CRONACHE
CRONACA Lazio Mgarr United 3-0: tris biancoceleste, Rovella già pronto per la titolarità
Lazio Mgarr United, test amichevole in preparazione alla ripresa del campionato di Serie A in programma allo Stadio Fersini alle ore 11.00 di sabato 14 novembre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.
Leggi Anche: Pinamonti: oggi titolare in amichevole e alla ripresa lo sarà anche col Lecce
In diretta la cronaca di Lazio Mgarr United
Secondo Tempo
90′ Termina la gara fra Lazio e Mgarr United, senza recupero.
81′ OCCASIONE LAZIO – Punizione di Farcomeni dal limite dell’area, tiro a giro deviato in angolo.
78′ SOSTITUZIONE Mgarr – Dentro Yepes, fuori Basay.
75′ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Cataldi, Pinamonti e Przyborek, dentro Morelli, Santagostino, Sulejmani.
68′ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Motta, Lazzari, Doekhi, Rovella, Cancellieri dentro Renzetti, Floriani, F. Bordon, Farcomeni e Montano.
68′ SOSTITUZIONE MGARR – Fuori Chetcuti, dentro N. Vella.
67′ OCCASIONE LAZIO – Ci prova ancora Pinamonti in acrobazia, ma il centravanti laziale non trova la porta.
62′ SOSTITUZIONI MGARR – Dentro Bassay, Muscat, K. Vella e Sammut, fuori Buhagiar, Gat, Higebor e Sant.
BuAJAR, sANT e Higebor e Gat
51′ GOL LAZIO – Bordata da fuori area di Rovella su suggerimento dell’attivissimo Przyborek, che piega le mani di Chetcuti. 3-0 per i biancocelesti.
46′ SOSTITUZIONE MGARR – Dentro Mifsud, Agius, Magro e Bindia per Borg, Maduka, Pace Cocks e Job.
46′ SOSTITUZIONI LAZIO – Dentro Pellegrini, Serra e Bordon R., fuori Pedraza, Gudmundsson e Leite.
46′ Si parte con il secondo tempo di Lazio Mgarr United.
Primo Tempo
45′ Termina senza recupero la prima frazione di gioco.
41′ OCCASIONE LAZIO – Pinamonti spreca l’ottimo suggerimento di Rovella, pallone alto.
36′ GOL LAZIO – Incornata di Diogo Leite che porta i suoi sul doppio vantaggio.
33′ OCCASIONE LAZIO – Si propone davanti Diogo Leite, conclusione da fuori area del difensore laziale, tiro che termina abbondantemente sopra la traversa.
30′ GOL LAZIO – Bella giocata di Cataldi in profondità per Cancellieri, che buca Chetcuti sul proprio palo e porta in vantaggio i biancocelesti.
28′ OCCASIONE LAZIO – Tiro a giro in area di Pinamonti, troppo debole per impensierire Chetcuti.
22′ OCCASIONE MGARR – Motta salva su Job in uscita, il portiere biancoceleste prende un colpo, fallo in attacco.
21′ OCCASIONE LAZIO – Colpo di testa di Diogo Leite sul calcio d’angolo di Gudmundsson, pallone fuori di un metro alla destra del portiere maltese.
15′ OCCASIONE LAZIO – Girata di Pinamonti, facile preda di Chetcuti.
10′ Diogo Leite viene colpito al volto, il portoghese si rialza senza problemi.
8′ OCCASIONE LAZIO – Mancino da fuori area di Gudmundsson, Chetcuti devia in angolo.
2′ OCCASIONE LAZIO – Gudmundsson intercetta un passaggio dei difensori maltesi, serve Przyborek, che calcia centrale.
1′ – Calcio d’inizio al Fersini!
Il tabellino di Lazio Mgarr United
- LAZIO (4-3-3): Motta (68′ Renzetti); Lazzari (68′ Floriani), Doekhi (68′ Bordon F.), Diogo Leite (46′ R. Bordon), Pedraza (46′ Pellegrini); Cataldi (75′ Santagostino) Rovella (68′ Farcomeni) , Przyborek (75′ Morelli); Cancellieri (68′ Montano), Pinamonti (75′ Sulejmani), Gudmundsson (46′ Serra).
- A disposizione: Pannozzo, Noslin, Gatto.
- Allenatore: Gattuso
- MGARR UNITED (4-4-2): Chetcuti (68′ N. Vella); Borg (46′ Mifsud), Buhagiar (62′ Basay) , D’Aprile, Farruggia, Gatt (62′ Muscat), Igiebor (62′ K. Vella), Job (46′ Bindia), Pace Cocks (46′ Magro), Sant (62′ Sammut), Maduka (46′ Agius).
- A disposizione: Frendo, Yepez Morlets.
- Allenatore: Agostinelli
- Arbitro: Alessandro Colelli (sez. Ostia Lido)
- Marcatori: 30′ Cancellieri (L), 36′ Leite (L), 51′ Rovella (L).
- NOTE
- Ammoniti:
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 0′ pt, 0′ st.
- Annotazioni:
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI5 ore ago
Marusic rientra a Formello infortunato: salterà il Lecce
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Gudmundsson, sosta decisiva: l’islandese torna in gruppo, Gattuso sorride
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Chiesa alla Lazio già a gennaio? Ipotesi prestito con diritto di riscatto
-
INFORTUNATI5 ore ago
Infortunio Sutalo, il difensore sarà out almeno due mesi: ecco quando può rientrare