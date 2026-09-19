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CRONACHE

CRONACA Venezia Lazio 0-2: Zaccagni la apre, Noslin la chiude. La Lazio vola in testa!

Published

54 minuti ago

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Venezia Lazio settembre 2026

Venezia Lazio, gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026-2027 in programma allo stadio Pier Luigi Penzo del capoluogo veneto alle ore 20:45 di sabato 19 settembre 2026, noi di Lazionews.eu la seguiremo live, in diretta, con la cronaca e tutti gli aggiornamenti sulla sfida.

Leggi anche: MOVIOLA LIVE Venezia Lazio: Sozza pronto al fischio d’inizio

Serie A: in diretta la cronaca di Venezia Lazio

In diretta la cronaca del secondo tempo tra lagunari e capitolini

90+3′ – FINISCE VENEZIA LAZIO 0-2!

90+2′ – AMMONIZONE VENEZIA – Giallo anche per Moreno, sbracciata su Isaksen.

90+1′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Cartellino giallo estratto anche per Schingtienne, fallo su Pedraza.

90′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Cartellino giallo anche per il subentrato Fernandez.

90′ – Sono 3 i minuti di recupero.

87′ – SOSTITUZIONE VENEZIA – Fuori Yeboah, dentro Fernandez.

87′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Zaccagni, dentro Isaksen.

83′ – SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Tavares, dentro Pedraza.

77′ – TRIPLA SOSTITUZIONE LAZIO – Fuori Taylor, Noslin e Floriani, dentro Gudmundsson, Pinamonti e Lazzari.

74-76′ – TRIPLA SOSTITUZIONE VENEZIA – Fuori Adams, Helgason e Correia, dentro Rrahmani, Fanne e Sagrado.

72′ – OCCASIONE VENEZIA – Ancora una volta Adams a tu per tu con Mandas, ancora una volta il duello vinto dal greco: il tiro è centrale e debole.

67′ – OCCASIONE VENEZIA – Yeboah calcia una punizione dal limite dell’area ma la palla si staglia sulla barriera.

64′ – OCCASIONE VENEZIA – Adams si mette in proprio, si incunea in area laziale e dalla sinistra lascia partire un tiro forte e teso che però si spegne sul fondo.

60′ – GOOOOOOL LAZIO! – Cross al millimetro di Tavares dalla sinistra per la testa di Noslin che impatta e porta i biancocelesti sul doppio vantaggio.

59′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Sozza estrae il giallo a Juan Jesus per un eccesso di proteste.

55′ – OCCASIONE LAZIO – Belahyane porta palla e dalla trequarti lascia partire un tiro piazzato che termina di poco alla sinistra di Stankovic.

51′ – GOL LAZIO – Zaccagni non sbaglia dal dischetto: il capitano calcia a mezza altezza e indirizza il pallone alla destra di Stankovic.

49′ – RIGORE LAZIO – Kenneth Taylor viene atterrato nettamente in area e Sozza, correttamente, fischia per il penalty.

46′ – INIZIA IL SECONDO TEMPO.

In diretta la cronaca del primo tempo tra arancioneroverdi e biancocelesti

45+1′ – FINISCE IL PRIMO TEMPO.

45′ – Un solo minuto di recupero.

42′ – OCCASIONE LAZIO – Tiro a giro magistrale di Cancellieri dalla destra, ma la conclusione termina di poco alla destra di Stankovic.

39′ – OCCASIONE LAZIO – Taylor calcia da fuori ma il tiro è troppo schiacciato e debole, palla sul fondo.

37′ – OCCASIONE VENEZIA – Tiro a giro basso di Hainaut dalla destra, ma ancora una volta Mandas si fa trovare pronto.

33′ – OCCASIONE VENEZIA – Ripartenza fulminea, viziata da un fallo, del Venezia che mette a tu per tu Adams e Mandas; il centravanti dei lagunari indirizza il tiro ma è debole, il greco para e manda in corner.

29′ – AMMONIZIONE VENEZIA – Il primo cartellino del match è per i lagunari; Perez interviene a gamba tesa su Frattesi in ripartenza, corretto il cartellino.

28′ – OCCASIONE VENEZIA – Percussione in solitaria di Yeboah centralmente, poi scarica sulla sinistra ad Adams che si trova a tu per tu con Mandas: Sutalo interviene in scivolata e salva tutto.

26′ – OCCASIONE VENEZIA – Sohm impatta alla perfezione una palla aerea e calcia di prima con potenza, ma senza direzione: il tiro è centrale e Mandas respinge con prontezza.

20′ – OCCASIONE LAZIO – Prima Tavares che ruba la palla sul fondo e la serve tesa in mezzo, poi Taylor su un rimpallo tenta un tiro di prima che però viene rimpallato dalla retroguardia veneta.

17′ – RIGORE SBAGLIATO! – Yeboah tira sulla sinistra di Mandas, ma il portiere greco intercetta e manda in corner.

16′ – RIGORE VENEZIA – Floriani Mussolini passa indietro di testa, ma la palla è corta e Correia la trova; Mandas lo atterra ed è calcio di rigore.

12′ – OCCASIONE LAZIO – Bellissima costruzione da parte della Lazio sulla corsia di sinistra; Zaccagni scappa sulla fascia imbeccato da Tavares, il capitano mette una palla a rimorchio in area ma Juan Jesus è attento e sventa la minaccia.

9′ – OCCASIONE VENEZIA – Adams vede Mandas leggermente fuori dai pali e prova un tiro dalla distanza; il greco blocca senza patemi.

4′ – OCCASIONE LAZIO – Punizione di Zaccagni calciata dalla media distanza che finisce di poco al lato di Stankovic.

1′ – INIZIA VENEZIA LAZIO!

Minuto di raccoglimento in memoria di Sandro Mazzola prima del fischio d’inizio.

Il tabellino di Venezia Lazio

  • VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Perez, Helgason (74′ Fanne), Sohm, Correia (76′ Sagrado); Yeboah (87′ Fernandez), Adams (74′ Rrahmani).
    • A disposizione: Berardi, Fanne, Fernandez, Gomes, Halhal, Lauberbach, Lisman, Mohammed, Montipo, Panada, Rrahmani, Sagrado.
    • Allenatore: Stroppa.
  • LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani (77′ Floriani), Sutalo, Provstgaard, Tavares (83′ Pedraza); Frattesi, Belahyane, Taylor (77′ Gudmundsson); Cancellieri, Noslin (77′ Pinamonti), Zaccagni (87′ Isaksen).
    • A disposizione:  Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Cataldi, Farcomeni, Isaksen, Serra, Gudmundsson, Pinamonti.
    • Allenatore: Gattuso.
  • Arbitro: sig. Sozza (sez. di Seregno)
  • Marcatori: 51′ Zaccagni (Rig) (L), 60′ Noslin (L)
  • NOTE
  • Ammoniti: 29′ Perez (V), 59′ Juan Jesus (V), 74′ Correia (V), 90′ Fernandez (V), 90+1′ Schingtienne (V), 90+2′ Moreno (V)
  • Espulsi:
  • Minuti di recupero: 1′ pt, 3′ st.

di Claudio Troilo

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 Cagliari 12 5
4 Como 10 4
5 LAZIO 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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