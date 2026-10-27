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CRONACHE

LIVE 30′ Sassuolo Lazio 1-3: botta di Noslin col destro, la palla si alza troppo

Published

5 minuti ago

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Sassuolo Lazio ottobre 2026

Sassuolo Lazio, gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 18:30 di martedì 27 ottobre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.

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Serie A: in diretta la cronaca di Sassuolo Lazio

In diretta la cronaca del primo tempo tra neroverdi e biancocelesti

28′ – AMMONIZIONE LAZIO – Taylor interviene in ritardo sul calciatore del Sassuolo e lo atterra irregolarmente: Zufferli ammonisce l’olandese.

26′ – OCCASIONE LAZIO – Tijjani Noslin riceve palla sulla trequarti, si mette in proprio e dalla sinistra lascia partire un tiro forte ma poco preciso.

16′ – GOOOOOL LAZIO – Floriani Mussolini cala il tris! Frattesi conduce palla, allarga a sinistra per Taylor, l’olandese mette in mezzo un pallone filtrante che attraversa l’area neroverde e Floriani Mussolini ci si avventa e segna. Dopo lunga revisione al Var, il gol viene assegnato.

13′ – GOOOOOOL LAZIO – Zaccagni parte dalla sinistra, si accentra, serve Isaksen dalla parte opposta che lascia partire un tiro a giro che si spegne nell’angolino basso alla destra di Turati.

7′ – GOL SASSUOLO – Contropiede fulmineo del Sassuolo e la parità che arriva dopo pochi minuti. Sovrapposizione sulla sinistra, Laurientié serve un pallone centralmente per Thorstvedt che tira, ma è decisiva la deviazione di Sutalo che spiazza Mandas.

6′ – VAR CONFERMA – Dopo un lungo check al Var, il gol è assolutamente regolare: Lazio in vantaggio!

2′ – GOOOOOL LAZIO – Kenneth Taylor apre un piattone chirurgico dall’interno dell’area e buca in diagonale Turati: Lazio in vantaggio!

1′ – INIZIA SASSUOLO LAZIO!

Il tabellino di Sassuolo Lazio

  • SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Odenthal, Doig, Thorstvedt, Lipani, Bakola, Berardi, Esposito S., Laurentié.
    • A disposizione: Adzic, Bowie, Cande, Dominguez, Ghion, Idzes, Matic, Muric, Obrador, Pierini, Satalino, Sulemana, Van der Brempt, Volpato, Walukiewicz.
    • Allenatore: Aquilani.
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Diogo Leite, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
    • A disposizione:  Motta, Renzetti, Doekhi, Provstgaard, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti.
    • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: sig. Zufferli (sez. di Udine)
  • Marcatori: 2′ Taylor (L), 7′ Thorsvedt (S), 13′ Isaksen (L), 16′ Floriani Mussolini (L)
  • NOTE
  • Ammoniti: 28′ Taylor (L)
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero:

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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