CRONACHE
LIVE 45′- Lazio Genoa 1-0: palo di Tavares, capitolini vicini al raddoppio
La prima gara della stagione all’Olimpico per la Lazio di Gattuso, che se la vedrà con il Genoa, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A 2026-2027: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e con tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra i biancocelesti e i rossoblù.
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Seconda giornata di Serie A: la diretta di Lazio Genoa
In diretta la cronaca del primo tempo tra i biancocelesti e i rossoblù
45+1 – OCCASIONE GENOA – Cross di Norton-Cuffy per Ellertsson sul secondo palo, mancino che non centra la porta difesa da Mandas.
45′ – Sono 4 i minuti di recupero.
45′ – PALO LAZIO – Azione bellissima della Lazio conclusa da un colpo di testa di Tavares che lambisce il palo di destra.
42′ – Provvidenziale anticipo di Norton Cuffy su Cancellieri sul cross del solito Tavares.
37′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Esce Rovella per infortunio, dentro Belahyane.
35′ – AMMONIZIONE GENOA – Giallo per De Rossi per protesta.
33′- OCCASIONE LAZIO – Bella ripartenza dei biancocelesti con Rovella, prende palla Tavares che si accentra al limite dell’area che fa partire un siluro altissimo sopra la traversa.
30′ – Mandas col brivido smarca un avversario nella propria area e rimette in gioco la sfera.
27′ – COOLING BREAK
25′ – GOL LAZIO – Azione veemente di Tavares sulla sinistra, cross al centro sfruttato alla perfezione da Frattesi che porta in vantaggio i capitolini. Seconda rete consecutiva per l’ex Inter.
24′ – Dia serve frettolosamente Frattesi in area, che non riesce a controllare il pallone per la pressione di un difensore avversario.
19′ – OCCASSIONE GENOA – Bravo Doekhi a murare in scivolata un tiro a botta sicura di Colombo.
14′ AMMONIZIONE GENOA – Giallo per Ostigard per intervento in ritardo su Dia.
14′ – Tiro alle stelle di Tavares, non si può neanche parlare di occasione da gol.
11′ – OCCASIONE LAZIO – Doekhi impatta il pallone di testa direttamente dal corner, ma il pallone finisce alla destra di Bijlow senza troppe pretese.
10′ – Azione insistita di Tavares sulla sinistra, che guadagna un angolo per i biancocelesti.
7′ – Bella iniziativa di Cancellieri sulla destra, ma al momento del cross sbaglia clamorosamente scelta.
6′ – Squadre ancora in una fase di studio, da segnalare un corner per i rossoblù al 5′ e nulla di più.
1′ – INIZIA LAZIO GENOA!
Le formazioni ufficiali di Lazio e Genoa
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Rovella (37′ Belahyane), Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Romagnoli, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Isaksen, Pinamonti.
- Allenatore: Gattuso.
- GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Sow, Ellertsson; Baldanzi, Vitinha; Colombo.
- A disposizione: Sommariva, Stoltz, Mitaj, Martin, Amorim, Messias, Meichtry, Havel, Osmajic, Sabelli, Puczka, Otoa, Wiafe, Doucouré, Vaz.
- Allenatore: De Rossi.
- Arbitro: sig. Feliciani (sez. di Teramo)
- Marcatori: 25′ Frattesi (L).
- NOTE
- Ammoniti: 14′ Ostigard (G), 35′ De Rossi (G).
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 4′;
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
|3
|1
|6
|Napoli
|3
|1
|7
|Lecce
|3
|1
|8
|Atalanta
|3
|1
|9
|Cagliari
|3
|1
|10
|LAZIO
|3
|1
|11
|Frosinone
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Como
|1
|1
|14
|Torino
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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