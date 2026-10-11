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CRONACHE

CRONACA Lazio Monza 3-1: biancocelesti ancora primi, finalmente Pinamonti!

Published

2 ore ago

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Andrea Pinamonti

Lazio Monza allo stadio Olimpico domenica 11 ottobre alle ore 15:00, rappresenta il ritorno in campo dopo una lunga sosta per le nazionali, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra capitolini e brianzoli.

LEGGI ANCHE: Juric non ha paura: si affiderà a Varela per mettere in difficoltà la Lazio

dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli

Serie A: in diretta la cronaca di Lazio Monza

Secondo Tempo

90′ + 4 termina Lazio Monza con il punteggio di 3-1 per i padroni di casa.

90′ + 1′ OCCASIONE LAZIO Isaksen a colpo sicuro, salva Kouadio sulla linea di testa.

88′ GOL LAZIO – Si sblocca Pinamonti, il numero 9 biancoceleste scaccia l’incubo e sotto misura sigla il 3-1.

86′ OCCASIONE LAZIO – Palo clamoroso di Isaksen, che non riesce a chiudere virtualmente la gara. Si resta sul 2-1 per i padroni di casa.

83′ OCCASIONE LAZIO – Classico tiro a giro di Zaccagni, sul quale è bravissimo ad intervenire Tornqvist e a spedire in angolo.

82′ OCCASIONE MONZA – Tiro centrale di Maye, Mandas blocca in due tempi.

79′ AMMONIZIONE MONZA – Giallo anche Juric per proteste.

77′ OCCASIONE LAZIO – Conclusione dalla lunga distanza di Belahyane, Tornqvist devia sopra la traversa.

75′ SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Tavares e Noslin per Pedraza e Pinamonti.

70′ SOSTITUZIONE MONZA – Esce Mangas ed entra Bakoune.

69 ‘ AMMONIZIONE LAZIO – Anche il neo entrato Leite si vede sventolare da Collu un cartellino giallo.

60 ‘ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Frattesi e Provstgaard per Dele-Bashiru e Sutalo.

57′ OCCASIONE MONZA – Ospiti ancora pericolosi, miracolo di Mandas sul colpo di testa di Mota, lasciato libero al centro dell’area.

55′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Provstgaard.

53′ SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Doekhi, dentro Leite.

49′ OCCASIONE MONZA – Mandas non impeccabile su Mota, lanciato in contropiede, si salva la Lazio.

46′ GOL MONZA – Dopo appena un minuto di gioco Goghiclidze di testa riapre la partita.

46 ‘ SOSTITUZIONI MONZA –  Maye e Mota entrano al posto di Carboni e Zeballos.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LAZIO MONZA

Primo Tempo

45′ + 2′ Termina il primo tempo, Lazio quasi perfetta.

45′ + 1′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Doekhi.

37′ Sostituzione Monza – Juric inserisce Goghiclidze al posto di Ngonge.

35 ‘ ESPULSIONE MONZA – Cartellino rosso per Lucchesi per il fallo da ultimo uomo ai danni di Noslin.

26′ OCCASIONE LAZIO – Ancora Tavares imprendibile sulla sinistra, il portoghese mette al centro la sfera sulla quale si avventa Frattesi in scivolata, l’ex Inter non arriva per un soffio.

23′ GOL LAZIO – Isaksen a giro porta buca la porta del Monza dopo il suggerimento al bacio di Noslin. Rete di rara bellezza.

20′ GOL ANNULLATO AL MONZA – Disastro difensivo della Lazio, Varela segna, ma era in fuorigioco, il punteggio rimane sull’1-0 per i padroni di casa.

18′ OCCASIONE LAZIO – Altra bella iniziativa di Tavares che serve Zaccagni, il capitano scodella un pallone al centro per Frattesi, pericoloso di testa, ma il pallone termina fuori di poco.

14′ OCCASIONE LAZIO – Calcio di punizione di Zccagni che termina a lato di un metro dalla porta dei brianzoli.

13′ AMMONIZIONE MONZA – Giallo per Carboni dopo il fallo su Frattesi.

10′ OCCASIONE LAZIO – Pennellata dalla destra al centro dell’area di Floriani Mussolini, colpo di testa di Noslin troppo debole per impensierire l’estremo difensore avversario.

5′ OCCASIONE LAZIO – Frattesi serve Noslin al limite dell’area che prende male il pallone e per Tornqvist la parata è facile facile.

3′ GOL LAZIO – Botta da fuori di Nuno Tavares che segna la prima rete in biancoceleste e porta la Lazio sull’1-0.

1′ INIZIA LAZIO MONZA

Il tabellino di Lazio Monza

  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi (53′ Leite), Provstgaard (60′ Sutalo), Nuno Tavares (75′ Pedraza); Frattesi (60′ Dele-Bashiru), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin (75′ Pinamonti), Zaccagni.
  • A disposizione: Motta, Renzetti, Sutalo, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra.
  • Allenatore: Gattuso
  • MONZA (3-4-2-1): .Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A (46′ Maye).; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas (70′ Bakoune); Zeballos (46′ Zeballos), Ngonge (37′ Goghiclidze); Varela.
  • A disposizione: Antov, Colombo, Colpani, Cutrone, Mout, Ondoa, Strainar, Thiam, Robinson.
  • Allenatore: Juric
  • Arbitro: Giuseppe Collu (sez. di Cagliari)
  • Marcatori: 3′ Tavares (L), 23′ Isaksen (L), 46′ Goghiclidze (M), 88′ Pinamonti (L).
  • NOTE
  • Ammoniti: 13′ Carboni (M), 45′ +1 Doekhi (L), 55′ Provstgaard (L), 69′ Leite (L), 79′ Juric (M).
  • Espulsi: 35′ Lucchesi (M).
  • Minuti di recupero: 2′, 4′.

di Marco Fabio Ceccatelli

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# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
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