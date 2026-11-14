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CRONACA Lazio Mgarr United 3-0: tris biancoceleste, Rovella già pronto per la titolarità

Published

59 minuti ago

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lazio mgarr united novembre 2026

Lazio Mgarr United, test amichevole in preparazione alla ripresa del campionato di Serie A in programma allo Stadio Fersini alle ore 11.00 di sabato 14 novembre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.

Leggi Anche: Pinamonti: oggi titolare in amichevole e alla ripresa lo sarà anche col Lecce

In diretta la cronaca di Lazio Mgarr United

Secondo Tempo

90′ Termina la gara fra Lazio e Mgarr United, senza recupero.

81′ OCCASIONE LAZIO – Punizione di Farcomeni dal limite dell’area, tiro a giro deviato in angolo.

78′ SOSTITUZIONE Mgarr – Dentro Yepes, fuori Basay.

75′ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Cataldi, Pinamonti e Przyborek, dentro Morelli, Santagostino, Sulejmani.

68′ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Motta, Lazzari, Doekhi, Rovella, Cancellieri dentro Renzetti, Floriani, F. Bordon, Farcomeni e Montano.

68′ SOSTITUZIONE MGARR – Fuori Chetcuti, dentro N. Vella.

67′ OCCASIONE LAZIO – Ci prova ancora Pinamonti in acrobazia, ma il centravanti laziale non trova la porta.

62′ SOSTITUZIONI MGARR – Dentro Bassay, Muscat, K. Vella e Sammut, fuori Buhagiar, Gat, Higebor e Sant.

BuAJAR, sANT e Higebor e Gat

51′ GOL LAZIO – Bordata da fuori area di Rovella su suggerimento dell’attivissimo Przyborek, che piega le mani di Chetcuti. 3-0 per i biancocelesti.

46′ SOSTITUZIONE MGARR – Dentro Mifsud, Agius, Magro e Bindia per Borg, Maduka, Pace Cocks e Job.

46′ SOSTITUZIONI LAZIO – Dentro Pellegrini, Serra e Bordon R., fuori Pedraza, Gudmundsson e Leite.

46′ Si parte con il secondo tempo di Lazio Mgarr United.

Primo Tempo

45′ Termina senza recupero la prima frazione di gioco.

41′ OCCASIONE LAZIO – Pinamonti spreca l’ottimo suggerimento di Rovella, pallone alto.

36′ GOL LAZIO – Incornata di Diogo Leite che porta i suoi sul doppio vantaggio.

33′ OCCASIONE LAZIO – Si propone davanti Diogo Leite, conclusione da fuori area del difensore laziale, tiro che termina abbondantemente sopra la traversa.

30′ GOL LAZIO – Bella giocata di Cataldi in profondità per Cancellieri, che buca Chetcuti sul proprio palo e porta in vantaggio i biancocelesti.

28′ OCCASIONE LAZIO – Tiro a giro in area di Pinamonti, troppo debole per impensierire Chetcuti.

22′ OCCASIONE MGARR – Motta salva su Job in uscita, il portiere biancoceleste prende un colpo, fallo in attacco.

21′ OCCASIONE LAZIO – Colpo di testa di Diogo Leite sul calcio d’angolo di Gudmundsson, pallone fuori di un metro alla destra del portiere maltese.

15′ OCCASIONE LAZIO – Girata di Pinamonti, facile preda di Chetcuti.

10′ Diogo Leite viene colpito al volto, il portoghese si rialza senza problemi.

8′ OCCASIONE LAZIO – Mancino da fuori area di Gudmundsson, Chetcuti devia in angolo.

2′ OCCASIONE LAZIO – Gudmundsson intercetta un passaggio dei difensori maltesi, serve Przyborek, che calcia centrale.

1′ – Calcio d’inizio al Fersini!

Il tabellino di Lazio Mgarr United

  • LAZIO (4-3-3): Motta (68′ Renzetti); Lazzari (68′ Floriani), Doekhi (68′ Bordon F.), Diogo Leite (46′ R. Bordon), Pedraza (46′ Pellegrini); Cataldi (75′ Santagostino) Rovella (68′ Farcomeni) , Przyborek (75′ Morelli); Cancellieri (68′ Montano), Pinamonti (75′ Sulejmani), Gudmundsson (46′ Serra).
  • A disposizione: Pannozzo, Noslin, Gatto.
  • Allenatore: Gattuso
  • MGARR UNITED (4-4-2): Chetcuti (68′ N. Vella); Borg (46′ Mifsud), Buhagiar (62′ Basay) , D’Aprile, Farruggia, Gatt (62′ Muscat), Igiebor (62′ K. Vella), Job (46′ Bindia), Pace Cocks (46′ Magro), Sant (62′ Sammut), Maduka (46′ Agius).  
  • A disposizione: Frendo, Yepez Morlets.
  • Allenatore: Agostinelli
  • Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)
  • Marcatori: 30′ Cancellieri (L), 36′ Leite (L), 51′ Rovella (L).
  • NOTE
  • Ammoniti:
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero: 0′ pt, 0′ st.
  • Annotazioni:

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