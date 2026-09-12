CRONACHE
LIVE 52′ Lazio Milan 2-0: parte la ripresa, Amorim cambia tutto
Lazio Milan è il big match della quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra biancocelesti e rossoneri.
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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
Serie A: in diretta la cronaca di Lazio Milan
La diretta del secondo tempo fra capitolini e meneghini
52′ Animi sempre più accesi in campo, ma Marcenaro ancora non estrae cartellini.
46′ SOSTITUZIONI MILAN – Pulisic in, Loftus-Cheek out. Escono anche Estupinan e Modric per Moreira e Musah.
46′ Inizia la ripresa
In diretta la cronaca del primo tempo tra biancocelesti e rossoneri
45′ + 3′ – Termina la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio laziale.
45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.
45′ OCCASIONE MILAN – Mandas blocca in area un pallone pericoloso carambolato sul piede di Nuno Tavares.
44′ OCCASIONE MILAN – Loftus Cheek ci prova da fuori area, deviazione di un biancoceleste. C’è angolo per i rossoneri.
39′ GOL LAZIO – Noslin attacca la profondità alla perfezione e dopo aver colto la traversa sul traversone di Taylor, corregge in gol di testa. Lazio avanti 2-0.
36′ Zaccagni rimane a terra per un colpo alla testa subito da Chukwueze. Marcenaro non ravvede alcuna irregolarità.
33′ OCCASIONE LAZIO – Bel cross dalla sinistra del solito Tavares, che trova la zampata di Frattesi, fuori di poco.
29′ – OCCASIONE LAZIO – Ripartenza biancoceleste, Frattesi si invola verso l’area rossonera, ma non riesce a indirizzare bene il pallone che termina di poco a lato della porta difesa da Maignan.
27′ – Riparte il gioco all’Olimpico
25′ – COOLING BREAK
21′ OCCASIONISSIMA LAZIO – Zaccagni vede il filtrante di Frattesi, si inserisce in area bruciando tutta la difesa rossonera, ma Maignan è attento in uscita e respinge il tentativo del capitano biancoceleste.
19′ OCCASIONE MILAN – Mandas rinvia sui piedi di una calciatore rossonero, bravo Belahyane a murare su Ramos.
16′ – Chukwueze si accentra e prova il tiro da fuori area che termina nell’iperuranio.
10′ – GOL LAZIO – Cancellieri glaciale, sfrutta l’assist al bacio di Zaccagni e buca Maignan e porta in vantaggio i capitolini.
7′ – OCASSIONE LAZIO – Noslin intercetta un buon pallone all’interno dell’area milanista messo in mezzo egregiamente da Floriano Mussolini, ma il suo tiro è centrale.
5′ – OCASSIONE LAZIO – Zaccagni arriva a tu per tu con Maignan leggermente decentrato a sinistra, ma il tiro è debole e Maignan para senza patemi.
3′ – OCCASIONE MILAN – Modric giostra bene il pallone e da calcio d’angolo serve un cioccolatino a Cissè, che potrebbe far meglio. Libera la difesa della Lazio.
2′ – Pallone di Zaccagni in profondità per Provstgaard che mette un pallone debole in area, facile preda di Maignan.
1′ INIZIA LAZIO MILAN
Il tabellino di Lazio Milan
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra.
- Allenatore: Gattuso
- MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (46′ Musah), Rabiot, Estupinan (46′ Moreira); Loftus-Cheek (46′ Pulisic), Cisse; Gonçalo Ramos.
- A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
- Allenatore: Amorim
- Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova
- Marcatori: 10′ Cancellieri (L), 39′ Noslin (L).
- NOTE
- Ammoniti:
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 3′,
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
|Napoli
|3
|3
|13
|Torino
|3
|3
|14
|Lecce
|3
|3
|15
|Bologna
|1
|3
|16
|Parma
|1
|3
|17
|Monza
|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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