skorupski, non riesce a dare forza alla propria conclusione. Molto bene però la Lazio anche dopo aver trovato il vantaggio.

17' - ISAKSEN! 1-0 LAZIO! Stavolta è tutto regolare. Secondo gol in Serie A per il danese, che conferma lo strepitoso momento di forma e sigla il vantaggio biancoceleste propiziando l'assist al bacio di Immobile. Il gol nasce da un altro recupero offensivo dei capitolini, che concretizzano al meglio l'ottimo pressing intavolato.

13' - La Lazio segna con Immobile, ma viene segnalato fuorigioco. Annullata dunque la rete del potenziale vantaggio biancoceleste, si resta 0-0. Posizione di offside confermata anche dal VAR.

11' - Non ce la fa Patric! Sarri costretto al cambio dopo pochi minuti dall'inizio dalla partita. Entra dunque Casale nella Lazio, ma arriva un'altra tegola nel reparto difensivo per i biancocelesti.

8' - Immobile! Il capitano della Lazio riceve lo scarico di Isaksen ma non colpisce alla perfezione, trovando la respinta di Skorupski. I biancocelesti hanno ascoltato il proprio tecnico e hanno improvvisamente alzato la pressione, trovando la prima occasione del match. Ottimo lavoro dell'esterno danese

6' - La Lazio soffre il pressing offensivo del Bologna e non riesce a ripartire quando recupera il possesso. Inizio complicato per i biancocelesti. Sarri che chiede di alzare l'intensità dalla panchina.

4' - Patric accusa un lieve problema, il gioco si ferma per qualche secondo ma fortunatamente non è niente di grave per il centrale spagnolo. Si può proseguire.

4' - Il Bologna prova a prendere il controllo della partita, mantenendo il possesso della sfera. Lazio inizialmente coperta nella propria metà campo.

3' - Subito pericoloso il Bologna con Ferguson, che calcia da lontano mandando la palla di poco a lato rispetto alla porta protetta da Provedel.

1' - Si apre il sipario su Lazio - Bologna. L'arbitro Maresca ha dato il via al lunch match di questa venticinquesima giornata di Serie A.

Serie A, il tabellino di Lazio - Bologna 1-2

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari (dal 77' Pellegrini), Gila, Patric (dal 12' Casale), Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (dal 77' Kamada); Isaksen (dal 65' Pedro), Immobile (dal 65' Castellanos), Felipe Anderson.

A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Napolitano, Andre Anderson, Sana Fernandes.

Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen (dal 85' Calafiori); El Azzouzi (dal 73' Aebischer); Orsolini (dal 85' Lykogiannis), Ferguson, Fabbian (dal 73' Urbanski), Saelemaekers (dal 73' Ndoye); Zirkzee.

A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Karlsson, Corazza, Odgaard, De Silvestri.

Allenatore: Thiago Motta.

NOTE

Arbitro: Sig. Maresca della sezione di Napoli.

Marcatori: Isaksen al 17' (L), El Azzouzi al 38' (B), Zirkzee al 79' (B).

Ammoniti: Fabbian (B), Cataldi (L), El Azzouzi (B), Marusic (L), Ndoye (B).

Espulsi: Nessuno.

Recupero: 3'/4'.

Thomas Alvieri