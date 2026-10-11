CRONACHE
CRONACA Lazio Monza 3-1: biancocelesti ancora primi, finalmente Pinamonti!
Lazio Monza allo stadio Olimpico domenica 11 ottobre alle ore 15:00, rappresenta il ritorno in campo dopo una lunga sosta per le nazionali, match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A 2026-2027: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra capitolini e brianzoli.
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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
Serie A: in diretta la cronaca di Lazio Monza
Secondo Tempo
90′ + 4 termina Lazio Monza con il punteggio di 3-1 per i padroni di casa.
90′ + 1′ OCCASIONE LAZIO Isaksen a colpo sicuro, salva Kouadio sulla linea di testa.
88′ GOL LAZIO – Si sblocca Pinamonti, il numero 9 biancoceleste scaccia l’incubo e sotto misura sigla il 3-1.
86′ OCCASIONE LAZIO – Palo clamoroso di Isaksen, che non riesce a chiudere virtualmente la gara. Si resta sul 2-1 per i padroni di casa.
83′ OCCASIONE LAZIO – Classico tiro a giro di Zaccagni, sul quale è bravissimo ad intervenire Tornqvist e a spedire in angolo.
82′ OCCASIONE MONZA – Tiro centrale di Maye, Mandas blocca in due tempi.
79′ AMMONIZIONE MONZA – Giallo anche Juric per proteste.
77′ OCCASIONE LAZIO – Conclusione dalla lunga distanza di Belahyane, Tornqvist devia sopra la traversa.
75′ SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Tavares e Noslin per Pedraza e Pinamonti.
70′ SOSTITUZIONE MONZA – Esce Mangas ed entra Bakoune.
69 ‘ AMMONIZIONE LAZIO – Anche il neo entrato Leite si vede sventolare da Collu un cartellino giallo.
60 ‘ SOSTITUZIONI LAZIO – Fuori Frattesi e Provstgaard per Dele-Bashiru e Sutalo.
57′ OCCASIONE MONZA – Ospiti ancora pericolosi, miracolo di Mandas sul colpo di testa di Mota, lasciato libero al centro dell’area.
55′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Provstgaard.
53′ SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Doekhi, dentro Leite.
49′ OCCASIONE MONZA – Mandas non impeccabile su Mota, lanciato in contropiede, si salva la Lazio.
46′ GOL MONZA – Dopo appena un minuto di gioco Goghiclidze di testa riapre la partita.
46 ‘ SOSTITUZIONI MONZA – Maye e Mota entrano al posto di Carboni e Zeballos.
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO DI LAZIO MONZA
Primo Tempo
45′ + 2′ Termina il primo tempo, Lazio quasi perfetta.
45′ + 1′ AMMONIZIONE LAZIO – Giallo per Doekhi.
37′ Sostituzione Monza – Juric inserisce Goghiclidze al posto di Ngonge.
35 ‘ ESPULSIONE MONZA – Cartellino rosso per Lucchesi per il fallo da ultimo uomo ai danni di Noslin.
26′ OCCASIONE LAZIO – Ancora Tavares imprendibile sulla sinistra, il portoghese mette al centro la sfera sulla quale si avventa Frattesi in scivolata, l’ex Inter non arriva per un soffio.
23′ GOL LAZIO – Isaksen a giro porta buca la porta del Monza dopo il suggerimento al bacio di Noslin. Rete di rara bellezza.
20′ GOL ANNULLATO AL MONZA – Disastro difensivo della Lazio, Varela segna, ma era in fuorigioco, il punteggio rimane sull’1-0 per i padroni di casa.
18′ OCCASIONE LAZIO – Altra bella iniziativa di Tavares che serve Zaccagni, il capitano scodella un pallone al centro per Frattesi, pericoloso di testa, ma il pallone termina fuori di poco.
14′ OCCASIONE LAZIO – Calcio di punizione di Zccagni che termina a lato di un metro dalla porta dei brianzoli.
13′ AMMONIZIONE MONZA – Giallo per Carboni dopo il fallo su Frattesi.
10′ OCCASIONE LAZIO – Pennellata dalla destra al centro dell’area di Floriani Mussolini, colpo di testa di Noslin troppo debole per impensierire l’estremo difensore avversario.
5′ OCCASIONE LAZIO – Frattesi serve Noslin al limite dell’area che prende male il pallone e per Tornqvist la parata è facile facile.
3′ GOL LAZIO – Botta da fuori di Nuno Tavares che segna la prima rete in biancoceleste e porta la Lazio sull’1-0.
1′ INIZIA LAZIO MONZA
Il tabellino di Lazio Monza
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Doekhi (53′ Leite), Provstgaard (60′ Sutalo), Nuno Tavares (75′ Pedraza); Frattesi (60′ Dele-Bashiru), Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin (75′ Pinamonti), Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Sutalo, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Serra.
- Allenatore: Gattuso
- MONZA (3-4-2-1): .Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A (46′ Maye).; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas (70′ Bakoune); Zeballos (46′ Zeballos), Ngonge (37′ Goghiclidze); Varela.
- A disposizione: Antov, Colombo, Colpani, Cutrone, Mout, Ondoa, Strainar, Thiam, Robinson.
- Allenatore: Juric
- Arbitro: Giuseppe Collu (sez. di Cagliari)
- Marcatori: 3′ Tavares (L), 23′ Isaksen (L), 46′ Goghiclidze (M), 88′ Pinamonti (L).
- NOTE
- Ammoniti: 13′ Carboni (M), 45′ +1 Doekhi (L), 55′ Provstgaard (L), 69′ Leite (L), 79′ Juric (M).
- Espulsi: 35′ Lucchesi (M).
- Minuti di recupero: 2′, 4′.
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
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|7
|Napoli
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|6
|10
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|5
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|4
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|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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