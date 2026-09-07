CRONACHE
CRONACA Udinese Lazio 1-2: prima Frattesi, poi Gudmundsson. La Lazio di Gattuso è da sogno
Udinese Lazio, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma al Bluenergy stadium di Udine alle ore 20:45, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida. Prima lo svantaggio firmato Karlstrom a inizio di ripresa, al 49′, poi la svolta. La Lazio cambia passo e trova il gol del pari con Frattesi al 75′ e Gudmundsson all’89’. Biancocelesti a percorso netto, tre su tre in campionato e primo posto in classifica con Inter e Roma.
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Serie A: in diretta la cronaca di Udinese Lazio
In diretta la cronaca del secondo tempo tra friulani e capitolini
90+5′ – TERMINA UDINESE LAZIO 1-2.
90+1′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Zaccagni, dentro Pedraza.
90′ – Sono 5 i minuti di recupero.
88′ – GOOOOOOL LAZIO – Doekhi dalla sinistra lascia partire un cross forte e teso che trova Gudmundsson; l’islandese incorna di testa e porta in vantaggio i biancocelesti.
87′ – OCCASIONE LAZIO – Capitan Zaccagni lascia partire un bolide dalla distanza che si stampa sul palo; Lazio vicina al vantaggio.
85′ – AMMONIZIONE UDINESE – Bertola intercetta volontariamente con la mano un passaggio alto di Zaccagni e per questo viene giustamente ammonito da Tremolada.
80′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Davide Frattesi, al suo posto entra Albert Gudmundsson.
75′ – GOL LAZIO – ANCORA Frattesi!!! Zaccagni parte sulla sinistra, punta la difesa friulana, la mette bassa e tesa in area e Frattesi in scivolata la piazza all’angolino alto sotto la traversa.
73′ – OCCASIONE UDINESE – Ekkelenkamp tenta un tiro in diagonale da dentro l’area, che però viene intercettato da Mandas.
70′ – Cooling break.
68′ – OCCASIONE LAZIO – Zaccagni calcia dall’interno dell’area di rigore ma la conclusione si alza troppo e termina alta sopra la traversa.
67′ – AMMONIZIONE UDINESE – Giallo per Bayo, atterrato Nuno Tavares in progressione sulla fascia sinistra.
65′ – OCCASIONE LAZIO – Noslin tenta un tiro dalla media distanza, ma lo strozza troppo. Termina out.
63′ – DOPPIA OCCASIONE LAZIO – Uno-due micidiale della Lazio nel giro di pochi secondi. Prima Provstgaard che intercetta una palla vagante e tenta il tiro, ribattuto dalla difesa friulana. Poi, sul rimpallo, Cancellieri crossa morbido nel mezzo e trova Zaccagni che però non impatta bene di testa.
62′ – OCCASIONE LAZIO – Frattesi si mette in proprio e tenta un tiro dalla destra, deviato dalla difesa friulana. Palla in corner.
56′ – OCCASIONE LAZIO – Tiro fulmineo di Taylor dalla media distanza che si spegne di poco fuori alla destra di Okoye.
53′ – DOPPIA SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Pinamonti e Isaksen, dentro Nolsin e Cancellieri.
49′ – GOL UDINESE – Combinazione perfetta tra Davis e Karlstrom; palla in verticale ricevuta dal centravanti dei friulani spalle alla porta, gira di prima senza vedere e apre il campo a Karlstrom che in diagonale buca Mandas.
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO!
SOSTITUZIONE UDINESE – Fuori Gomez, dentro Bayo.
In diretta la cronaca del primo tempo tra bianconeri e biancocelesti
45+4′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO!
45+3′ – AMMONIZIONE UDINESE – Karstrom atterra Nuno Tavares in progressione. Corretto il giallo.
45′ – Sono 4 i minuti di recupero.
39′ – OCCASIONE UDINESE – Kamara lascia partire un tiro diretto alla destra di Mandas, ma il portiere greco è attento e para in sicurezza.
37′ – SOSTITUZIONE UDINESE – Secondo cambio obbligato per i friulani: fuori Solet, al suo posto Kabasele.
36′ – OCCASIONE LAZIO – Floriani spinge sulla destra, si porta sul fondo e lascia partire un cross morbido che però non viene intercettato da nessuno.
35′ – OCCASIONE UDINESE – Sgroppata di Davis sulla destra, cambio campo per Ekkelenkamp sulla sinistra che, senza pensarci, tenta un tiro a giro ribattuto dalla difesa biancoceleste.
30′ – Riprende il gioco.
28′ – Cooling break.
25′ – AMMONIZIONE LAZIO – Eccesso di proteste di Isaksen, punite da Tremolada con il giallo.
23′ – AMMONIZIONE UDINESE – Miller, subentrato a Piotrowski, strattona la maglia di Frattesi in corsa: fallo tattico e giallo sacrosanto.
21′ – OCCASIONE LAZIO – Zaccagni, imbeccato da Taylor, ruba palla a Vojvoda trovandosi così davanti a Okoye; invece che calciare, opta per il passaggio a Pinamonti, che però manca la zampata a porta vuota.
15′ – SOSTITUZIONE UDINESE – Fuori Piotrowski, al suo posto Miller.
14′ – OCCASIONE LAZIO – Punizione dal limite di Zaccagni, bloccata senza problemi da Okoye.
13′ – AMMONIZIONE UDINESE – Frattesi si lancia in area friulana e, al limite, Piotrowski atterra il centrocampista biancoceleste. Sacrosanta l’ammonizione.
12′ – DOPPIA OCCASIONE UDINESE – Prima Davis, cercato da Piotrowski, si allarga sulla destra, si accentra e tenta un tiro che impegna Mandas in una parata fenomenale. Sulla ribattuta, Gomez tira di prima e il greco intercetta ancora il pallone.
5′ – OCCASIONE LAZIO – Sugli sviluppi del corner, Nuno Tavares colpisce di testa ma l’incornata è troppo centrale: blocca Okoye.
4′ – OCCASIONE LAZIO – Azione in percussione di Nuno Tavares dalla sinistra; sfonda su quella corsia, si porta sul fondo, percorre tutta l’area e serve un pallone pericoloso nel mezzo, deviato dai friulani in corner.
1′ – INIZIA UDINESE LAZIO!
Manca pochissimo al fischio: tutto pronto al Bluenergy stadium di Udine!
Il tabellino di Udinese Lazio
- UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet (37′ Kabasele), Ebosse; Vojvoda, Piotrowski (15′ Miller), Karlström, Kamara; Ekkelenkamp, Gómez (46′ Bayo); Davis.
- A disposizione: Bayo, Bertola, Chakvetadze, Gueye, Jovanovic, Kabasele, Lovric, Miller, Mrozek, Padelli, Vinciati, Zarraga.
- Allenatore: Runjaic.
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi (80′ Gudmundsson), Belahyane, Taylor; Isaksen (53′ Cancellieri), Pinamonti (53′ Noslin), Zaccagni (90+1′ Pedraza).
- A disposizione: Motta, Renzetti, Sutalo, R. Bordon, Lazzari, Pedraza, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Gudmundsson
- Allenatore: Gattuso.
- Arbitro: sig. Tremolada (sez. di Monza)
- Marcatori: 49′ Karlstrom (U), 75′ Frattesi (L), 88′ Gudmundsson (L)
- NOTE
- Ammoniti: 13′ Piotrowski (U), 23′ Miller (U), 25′ Isaksen (L), 45+3′ Karlstrom (U), 67′ Bayo (U), 85′ Bertola (U)
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 4′ pt, 5′ st.
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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