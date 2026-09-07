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CRONACHE

CRONACA Udinese Lazio 1-2: prima Frattesi, poi Gudmundsson. La Lazio di Gattuso è da sogno

Published

5 ore ago

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Udinese Lazio agosto 2026

Udinese Lazio, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma al Bluenergy stadium di Udine alle ore 20:45, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida. Prima lo svantaggio firmato Karlstrom a inizio di ripresa, al 49′, poi la svolta. La Lazio cambia passo e trova il gol del pari con Frattesi al 75′ e Gudmundsson all’89’. Biancocelesti a percorso netto, tre su tre in campionato e primo posto in classifica con Inter e Roma.

Leggi anche: Il monte ingaggi e il valore della rosa crollano: Lazio da bassa Europa

Serie A: in diretta la cronaca di Udinese Lazio

In diretta la cronaca del secondo tempo tra friulani e capitolini

90+5′ – TERMINA UDINESE LAZIO 1-2.

90+1′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Zaccagni, dentro Pedraza.

90′ – Sono 5 i minuti di recupero.

88′ – GOOOOOOL LAZIO – Doekhi dalla sinistra lascia partire un cross forte e teso che trova Gudmundsson; l’islandese incorna di testa e porta in vantaggio i biancocelesti.

87′ – OCCASIONE LAZIO – Capitan Zaccagni lascia partire un bolide dalla distanza che si stampa sul palo; Lazio vicina al vantaggio.

85′ – AMMONIZIONE UDINESE – Bertola intercetta volontariamente con la mano un passaggio alto di Zaccagni e per questo viene giustamente ammonito da Tremolada.

80′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Davide Frattesi, al suo posto entra Albert Gudmundsson.

75′ – GOL LAZIO – ANCORA Frattesi!!! Zaccagni parte sulla sinistra, punta la difesa friulana, la mette bassa e tesa in area e Frattesi in scivolata la piazza all’angolino alto sotto la traversa.

73′ – OCCASIONE UDINESE – Ekkelenkamp tenta un tiro in diagonale da dentro l’area, che però viene intercettato da Mandas.

70′ – Cooling break.

68′ – OCCASIONE LAZIO – Zaccagni calcia dall’interno dell’area di rigore ma la conclusione si alza troppo e termina alta sopra la traversa.

67′ – AMMONIZIONE UDINESE – Giallo per Bayo, atterrato Nuno Tavares in progressione sulla fascia sinistra.

65′ – OCCASIONE LAZIO – Noslin tenta un tiro dalla media distanza, ma lo strozza troppo. Termina out.

63′ – DOPPIA OCCASIONE LAZIO – Uno-due micidiale della Lazio nel giro di pochi secondi. Prima Provstgaard che intercetta una palla vagante e tenta il tiro, ribattuto dalla difesa friulana. Poi, sul rimpallo, Cancellieri crossa morbido nel mezzo e trova Zaccagni che però non impatta bene di testa.

62′ – OCCASIONE LAZIO – Frattesi si mette in proprio e tenta un tiro dalla destra, deviato dalla difesa friulana. Palla in corner.

56′ – OCCASIONE LAZIO – Tiro fulmineo di Taylor dalla media distanza che si spegne di poco fuori alla destra di Okoye.

53′ – DOPPIA SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Pinamonti e Isaksen, dentro Nolsin e Cancellieri.

49′ – GOL UDINESE – Combinazione perfetta tra Davis e Karlstrom; palla in verticale ricevuta dal centravanti dei friulani spalle alla porta, gira di prima senza vedere e apre il campo a Karlstrom che in diagonale buca Mandas.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO!

SOSTITUZIONE UDINESE – Fuori Gomez, dentro Bayo.

In diretta la cronaca del primo tempo tra bianconeri e biancocelesti

45+4′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45+3′ – AMMONIZIONE UDINESE – Karstrom atterra Nuno Tavares in progressione. Corretto il giallo.

45′ – Sono 4 i minuti di recupero.

39′ – OCCASIONE UDINESE – Kamara lascia partire un tiro diretto alla destra di Mandas, ma il portiere greco è attento e para in sicurezza.

37′ – SOSTITUZIONE UDINESE – Secondo cambio obbligato per i friulani: fuori Solet, al suo posto Kabasele.

36′ – OCCASIONE LAZIO – Floriani spinge sulla destra, si porta sul fondo e lascia partire un cross morbido che però non viene intercettato da nessuno.

35′ – OCCASIONE UDINESE – Sgroppata di Davis sulla destra, cambio campo per Ekkelenkamp sulla sinistra che, senza pensarci, tenta un tiro a giro ribattuto dalla difesa biancoceleste.

30′ – Riprende il gioco.

28′ – Cooling break.

25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Eccesso di proteste di Isaksen, punite da Tremolada con il giallo.

23′ – AMMONIZIONE UDINESE – Miller, subentrato a Piotrowski, strattona la maglia di Frattesi in corsa: fallo tattico e giallo sacrosanto.

21′ – OCCASIONE LAZIO – Zaccagni, imbeccato da Taylor, ruba palla a Vojvoda trovandosi così davanti a Okoye; invece che calciare, opta per il passaggio a Pinamonti, che però manca la zampata a porta vuota.

15′ – SOSTITUZIONE UDINESE – Fuori Piotrowski, al suo posto Miller.

14′ – OCCASIONE LAZIO – Punizione dal limite di Zaccagni, bloccata senza problemi da Okoye.

13′ – AMMONIZIONE UDINESE – Frattesi si lancia in area friulana e, al limite, Piotrowski atterra il centrocampista biancoceleste. Sacrosanta l’ammonizione.

12′ – DOPPIA OCCASIONE UDINESE – Prima Davis, cercato da Piotrowski, si allarga sulla destra, si accentra e tenta un tiro che impegna Mandas in una parata fenomenale. Sulla ribattuta, Gomez tira di prima e il greco intercetta ancora il pallone.

5′ – OCCASIONE LAZIO – Sugli sviluppi del corner, Nuno Tavares colpisce di testa ma l’incornata è troppo centrale: blocca Okoye.

4′ – OCCASIONE LAZIO – Azione in percussione di Nuno Tavares dalla sinistra; sfonda su quella corsia, si porta sul fondo, percorre tutta l’area e serve un pallone pericoloso nel mezzo, deviato dai friulani in corner.

1′ – INIZIA UDINESE LAZIO!

Manca pochissimo al fischio: tutto pronto al Bluenergy stadium di Udine!

Il tabellino di Udinese Lazio

  • UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet (37′ Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Piotrowski (15′ Miller), Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez (46′ Bayo); Davis.
    • A disposizione: Bayo, Bertola, Chakvetadze, Gueye, Jovanovic, Kabasele, Lovric, Miller, Mrozek, Padelli, Vinciati, Zarraga.
    • Allenatore: Runjaic.
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi (80′ Gudmundsson), Belahyane, Taylor; Isaksen (53′ Cancellieri), Pinamonti (53′ Noslin), Zaccagni (90+1′ Pedraza). 
    • A disposizione: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson
    • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: sig. Tremolada (sez. di Monza)
  • Marcatori: 49′ Karlstrom (U), 75′ Frattesi (L), 88′ Gudmundsson (L)
  • NOTE
  • Ammoniti: 13′ Piotrowski (U), 23′ Miller (U), 25′ Isaksen (L), 45+3′ Karlstrom (U), 67′ Bayo (U), 85′ Bertola (U)
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero: 4′ pt, 5′ st.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 Como 7 3
4 Milan 6 2
5 Juventus 6 2
6 LAZIO 6 2
7 Atalanta 6 3
8 Udinese 4 2
9 Frosinone 3 2
10 Sassuolo 3 2
11 Cagliari 3 2
12 Lecce 3 2
13 Napoli 3 3
14 Torino 3 3
15 Bologna 0 2
16 Parma 0 2
17 Monza 0 2
18 Venezia 0 2
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
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