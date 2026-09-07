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CRONACHE

LIVE 45′ Udinese Lazio 0-0: sono 4 i minuti di recupero

Published

45 minuti ago

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Udinese Lazio agosto 2026

Udinese Lazio, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma al Bluenergy stadium di Udine alle ore 20:45, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.

Leggi anche: Il monte ingaggi e il valore della rosa crollano: Lazio da bassa Europa

Serie A: in diretta la cronaca di Udinese Lazio

In diretta la cronaca del primo tempo tra bianconeri e biancocelesti

45′ – Sono 4 i minuti di recupero.

39′ – OCCASIONE UDINESE – Kamara lascia partire un tiro diretto alla destra di Mandas, ma il portiere greco è attento e para in sicurezza.

37′ – SOSTITUZIONE UDINESE – Secondo cambio obbligato per i friulani: fuori Solet, al suo posto Kabasele.

36′ – OCCASIONE LAZIO – Floriani spinge sulla destra, si porta sul fondo e lascia partire un cross morbido che però non viene intercettato da nessuno.

35′ – OCCASIONE UDINESE – Sgroppata di Davis sulla destra, cambio campo per Ekkelenkamp sulla sinistra che, senza pensarci, tenta un tiro a giro ribattuto dalla difesa biancoceleste.

30′ – Riprende il gioco.

28′ – Cooling break.

25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Eccesso di proteste di Isaksen, punite da Tremolada con il giallo.

23′ – AMMONIZIONE UDINESE – Miller, subentrato a Piotrowski, strattona la maglia di Frattesi in corsa: fallo tattico e giallo sacrosanto.

21′ – OCCASIONE LAZIO – Zaccagni, imbeccato da Taylor, ruba palla a Vojvoda trovandosi così davanti a Okoye; invece che calciare, opta per il passaggio a Pinamonti, che però manca la zampata a porta vuota.

15′ – SOSTITUZIONE UDINESE – Fuori Piotrowski, al suo posto Miller.

14′ – OCCASIONE LAZIO – Punizione dal limite di Zaccagni, bloccata senza problemi da Okoye.

13′ – AMMONIZIONE UDINESE – Frattesi si lancia in area friulana e, al limite, Piotrowski atterra il centrocampista biancoceleste. Sacrosanta l’ammonizione.

12′ – DOPPIA OCCASIONE UDINESE – Prima Davis, cercato da Piotrowski, si allarga sulla destra, si accentra e tenta un tiro che impegna Mandas in una parata fenomenale. Sulla ribattuta, Gomez tira di prima e il greco intercetta ancora il pallone.

5′ – OCCASIONE LAZIO – Sugli sviluppi del corner, Nuno Tavares colpisce di testa ma l’incornata è troppo centrale: blocca Okoye.

4′ – OCCASIONE LAZIO – Azione in percussione di Nuno Tavares dalla sinistra; sfonda su quella corsia, si porta sul fondo, percorre tutta l’area e serve un pallone pericoloso nel mezzo, deviato dai friulani in corner.

1′ – INIZIA UDINESE LAZIO!

Manca pochissimo al fischio: tutto pronto al Bluenergy stadium di Udine!

Il tabellino di Udinese Lazio

  • UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet (37′ Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Piotrowski (15′ Miller), Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez; Davis.
    • A disposizione: Bayo, Bertola, Chakvetadze, Gueye, Jovanovic, Kabasele, Lovric, Miller, Mrozek, Padelli, Vinciati, Zarraga.
    • Allenatore: Runjaic.
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Zaccagni. 
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson
    • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: sig. Tremolada (sez. di Monza)
  • Marcatori:
  • NOTE
  • Ammoniti: 13′ Piotrowski (U), 23′ Miller (U), 25′ Isaksen (L)
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero: 4′ pt,

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
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