CRONACHE
LIVE 30′ Sassuolo Lazio 1-3: botta di Noslin col destro, la palla si alza troppo
Sassuolo Lazio, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 18:30 di martedì 27 ottobre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.
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Serie A: in diretta la cronaca di Sassuolo Lazio
In diretta la cronaca del primo tempo tra neroverdi e biancocelesti
28′ – AMMONIZIONE LAZIO – Taylor interviene in ritardo sul calciatore del Sassuolo e lo atterra irregolarmente: Zufferli ammonisce l’olandese.
26′ – OCCASIONE LAZIO – Tijjani Noslin riceve palla sulla trequarti, si mette in proprio e dalla sinistra lascia partire un tiro forte ma poco preciso.
16′ – GOOOOOL LAZIO – Floriani Mussolini cala il tris! Frattesi conduce palla, allarga a sinistra per Taylor, l’olandese mette in mezzo un pallone filtrante che attraversa l’area neroverde e Floriani Mussolini ci si avventa e segna. Dopo lunga revisione al Var, il gol viene assegnato.
13′ – GOOOOOOL LAZIO – Zaccagni parte dalla sinistra, si accentra, serve Isaksen dalla parte opposta che lascia partire un tiro a giro che si spegne nell’angolino basso alla destra di Turati.
7′ – GOL SASSUOLO – Contropiede fulmineo del Sassuolo e la parità che arriva dopo pochi minuti. Sovrapposizione sulla sinistra, Laurientié serve un pallone centralmente per Thorstvedt che tira, ma è decisiva la deviazione di Sutalo che spiazza Mandas.
6′ – VAR CONFERMA – Dopo un lungo check al Var, il gol è assolutamente regolare: Lazio in vantaggio!
2′ – GOOOOOL LAZIO – Kenneth Taylor apre un piattone chirurgico dall’interno dell’area e buca in diagonale Turati: Lazio in vantaggio!
1′ – INIZIA SASSUOLO LAZIO!
Il tabellino di Sassuolo Lazio
- SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola, Berardi, Esposito S., Laurentié.
- A disposizione: Adzic, Bowie, Cande, Dominguez, Ghion, Idzes, Matic, Muric, Obrador, Pierini, Satalino, Sulemana, Van der Brempt, Volpato, Walukiewicz.
- Allenatore: Aquilani.
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
- A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti.
- Allenatore: Gattuso.
- Arbitro: sig. Zufferli (sez. di Udine)
- Marcatori: 2′ Taylor (L), 7′ Thorsvedt (S), 13′ Isaksen (L), 16′ Floriani Mussolini (L)
- NOTE
- Ammoniti: 28′ Taylor (L)
- Espulsi:
- Minuti di recupero:
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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