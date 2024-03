Serie A, Lazio-Udinese:1-2 Cade la Lazio contro l'Udinese

Tempo di lettura: 4 minuti

LAZIO UDINESE SERIE A 2023 2024 - Dopo la sconfitta sul campo del Bayern Monaco, la Lazio si concentra sul campionato. I biancocelesti, infatti, se la vedranno contro l'Udinese di Cioffi, squadra che attualmente lotta per la zona retrocessione visiti i risultati del weekend. Di seguito la cronaca live e il tabellino della partita valida per la ventottesima giornata di Serie A.

Serie A, Lazio-Udinese: la cronaca del match

Secondo tempo

102'- Triplice fischio, cade la Lazio contro l'Udinese per 1-2

99'- AMMONIZIONE LAZIO, Cartellino per Vecino, dopo un contrasto con Lucca

98'- Si giocherà per altri 2 minuti

97'- CAMBIO LAZIO, Esce Provedel dolorante dopo un contrasto in area di rigore dell'Udinese, ed entra Mandas

95'- La Lazio prova con le ultime forze, Kamada va sul fondo ma il cross viene messo in angolo

93'- ROSSO UDINESE, Doppio cartellino giallo per Perez che ferma Zaccagni che provava la ripartenza

92'- Punizione sulla trequarti per l'Udinese per fallo di Lazzari su Zemura

90'- Concessi 7 minuti di recupero

89'- CAMBIO UDINESE, Esce Thauvin ed entra Devis

87'- AMMONIZIONE UDINESE, Cartellino per Samardzic per atterramento

87'- AMMONIZIONE UDINESE, Cartellino per Pereyra che atterra Pedro

85'- AMMONIZIONE UDINESE, cartellino per un colpo al volto di Romagnoli

83'- Ancora Vecino che prova a girarsi in area il tiro viene parato da Okoye

83'- Ci prova Vecino in acrobazia su cross di Gila

82'- AMMONIZIONE UDINESE, Cartellino per Bijol, che atterra Castellanos lanciato in porta

80'- CAMBIO LAZIO, Esce Luis Alberto ed entra Pedro

79'- Ci prova la Lazio con Hysaj che mette in mezzo per Isaksen che prova la deviazione ma para Okoye

77'- Ci prova l'Udinese su corner ma il colpo di Perez finisce alto

75'- CAMBIO UDINESE, Esce Joao Ferreira entra Bijol

74'- DOPPIO CAMBIO UDINESE, Escono Payero e Kamara ed entrano Samardzic e Zemura

72'- La Lazio prova a portare pressione, e a cercare l'imbuca centrale senza successo

70'- Punizione battuta da Isaksen, il suo tiro sbatte contro la difesa dell'Udinese

69'- Fallo di Payero su Kamada al limite dell'area di rigore

68'- Provedel esce ed interrompe un azione pericolosissima dell'Udinese che era ripartito in contropiede

64'- AMMONIZIONE UDINESE, cartellino per l'estremo difensore Okoye per perdita di tempo

62'- Ci prova Kamada dal limite, ma il tiro esce troppo esterno.

60'- DOPPIO CAMBIO LAZIO, Escono Immobile e Cataldi, entrano Kamada e Castellanos

58'- Occasione Lazio, Okoye para sul tiro di Immobile

57'- OCCASIONE LAZIO, ripartenza veloce di Isaksen che serve Lazzari che arriva davanti al portiere ma il tiro viene respinto, la palla rimane al limite dove arriva a calciare Isaksen devia in corner Okoye

56'- AMMONIZIONE LAZIO, cartellino per Romagnoli per fallo duro su Lovric

54'- Fallo di Romagnoli su Lovric, punizione in zona pericolosa per l'Udinese. Punizione battuta sul secondo palo, libera lontano Hysaj

52'- Gol Udinese, Zarraga dal limite riporta in vantaggio i bianconeri

49'- GOL LAZIO, Sempre Zaccagni che semina il panico sulla fascia, il suo cross viene deviato da Giannetti e finisce in porta, pareggio biancoceleste

48'- Gol Udinese, squadra friulana in vantaggio con Lucca

46'- CAMBIO LAZIO, entra Isaksen e lascia il campo Felipe Anderson

46'- Inizia il secondo tempo all'Olimpico

Primo tempo

47'- Termina in parità la prima frazione di gioco tra i fischi dei tifosi presenti

46'- AMMONIZIONE LAZIO, cartellino per Felipe Anderson per fallo su Lucca. Viene ammonito per imprudenza

45'- Concesso un minuto di recupero

43'- AMMONIZIONE UDINESE, fallo di Perez per fallo su Lazzari che era lanciato in velocità sulla fascia

39'- Ci prova la Lazio, palla di Cataldi per l'inserimento di Vecino che fa la sponda arriva Felipe Anderson ma il tiro finisce alto

37'- Ancora Provedel, che alza in corner il colpo di testa di Giannetti

36'- Provedel nega l'uno a zero all'Udinese. Azione in ripartenza della squadra bianconera che pesca Lovric in area, con un tocco libera Kamara che prova il tiro negato dal portiere biancoceleste

35'- Ripartenza della Lazio che sviluppa sull'esterno, il pallone rimane sulla trequarti, dove arriva Vecino che prova il tiro, ma il pallone finisce largo

32'- Occasione Udinese, Kamara arriva sul fondo mette il cross viene deviato, la palla arriva a Lovric che al limite prova il tiro al volo para Provedel

30'-Zaccagni porta palla sulla fascia serve Immobile che prova lo scambio rapido nello stretto con Felipe Anderson, chiude la difesa dell'Udinese, la palla viene recuperata da Luis Alberto che prova il tiro palla alta.

28'- Zaccagni si mangia il gol del vantaggio a pochi passi dalla porta dopo una grande azione e il cross di Felipe Anderson

25'- Ancora sulle fasce la Lazio, palla a Zaccagni che prova il cross ma viene deviato in corner

23'- Grande azione solitari di Felipe Anderson, che sprinta due volte arriva sul fondo, sterza verso l'interno serve Immobile solo in area ma il suo tiro finisce alto

19'- Ripartenza Lazio, dopo un azione offensiva di Lovric. Felipe Anderson serve Lazzari sulla corsa, il terzino viene fermato con un fallo.

16'- Uno due quasi magico tra Zaccagni e Luis Alberto, che libera l'esterno in area, ma il suo tiro viene respinto da Giannetti

15'- Lazio padrona del gioco, muove velocemente la palla arrivando sull'esterno manca sempre l'ultimo passaggio

13'- Azione solitaria di Lazzari che sprinta sulla fascia, prova il cross che viene deviato in corner. Corner battuto da Luis Alberto e allontanato dalla difesa-

11'- Lazio che mette in difficoltà la difesa dell'Udinese in ogni azione offensiva

9'- Ci prova dal limite Luis Alberto ma il tiro finisce fuori di poco

7'- Lazio manovra con pazienza, cambio campo da una fascia con un lancio lungo per Zaccagni, che serve sulla corsa Hysaj palla in corner

3'- Risponde subito la Lazio, che arriva al limite dopo una azione manovrata, con Zaccagni che al limite prova il tiro e prende il palo

2'- Primo tiro del match è dell'Udinese che arriva al limite, Lovric prova il tiro deviato finisce in corner

1' - Calcio d'inizio, è iniziata Lazio-Udinese!

Serie A, Lazio-Udinese: il tabellino dell'incontro

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Romagnoli, Gila, Lazzari; Luis Alberto, Cataldi, Vecino; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson: All.: Sarri

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Pereyra, Lovric, Zarraga, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi

NOTE

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 48'- Lucca (U) 49'- Autogol-Giannetti (U); 52'- Zarraga(U)

Ammoniti: 43'- Perez (U); 46'- Felipe Anderson (L); 58'- Romagnoli (L); 64'- Okoye (U); 83'- Bijol (U); 85'-Lucca (U); 87'-Pereyra (U); 88'- Samardzic (U); 93'- Perez (U); 99'- Vecino (L)

Espulsi: 93'- Perez (U)

Recupero: 1'- Pt; 7'- St