Lazio Lecce in programma sabato 21 novembre alle ore 15 allo stadio Olimpico, match valido per la dodicesima giornata di campionato di Serie A 2026-2027, sarà l’ennesima prova di maturità per la squadra di Gattuso: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra i capitolini e i salentini.

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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Serie A: in diretta la cronaca di Lazio Lecce.

In diretta la cronaca del secondo tempo fra Lazio e Lecce.

90′ + 4′ Termina Lazio Lecce con il punteggio di 3-0.

93′ OCCASIONE LAZIO – Annullato il 4-0 a Gudmundsson per fuorigioco.

92′ OCCASIONE LECCE – Colpo di spalla da distanza ravvicinata di Siebert, Mandas sventa il pericolo.

90′ GOL LAZIO – Pallonetto sublime di Frattesi che fissa il punteggio sul 3-0 per i padroni di casa.

88′ SOSTITUZIONE LAZIO Fuori Pinamonti, dentro Gudmundsson

86′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Pellegrini.

85′ SOSTITUZIONI LECCE – Dentro Fofana per Coulibaly e Stulic per N’Dri.

83′ SOSTITUZIONI LAZIO – Dentro Rovella e Dele-Bashiru, fuori Belahyane e Noslin.

78′ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Pedraza e Isaksen dentro Pellegrini e Cancellieri.

76′ OCCASIONE LAZIO – Frattesi vicino al tris di testa, grande intervento di Falcone.

74′ SOSTITUZIONE LECCE – Dentro Monteiro per Maleh.

73′ OCCASIONE LAZIO – Ci prova Belahyane da fuori, neutralizza Falcone in due tempi.

68′ GOL LAZIO – Azione meravigliosa in area dei capitolini, tacco di Taylor che libera Noslin, l’olandese firma la doppietta personale.

65′ OCCASIONE LECCE – Ci prova in rovesciata Fatah, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

59′ SOSTITUZIONI LECCE – Fuori Kaba e Geubbels, dentro Esteban e Ngom.

55′ Pedraza mette in mezzo un cross pericoloso, ma Falcone smanaccia e inganna Isaksen che non aggancia bene il pallone.

55′ – Pedraza si libera bene sulla sinistra, crossa in mezzo e Falcone è costretto a smanacciare. Sulla respinta Isaksen sbaglia lo stop.

50′ AMMONIZIONE LECCE – Marcenaro estrae il giallo per Siebert.

49′ OCCASIONE LECCE – Thiago Gabriel colpisce di testa da posizione vantaggiosa, ma non centra lo specchio della porta.

47′ OCCASIONE LAZIO – Calcio di punizione di Noslin da dimenticare, pallone in Curva Sud.

46′ Lazio e Lecce in campo per la seconda frazione.

In diretta la cronaca del primo tempo tra Lazio e Lecce.

45′ +1 Termina la prima frazione fra Lazio e Lecce.

38′ OCCASIONE LECCE – Mandas salva la Lazio prima su un tiro da fuori di N’dri e poi sulla ribattuta di Geubbels.

38′ -Doppio intervento provvidenziale di Mandas: il portiere greco prima respinge una conclusione da fuori di N’dri, poi salva anche sulla ribattuta di Geubbels. Sul terzo rimpallo arriva il tiro al volo ancora di N’dri che termina alto.

36′ OCCASIONE LECCE – Ancora Fatah a impensierire la retroguardia biancoceleste, provvidenziale l’intervento di Pedraza.

29′ OCCASIONE LAZIO – Mandas lancia in profondità Noslin che prova a servire dalla parte opposta Isaksen, anticipato da Thiago Gabriel.

29′ – Mandas manda Noslin in profondità, l’olandese cerca il cross in mezzo di prima ma non trova Isaksen appostato sul secondo per l’anticipo di Gabriel.

25′ GOL LAZIO – Splendida incornata di Noslin sul cross dalla destra di Isaksen, Lazio avanti 1-0.

14′ OCCASIONE LECCE – Fatah da posizione defilata mette paura a Mandas, ma il suo destro finisce a lato di un metro.

11′ OCCASIONE LAZIO – Bella girata dal limite dell’area di Leite, ma il tiro del portoghese è troppo centrale e non impensierisce Falcone.

6′ Bella combinazione Pinamonti Noslin, con l’olandese che mette al centro un cross teso, murato dalla difesa giallorossa.

5′ Il Lecce pressa alto e mette in difficoltà la Lazio, che non riesce a ripartire con efficacia.

3′ Qualche errore di troppo in fase di passaggio da parte di Leite.

1′ INIZIA LAZIO LECCE

Il tabellino di Lazio Lecce

LAZIO (4-3-3) Mandas, Leite, Doekhi, Pinamonti (88’Gudmundsson), Isaksen (capitano) (78′ Cancellieri), Noslin (83′ Dele-Bashiru), Floriani, Frattesi, Belahyane (83′ Rovella), Pedraza (78′ Pellegrini), Taylor.

Mandas, Leite, Doekhi, Pinamonti (88’Gudmundsson), Isaksen (capitano) (78′ Cancellieri), Noslin (83′ Dele-Bashiru), Floriani, Frattesi, Belahyane (83′ Rovella), Pedraza (78′ Pellegrini), Taylor. A disposizione: Motta, Renzetti, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon.

Motta, Renzetti, Provstgaard, Przyborek, Lazzari, Cataldi, R. Bordon, Serra, Farcomeni, F. Bordon. Allenatore : Gattuso.

: Gattuso. LECCE (4-3-3) Falcone (capitano), Siebert, Fatah, N’Dri (85′ Stulic), Maleh (74′ Monteiro), Veiga, Gallo, Coulibaly (85′ Fofana), Tiago Gabriel, Geubbels (59′ Esteban), Kaba (59′ Ngom).

Falcone (capitano), Siebert, Fatah, N’Dri (85′ Stulic), Maleh (74′ Monteiro), Veiga, Gallo, Coulibaly (85′ Fofana), Tiago Gabriel, Geubbels (59′ Esteban), Kaba (59′ Ngom). A disposizione: Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Berisha, Gandelman, Jean, Gorter, Scott.

Bleve, Borbei, Dembélé, Ndaba, Gaspar, Berisha, Gandelman, Jean, Gorter, Scott. Allenatore: Di Francesco.

Di Francesco. Arbitro: sig. Marcenaro (sez. di Genova)

Marcatori: 25′ Noslin (LA), 68′ Noslin (LA), 90′ Frattesi (LA).

NOTE

Ammoniti: 50′ Siebert (LE), 86′ Pellegrini (LA).

Espulsi:

Minuti di recupero: 1′, 4′.

di Marco Fabio Ceccatelli

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