CRONACA Live! 84′ Lazio Juve Stabia 3-3: che regalo di Boer! Pinamonti la riprende

Lazio Juve Stabia è la seconda amichevole fissata durante il turno di Nations League per non perdere il ritmo gara: il match è in programma allo stadio Mirko Fersini di Formello, alle ore 15:00 di sabato 3 ottobre 2026; noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti.

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Test amichevole: in diretta la cronaca di Lazio Juve Stabia

La cronaca del secondo tempo del match

84′ – PINAMONTI ANCORA PERICOLOSO – Altro cross di Lazzari dalla destra, questa volta il destinatario è Pinamonti che dopo aver svettato devia il pallone debolmente in direzione della porta avversaria. Parata facile.

77′ – ERRORACCIO DI BOER, LA LAZIO PAREGGIA – Gira fuori dalla propria area mal riuscita da parte di Boer che ha perso il duello fisico con Noslin. Il pallone, una volta arrivato a Pinamonti, è stato calciato verso la porta dello Juve Stabia ormai sguarnita. Anche se dalla distanza, per l’attaccante insaccare è stato fin troppo facil.e

74′ – L’ASSE DELLA PRIMAVERA NON AFFONDA – Sulla destra cross di Montano che pesca Canali dall’altra parte, i due Primavera si sono trovati bene: cosa che non è però riuscita a Canali quando si è trattato di spedire il pallone in fondo alla rete. Il risultato non si sblocca.

72′ – PUNIZIONE ADDOSSO ALLA BARRIERA PER LA LAZIO – Dopo una buona serpentina Dele-Bashiru è stato steso rimediando un calcio di punizione dal limite, a calciare è Noslin che ha preso in pieno la barriera.

68′ – CHANCE PER SERRA – Il baby talento riceve un pallone in area di rigore, dopo averlo addomesticato bene ha scaricato su di esso tanta potenza ma poca precisione. Sfera che anche in questo frangente he finita lontano dallo specchio della porta di Boer.

65′ – GOAL DI SANA FERNANDES – Bella incursione da parte del solito funambolico Sana Fernandes che dopo aver superato la difesa della Lazio con un delicato tocco sotto ha spedito il pallone oltre Motta: Juve Stabia avanti a Formello.

60′ – MOTTA NEGA IL GOAL – Candellone, a tu per tu con Motta, calcia verso la porta per il portiere della Lazio si fa trovare pronto a copre lo specchio.

58′ – TENTATIVO AL VOLO DI FARCOMENI – Buona incursione sulla sinistra di Noslin che non entra in area ma serve Farcomeni al limite, il centrocampista della Primavera ha calciato al volo sparando il pallone di molto sopra la traversa.

54′ – NOSLIN NON CI ARRIVA – Uno spiovente in area di rigore avversaria pesca Noslin che non riesce però a girare il pallone verso lo specchio della porta.

51′ – RIGORE PER LA LAZIO – Serra entra in area e viene steso, dal dischetto va Pinamonti che si fa ipnotizzare da Boer.

46′ – PARTE LA RIPRESA – Altri 45 minuti a disposizione delle due squadre.

45′ – TERMINA IL PRIMO TEMPO – Senza alcun recupero, che poteva starci visti i gol e i falli, le due squadre vanno al riposo, in una Formello piuttosto calda, con una temperatura più estiva che autunnale. Si attendono numerose sostituzioni per la ripresa, con la Juve Stabia che cambierà l’intero 11.

42′ – MAISTRO TROVA IL NUOVO PAREGGIO – Fabio Maistro con un diagonale velenoso castiga Motta e una difesa forse troppo morbida. In 10 minuti abbiamo visto 4 gol in una partita adesso molto viva.

38′ – ZACCAGNI FA 2-1 – Grande percussione di Pedraza, che chiama in causa Zaccagni. Il capitano punisce Vismara dalla distanza, grazie anche a una deviazione in difesa che complica la vita all’estremo difensore.

37′ – VISMARA E MAISTRO CHIUDONO LA PORTA – La Lazio, trainata da un Noslin sempre tra i migliori, mette in difficoltà la retroguardia campana, ma portiere e deifensore riescono a serrare la porta.

Le azioni salienti dei primi 45 minuti

35′ – GLI STABIESI CI CREDONO – La fase di studio è chiaramente terminata, ora la partita è più viva e la Juve Stabia fa possesso e attacca a testa bassa.

33′ – PAREGGIA BUGLIO – Sugli sviluppi di un corner non liberato dalla difesa biancoceleste, Buglio pareggia. Da tiro ravvicinato, Motta non può nulla sul tentativo della Juve Stabia.

31′ – GOL DI NOSLIN – Dopo un’azione insistita, orchestrata da un arcigno Zaccagni, l’olandese colpisce. Farcomeni e Zaccagni intessono e l’attaccanta, apparso molto vispo, conclude bene.

29′ – SOSTITUZIONE JUVE STABIA – Entra Kevin Piscopo al posto di Sibilli, non al meglio, che ha chiesto la sostituzione.

28′ – SERRA SI GUADAGNA UNA BUONA PUNIZIONE – Serra attacca e si guadagna una bella punizione, in zona pericolosa, ma nell’azione resta a terra dopo aver subito una botta. Del tiro piazzato si incarica Zaccagni.

26′ – PINAMONTI NON INQUADRA – Dopo una buona azione, Pinamonti tenta una conclusione, ma ne esce un tiraccio sparacchiato alto.

24′ – PEDRAZA ZOPPICA – Lo spagnolo è rimasto a terra dopo la scorribanda di Sibilli, poi si è rialzato ma non sembra al meglio.

23′ – SIBILLI TESTA IL POSIZIONAMENTO DI MOTTA – Su una ripartenza, Sibilli prova a crossare ma Motta non ha problemi a bloccare il suo cross deviato.

21′ – DI NARDO FA SALIRE LA JUVE – L’attaccante campano va via bene, ma i centrali della Lazio lo chiudono quando punta l’area, poi lo stesso centravanti commette fallo.

20′ – FALLO IN ATTACCO DI SIBILLI – Su un bel movimento di Doekhi, Sibilli lo trattiene e ne impedisce la ripartenza.

18′ – FARCOMENI TIRA ALTO – Al termine di un bel coast-to-coast di Pedraza, Pinamonti trova Farcomeni per la conclusione da fuori, ma il centrocampista spara alto. Lazio intraprendente.

16′ – NOSLIN METTE FUORI – Una serie di opportunità di testa finisce a lato in seguito all’intervento di Noslin, impreciso, sotto porta.

14′ – PEDRAZA PRENDE UN BUON FALLO – L’ex Villarreal sulla trequarti subisce un bel fallo, grazie alla pressione molto alta di Doekhi che soffoca i campani. Sul fallo, la palla viene spazzata dall’area.

13′ – SI LOTTA A CENTROCAMPO – Farcomeni viene fermato fallosamente da Sibilli, nel cerchio di centrocampo. La Lazio si fa apprezzare ma non affonda.

10′ – NOSLIN MOLTO ATTIVO – L’olandese si fa vedere molto, con Gattuso che lo motiva e incoraggia vedendolo così ispirato, ma non si vedono opportunità di rilievo.

7′ – NON SI INTENDONO ZACCAGNI E PEDRAZA – La Lazio attacca con il capitano che propone una bella palla in area, ma il terzino non segue bene l’azione e resta troppo distante.

5′ – ANGOLO JUVE STABIA – Su una bella idea di Maistro, Motta mette in angolo e poi Leite libera l’area di rigore.

4′ – AMMONITO MOTTA – Il portiere biancoceleste cintura Di Nardo per evitare danni: su un intervento di testa dell’estremo difensore, Leite era stato colpito da un pallone che stava rotolando pericolosamente verso la porta sguarnita.

2′ – VISMARA NEUTRALIZZA UN CALCIO D’ANGOLO – La Lazio parte in attacco e trova un corner, il portiere Vismara anticipa però il colpo di testa di Leite.

1′ – LAZIO IN CAMPO COME CONTRO L’AREZZO – Gattuso si affida allo stesso 11 di una settimana fa, con Noslin in appoggio a Pinamonti unica punta. Da verificare la Juve Stabia, il cui 4-3-3 ricorda più un 3-5-2 in queste fasi iniziale.

Il tabellino di Lazio Juve Stabia