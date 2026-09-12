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CRONACHE

LIVE 52′ Lazio Milan 2-0: parte la ripresa, Amorim cambia tutto

Published

5 minuti ago

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Matteo Cancellieri

Lazio Milan è il big match della quarta giornata del campionato di Serie A 2026-2027, in programma allo stadio Olimpico di Roma alle ore 18:00: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra biancocelesti e rossoneri.

LEGGI ANCHE: Gattuso ritrova il Milan: i precedenti raccontano un equilibrio sorprendente

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Serie A: in diretta la cronaca di Lazio Milan

La diretta del secondo tempo fra capitolini e meneghini

52′ Animi sempre più accesi in campo, ma Marcenaro ancora non estrae cartellini.

46′ SOSTITUZIONI MILAN – Pulisic in, Loftus-Cheek out. Escono anche Estupinan e Modric per Moreira e Musah.

46′ Inizia la ripresa

In diretta la cronaca del primo tempo tra biancocelesti e rossoneri

45′ + 3′ – Termina la prima frazione di gioco con il doppio vantaggio laziale.

45′ – Saranno 3 i minuti di recupero.

45′ OCCASIONE MILAN – Mandas blocca in area un pallone pericoloso carambolato sul piede di Nuno Tavares.

44′ OCCASIONE MILAN – Loftus Cheek ci prova da fuori area, deviazione di un biancoceleste. C’è angolo per i rossoneri.

39′ GOL LAZIO – Noslin attacca la profondità alla perfezione e dopo aver colto la traversa sul traversone di Taylor, corregge in gol di testa. Lazio avanti 2-0.

36′ Zaccagni rimane a terra per un colpo alla testa subito da Chukwueze. Marcenaro non ravvede alcuna irregolarità.

33′ OCCASIONE LAZIO – Bel cross dalla sinistra del solito Tavares, che trova la zampata di Frattesi, fuori di poco.

29′ – OCCASIONE LAZIO – Ripartenza biancoceleste, Frattesi si invola verso l’area rossonera, ma non riesce a indirizzare bene il pallone che termina di poco a lato della porta difesa da Maignan.

27′ – Riparte il gioco all’Olimpico

25′ – COOLING BREAK

21′ OCCASIONISSIMA LAZIO – Zaccagni vede il filtrante di Frattesi, si inserisce in area bruciando tutta la difesa rossonera, ma Maignan è attento in uscita e respinge il tentativo del capitano biancoceleste.

19′ OCCASIONE MILAN – Mandas rinvia sui piedi di una calciatore rossonero, bravo Belahyane a murare su Ramos.

16′ – Chukwueze si accentra e prova il tiro da fuori area che termina nell’iperuranio.

10′ – GOL LAZIO – Cancellieri glaciale, sfrutta l’assist al bacio di Zaccagni e buca Maignan e porta in vantaggio i capitolini.

7′ – OCASSIONE LAZIO – Noslin intercetta un buon pallone all’interno dell’area milanista messo in mezzo egregiamente da Floriano Mussolini, ma il suo tiro è centrale.

5′ – OCASSIONE LAZIO – Zaccagni arriva a tu per tu con Maignan leggermente decentrato a sinistra, ma il tiro è debole e Maignan para senza patemi.

3′ – OCCASIONE MILAN – Modric giostra bene il pallone e da calcio d’angolo serve un cioccolatino a Cissè, che potrebbe far meglio. Libera la difesa della Lazio.

2′ – Pallone di Zaccagni in profondità per Provstgaard che mette un pallone debole in area, facile preda di Maignan.

1′ INIZIA LAZIO MILAN

Il tabellino di Lazio Milan

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. 
  • A disposizione: Motta, Renzetti, Bordon, Lazzari, Leite, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Przyborek, Isaksen, Gudmundsson, Pinamonti, Serra.
  •  Allenatore: Gattuso
  • MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric (46′ Musah), Rabiot, Estupinan (46′ Moreira); Loftus-Cheek (46′ Pulisic), Cisse; Gonçalo Ramos.
  • A disposizione: P. Terracciano, Torriani, Tomori, Gabbia, F. Terracciano, Diawara, Bartesaghi, Jashari, Comotto, Saelemaekers, Moreira, Musah, Hutchinson, Pulisic, Camarda.
  • Allenatore: Amorim
  • Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova
  • Marcatori: 10′ Cancellieri (L), 39′ Noslin (L).
  • NOTE
  • Ammoniti:
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero: 3′,

di Marco Fabio Ceccatelli

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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