CRONACHE
CRONACA Venezia Lazio 0-2: Zaccagni la apre, Noslin la chiude. La Lazio vola in testa!
Venezia Lazio, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma allo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto alle ore 20:45 di sabato 19 settembre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.
Leggi anche: MOVIOLA LIVE Venezia Lazio: Sozza pronto al fischio d’inizio
Serie A: in diretta la cronaca di Venezia Lazio
In diretta la cronaca del secondo tempo tra lagunari e capitolini
90+3′ – FINISCE VENEZIA LAZIO 0-2!
90+2′ – AMMONIZONE VENEZIA – Giallo anche per Moreno, sbracciata su Isaksen.
90+1′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Cartellino giallo estratto anche per Schingtienne, fallo su Pedraza.
90′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Cartellino giallo anche per il subentrato Fernandez.
90′ – Sono 3 i minuti di recupero.
87′ – SOSTITUZIONE VENEZIA – Fuori Yeboah, dentro Fernandez.
87′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Zaccagni, dentro Isaksen.
83′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Tavares, dentro Pedraza.
77′ – TRIPLA SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Taylor, Noslin e Floriani, dentro Gudmundsson, Pinamonti e Lazzari.
74-76′ – TRIPLA SOSTITUZIONE VENEZIA – Fuori Adams, Helgason e Correia, dentro Rrahmani, Fanne e Sagrado.
72′ – OCCASIONE VENEZIA – Ancora una volta Adams a tu per tu con Mandas, ancora una volta il duello vinto dal greco: il tiro è centrale e debole.
67′ – OCCASIONE VENEZIA – Yeboah calcia una punizione dal limite dell’area ma la palla si staglia sulla barriera.
64′ – OCCASIONE VENEZIA – Adams si mette in proprio, si incunea in area laziale e dalla sinistra lascia partire un tiro forte e teso che però si spegne sul fondo.
60′ – GOOOOOOL LAZIO! – Cross al millimetro di Tavares dalla sinistra per la testa di Noslin che impatta e porta i biancocelesti sul doppio vantaggio.
59′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Sozza estrae il giallo a Juan Jesus per un eccesso di proteste.
55′ – OCCASIONE LAZIO – Belahyane porta palla e dalla trequarti lascia partire un tiro piazzato che termina di poco alla sinistra di Stankovic.
51′ – GOL LAZIO – Zaccagni non sbaglia dal dischetto: il capitano calcia a mezza altezza e indirizza il pallone alla destra di Stankovic.
49′ – RIGORE LAZIO – Kenneth Taylor viene atterrato nettamente in area e Sozza, correttamente, fischia per il penalty.
46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO.
In diretta la cronaca del primo tempo tra arancioneroverdi e biancocelesti
45+1′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO.
45′ – Un solo minuto di recupero.
42′ – OCCASIONE LAZIO – Tiro a giro magistrale di Cancellieri dalla destra, ma la conclusione termina di poco alla destra di Stankovic.
39′ – OCCASIONE LAZIO – Taylor calcia da fuori ma il tiro è troppo schiacciato e debole, palla sul fondo.
37′ – OCCASIONE VENEZIA – Tiro a giro basso di Hainaut dalla destra, ma ancora una volta Mandas si fa trovare pronto.
33′ – OCCASIONE VENEZIA – Ripartenza fulminea, viziata da un fallo, del Venezia che mette a tu per tu Adams e Mandas; il centravanti dei lagunari indirizza il tiro ma è debole, il greco para e manda in corner.
29′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Il primo cartellino del match è per i lagunari; Perez interviene a gamba tesa su Frattesi in ripartenza, corretto il cartellino.
28′ – OCCASIONE VENEZIA – Percussione in solitaria di Yeboah centralmente, poi scarica sulla sinistra ad Adams che si trova a tu per tu con Mandas: Sutalo interviene in scivolata e salva tutto.
26′ – OCCASIONE VENEZIA – Sohm impatta alla perfezione una palla aerea e calcia di prima con potenza, ma senza direzione: il tiro è centrale e Mandas respinge con prontezza.
20′ – OCCASIONE LAZIO – Prima Tavares che ruba la palla sul fondo e la serve tesa in mezzo, poi Taylor su un rimpallo tenta un tiro di prima che però viene rimpallato dalla retroguardia veneta.
17′ – RIGORE SBAGLIATO! – Yeboah tira sulla sinistra di Mandas, ma il portiere greco intercetta e manda in corner.
16′ – RIGORE VENEZIA – Floriani Mussolini passa indietro di testa, ma la palla è corta e Correia la trova; Mandas lo atterra ed è calcio di rigore.
12′ – OCCASIONE LAZIO – Bellissima costruzione da parte della Lazio sulla corsia di sinistra; Zaccagni scappa sulla fascia imbeccato da Tavares, il capitano mette una palla a rimorchio in area ma Juan Jesus è attento e sventa la minaccia.
9′ – OCCASIONE VENEZIA – Adams vede Mandas leggermente fuori dai pali e prova un tiro dalla distanza; il greco blocca senza patemi.
4′ – OCCASIONE LAZIO – Punizione di Zaccagni calciata dalla media distanza che finisce di poco al lato di Stankovic.
1′ – INIZIA VENEZIA LAZIO!
Minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola prima del fischio d’inizio.
Il tabellino di Venezia Lazio
- VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason (74′ Fanne), Sohm, Correia (76′ Sagrado); Yeboah (87′ Fernandez), Adams (74′ Rrahmani).
- A disposizione: Berardi, Fanne, Fernandez, Gomes, Halhal, Lauberbach, Lisman, Mohammed, Montipo, Panada, Rrahmani, Sagrado.
- Allenatore: Stroppa.
- LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (77′ Floriani), Sutalo, Provstgaard, Tavares (83′ Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (77′ Gudmundsson); Cancellieri, Noslin (77′ Pinamonti), Zaccagni (87′ Isaksen).
- A disposizione: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Isaksen, Serra, Gudmundsson, Pinamonti.
- Allenatore: Gattuso.
- Arbitro: sig. Sozza (sez. di Seregno)
- Marcatori: 51′ Zaccagni (Rig) (L), 60′ Noslin (L)
- NOTE
- Ammoniti: 29′ Perez (V), 59′ Juan Jesus (V), 74′ Correia (V), 90′ Fernandez (V), 90+1′ Schingtienne (V), 90+2′ Moreno (V)
- Espulsi:
- Minuti di recupero: 1′ pt, 3′ st.
di Claudio Troilo
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|Cagliari
|12
|5
|4
|Como
|10
|4
|5
|LAZIO
|10
|4
|6
|Milan
|8
|4
|7
|Frosinone
|7
|4
|8
|Juventus
|7
|4
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|6
|4
|11
|Atalanta
|6
|4
|12
|Lecce
|6
|4
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|5
|16
|Fiorentina
|3
|4
|17
|Bologna
|2
|5
|18
|Parma
|1
|4
|19
|Genoa
|1
|4
|20
|Venezia
|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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