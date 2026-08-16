COPPA ITALIA
LIVE 50′ Lazio Mantova 0-0: apprensione per Pedraza, si gira la caviglia
Lazio Mantova, sfida valida per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia, la prima gara ufficiale della stagione per i biancocelesti; noi di Lazionews.eu seguiremo live, in diretta, la cronaca del match, raccontandovi tutto ciò che di importante accadrà all’interno dei novanta minuti. L’incontro si disputerà questa sera, domenica 16 agosto, alle ore 21:15 presso lo Stadio Olimpico di Roma.
Leggi anche: Lazio in biancoceleste per il debutto stagionale
Coppa Italia: in diretta la cronaca di Lazio Mantova
In diretta la cronaca del secondo tempo tra laziali e lombardi
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO
In diretta la cronaca del primo tempo tra biancocelesti e biancorossi
45+3′ – TERMINE IL PRIMO TEMPO.
45+2′ – OCCASIONE LAZIO – Cross di Dele-Bashiru dalla destra che trova Cancellieri, ma la torsione di testa è imprecisa.
45′ – Sono 3 i minuti di recupero.
45′ – OCCASIONE MANTOVA – Rucco si accentra partendo dalla sinistra e lascia partire un tiro a giro che però si alza sopra la traversa.
44′ – OCCASIONE LAZIO – Tiro di Rovella da fuori, calcia potente ma la conclusione si staglia sopra la traversa.
38′ – OCCASIONE MANTOVA – Colpo di testa da parte di Ilie ben angolato, che Mandas devia in corner.
35′ – OCCASIONE MANTOVA – Azione manovrata da parte del Mantova, che però non si concretizza. Traversone da sinistra verso destra che attraversa tutta l’area, trovando Silva dalla parte opposta; controllo orientato, pallone spostato sul mancino e tiro a giro che si alza sopra la traversa.
33′ – OCCASIONE LAZIO – Dele-Bashiru muove il pallone sulla trequarti, trova lo spazio per calciare e lascia partire un tiro che però viene parato agevolmente da Bardi.
32′ – OCCASIONE LAZIO – Cancellieri calcia ma la punizione si infrange sulla barriera.
30′ – PUNIZIONE A DUE LAZIO – Retropassaggio volontario del Mantova preso con le mani dal portiere Bardi, giustamente sanzionato con la punizione a due in area da parte di Mucera.
28′ – Riprende il gioco
26′ – COOLING BREAK
25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Giallo anche per Rovella, fallo tattico del centrocampista biancoceleste.
21′ – AMMONIZIONE MANTOVA – Entrata scomposta e in ritardo di Tomasevic su Zaccagni, che viene punita con l’ammonizione. Provvedimento corretto.
16′ – OCCASIONE MANTOVA – Ancora Ruocco dalla distanza, ancora Mandas bravo a bloccare.
14′ – OCCASIONE MANTOVA – Sponda di testa di Gliozzi per Ruocco che, vedendo Mandas un po’ fuori dai pali, tenta un pallonetto che però rimane basso. Blocca l’estremo difensore biancoceleste.
11′ – OCCASIONE LAZIO – Ciabattata di Taylor dalla distanza che si spegne lentamente sul fondo.
7′ – OCCASIONE MANTOVA – Tiro lento e a palombella del Mantova, con Simba, che però viene bloccato senza patemi da Mandas.
4′ – OCCASIONE LAZIO – Qualche secondo più tardi, imbucata per Cancellieri in profondità che però spreca tutto calciando sopra la traversa.
4′ – DOPPIA OCCASIONE LAZIO – Prima il tiro di Dele-Bashiru da dentro l’area che si staglia sul palo, poi, sulla ribattuta, il tap-in di Dia intercettato dalla difesa del Mantova.
1′ – INIZIA LAZIO MANTOVA
Prima del calcio d’inizio, le squadre rispettano un minuto di silenzio in memoria di Livio Berruti.
Il tabellino di Lazio Mantova
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Dele-Bashiru, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, R. Bordon, Pellegrini, Lazzari, Floriani Mussolini, Frattesi, Belahyane, Przyborek, Farcomeni, Noslin, Serra, Ratkov.
- Allenatore: Gattuso.
- MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Catellini; Silva, Trimboli, Ignacchiti, Benaissa; Ilie, Ruocco; Gliozzi.
- A disposizione: Bayou, Bragantini, Cajazzo, Chinetti, Gasparini, Gemello, Keita, Longonda, Marai, Meroni, Paoletti, Wieser.
- Allenatore: Modesto.
- Arbitro: sig. Mucera (sez. di Palermo)
- Marcatori:
- NOTE
- Ammoniti: 21′ Tomasevic (M), 25′ Rovella (L)
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 3′ pt,
di Claudio Troilo
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