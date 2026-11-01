LIVE 83′ Lazio Cagliari 2-1: Pinamonti fa impazzire l’Olimpico

Lazio Cagliari in programma domenica 1 novembre alle ore 15 allo stadio Olimpico, match valido per la decima giornata di campionato di Serie A 2026-2027, sarà l’ennesima prova di maturità per la squadra di Gattuso: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra i capitolini e i sardi

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Serie A: in diretta la cronaca di Lazio Cagliari.

In diretta la cronaca del secondo tempo fra capitolini e sardi.

SOSTITUZIONE CAGLIARI – Entra Kevin Karlos per

83′ AMMONIZIONE LAZIO – Pinamonti ammonito per essersi tolto la maglia dopo il gol.

83′ GOL LAZIO – Colpo di testa vincente di Andrea Pinamonti dopo la sponda di Pedraza.

81′ SOSTITUZIONE LAZIO – Cataldi subentra a Belahyane.

80′ OCCASIONE ISAKSEN – Il numero undici biancoceleste tenta la classica giocata a giro dalla destra, che esce di un soffio.

76′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Obert.

75′ SOSTITUZIONE LAZIO Dentro Leite, fuori Provstgaard.

74′ OCCASIONE CAGLIARI – Mancino dalla lunga distanza di Romano, blocca a terra Mandas.

71′ OCCASIONE LAZIO Taylor conclude da buona posizione in area un’azione avvolgente dei biancocelesti, pallone fuori di pochissimo.

67′ OCCASIONE LAZIO Colpo di testa di Provstgaard che termina alto sul suggerimento da calcio piazzato di Taylor.

66′ AMMONIZIONE CAGLIARI – Giallo per Rodriguez.

63′ SOSTITUZIONI CAGLIARI – Fuori Maldini e Fazzini per Trepy e Liteta.

62′ Proteste della Lazio per il fallo di Rodriguez su Dele-Bashiru in area. Colombo non concede nulla.

60′ OCCASIONE LAZIO Caprile salva in due tempi sul tiro di Taylor.

59′ AMMONIZIONE CAGLIARI Giallo per Fazzini a causa del fallo su Isaksen.

55′ SOSTITUZIONI LAZIO – Escono Frattesi, Nuno Tavares e Zaccagni e per Dele Bashiru, Pedraza e Pinamonti.

46′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Nzola fuori per Mendy.

46′ Parte la seconda frazione di Lazio Cagliari.

In diretta la cronaca del primo tempo tra biancocelesti e rossoblù

45′ +1 Si chiude il primo tempo sull’1-1.

43′ Frattesi reclama un fallo di rigore per il contatto in area rossoblù con Fazzini.

36′ GOL LAZIO – Azione bellissima di Noslin e Taylor nell’area rossoblù, il pallone arriva a Isaksen che si inventa un gol meraviglioso, che scavalca Caprile, incolpevole.

35′ OCCASIONE LAZIO – Bel cross di Zaccagni per il colpo di testa di Floriani, che non riesce ad indirizzare il pallone nello specchio della porta avversaria.

31′ SOSTITUZIONE CAGLIARI – Esce Fadera per infortunio, al suo posto in campo Kofler.

28′ Il Cagliari si chiude a riccio e riparte pericolosamente in contropiede.

20′ GOL CAGLIARI – Nzola, servito da Fadera, di rapina tocca il pallone in area spedendolo sul piede di Sutalo, che inganna Mandas. 1-0 per gli ospiti.

19′ OCCASIONE LAZIO – Ci prova Zaccagni dai 20 metri, ma il suo tiro non impensierisce Caprile.

18′ OCCASIONE LAZIO – Tiro da fuori centrale di Frattesi, facile preda di Caprile.

17′ Il pallino del gioco è detenuto dalla Lazio, ma i capitolini non riescono ad infilare i rossoblù che si difendono bene,

10′ Primo scampolo di partita dai ritmi abbastanza lenti, gioco spezzettato da diversi falli tattici da una parte e dall’altra.

4′ OCCASIONE LAZIO – Isaksen riceve un passaggio corto in area, tenta il tiro da posizione decentrata spedendo il pallone in curva.

Gustav Isaksen (Lazio) aggancia un passaggio corto in area e subito calcia in porta ma senza precisione, palla in curva.

1′ INIZIA LAZIO CAGLIARI

Il tabellino di Lazio Cagliari

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard (75′ Leite), Nuno Tavares (55′ Pedraza); Frattesi (55′ Dele-Bashiru), Belahyane (81′ Cataldi), Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni (55′ Pinamonti).

Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard (75′ Leite), Nuno Tavares (55′ Pedraza); Frattesi (55′ Dele-Bashiru), Belahyane (81′ Cataldi), Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni (55′ Pinamonti). A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra.

Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra. Allenatore: Gattuso

Gattuso CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini (63′ Liteta); Fadera (33′ Kofler), Maldini (63′ Trepy); Nzola (46′ Mendy).

Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodriguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini (63′ Liteta); Fadera (33′ Kofler), Maldini (63′ Trepy); Nzola (46′ Mendy). A disp.: Sherri, Radunovic, Winks, Carlos, Trepy, Ciervo, Gagliardini, Aurelio, Mina, Liteta, Sugawara, Sulev, Massolin

Sherri, Radunovic, Winks, Carlos, Trepy, Ciervo, Gagliardini, Aurelio, Mina, Liteta, Sugawara, Sulev, Massolin All.: Fabio Pisacane

Fabio Pisacane Arbitro: Andrea Colombo (Sez. Como)

Marcatori: 20′ Nzola (C), 36′ Isaksen (L), 83′ Pinamonti (L).

NOTE

Ammoniti: 59′ Fazzini (C), 66′ Rodriguez (C), 76′ Obert (C), 83′ Pinamonti (L).

Espulsi:

Minuti di recupero: 1′,



di Marco Fabio Ceccatelli

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