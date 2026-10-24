CRONACHE
LIVE 45′ Lazio Parma 0-0: il fuorigioco strozza l’urlo di Isaksen
Lazio Parma in programma sabato 24 ottobre alle 20:45 allo stadio Olimpico, match valido per l’ottava giornata di campionato di Serie A 2026-2027, rappresenta una grande occasione per la squadra di Gattuso: noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida fra i capitolini e i ducali.
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dal nostro inviato all’Olimpico Marco Fabio Ceccatelli
Serie A: in diretta la cronaca di Lazio Parma
Primo Tempo
45′ + 1′ termina il primo tempo a reti inviolate.
41′ ANNULLATO GOL ALLA LAZIO – Ancora Isaksen, terzo gol consecutivo per il demone danese. 1-0 per i capitolini. Ma il VAR segnala il fuorigioco.
38′ AMMONIZIONE PARMA – Arena estrae il giallo per Sierro per il fallo plateale commesso su Isaksen.
36′ Bellissima combinazione Tavares Frattesi, il centrocampista biancoceleste viene fermato dall’ultimo difensore.
30′ AMMONIZIONE LAZIO – Provstgaard blocca una ripartenza parmense e si becca il primo giallo del match.
28′ OCCASIONE PARMA – Difesa della Lazio disattente, arriva il pallone a Delprato che con una girata sbilenca manca di un metro il palo alla sinistra di Mandas.
26′ OCCASIONE PARMA – Botta da fuori di Romero, sulla quale è attento Mandas che respinge senza problemi. Ducali molto pericolosi nelle ripartenze.
24′ OCCASIONE LAZIO – Clamorosa traversa colta da Isaksen di testa sul suggerimento delicato di Zaccagni, Noslin non riesce ad intervenire sulla ribattuta.
23′ Conclusione centrale di Belahyane da fuori area, blocca Corvi.
18′ OCCASIONE LAZIO – Zaccagni mette dentro un bel pallone tagliato che Isaksen sfiora, Provstgaard avrebbe la possibile di bucare la rete di testa, ma è bravo il diretto avversario ad anticiparlo all’ultimo secondo.
15′ OCCASIONE LAZIO – Bel cross di Zaccagni dalla sinistra per la testa di Frattesi, il pallone esce abbondantemente alto sopra la traversa.
14′ Chiusura in scivolata alla Nesta di Sutalo su uno scatenato El Bilal Touré.
9′ OCCASIONE PARMA – Mandas ancora decisivo sul colpo di testa di El Bilal Touré, deviazione in angolo del portiere greco.
8′ PROTESTE LAZIO – I biancocelesti protestano per un possibile calcio di rigore per atterramento di Frattesi nell’area gialloblù, Arena dice che si deve proseguire.
6′ OCCASIONE PARMA – Mandas in uscita salva su Romero lanciato a rete.
4′ Primi minuti di studio fra le due squadre, la Lazio detiene il pallino del gioco, un paio di buoni cross dalla sinistra di Zaccagni, non sfruttati dai compagni di squadra.
1′ INIZIA LAZIO-PARMA
Il tabellino di Lazio Parma
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Tavares; Taylor, Belahyane, Frattesi; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra.
- Allenatore: Gattuso.
- PARMA (5-3-2): Corvi; Drobnic, Troilo, Diego Carlos; Delprato, Ordonez, Sierro, Keita, Valeri; Romero, Touré.
- A disposizione: Ghidotti, Daffara, Ndiaye, Diallo, Cremaschi, Bernabè, Frigan, De Martis, Britschgi, Carboni, Konate, Lontani, Fabbian.
- Allenatore: Gilardino.
- Arbitro: sig. Arena (Sez. Torre del Greco)
- Marcatori:
- NOTE
- Ammoniti: 30′ Provstgaard (L), 38′ Sierro (P)
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 1′
di Marco Fabio Ceccatelli
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|8
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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