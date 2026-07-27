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Arbitri Serie A 2026/2027: l’elenco completo della stagione

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4 ore ago

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arbitri serie a 2026 2027

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato l’organico della CAN A-B per la stagione 2026/2027. Sono 42 i direttori di gara che arbitreranno le partite di Serie A e Serie B nella prossima annata sportiva. Cinque gli ingressi, cinque le uscite: un ricambio perfettamente bilanciato che porta volti nuovi nel massimo campionato italiano.

I 5 nuovi arbitri promossi dalla Serie C

Cinque fischietti hanno guadagnato la promozione in CAN A-B dopo essersi distinti nella stagione di Serie C:

  • Marco Di Loreto — sezione di Terni
  • Mattia Drigo — sezione di Portogruaro
  • Dario Madonia — sezione di Palermo
  • Edoardo Manedo Mazzoni — sezione di Prato
  • Alberto Poli — sezione di Verona

I 5 arbitri dismessi

Cinque direttori di gara lasciano invece l’organico di massima serie. Per tre di loro la motivazione è il limite di permanenza nel ruolo: Rosario Abisso (Palermo), Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì). Per Federico Dionisi e Luca Massimi l’uscita è invece legata a valutazioni tecniche. La loro situazione era stata inizialmente in dubbio: la Figc aveva valutato l’ipotesi di congelare le dismissioni a causa della stagione arbitrale travagliata, conclusasi senza presidente – lo squalificato Zappi – e senza designatore, dopo l’auto sospensione di Rocchi a seguito dell’inchiesta della Procura di Milano. L’ipotesi è stata poi scartata.

Elenco completo arbitri Serie A 2026/2027

Di seguito i 42 arbitri ufficiali della CAN A-B per la stagione 2026/2027, in ordine alfabetico:

  • Claudio Giuseppe Allegretta — sezione di Molfetta
  • Alberto Ruben Arena — sezione di Torre del Greco
  • Giovanni Ayroldi — sezione di Molfetta
  • Kevin Bonacina — sezione di Bergamo
  • Andrea Calzavara — sezione di Varese
  • Daniele Chiffi — sezione di Padova
  • Giuseppe Collu — sezione di Cagliari
  • Andrea Colombo — sezione di Como
  • Valerio Crezzini — sezione di Siena
  • Marco Di Bello — sezione di Brindisi
  • Marco Di Loreto — sezione di Terni (nuovo)
  • Davide Di Marco — sezione di Ciampino
  • Daniele Doveri — sezione di Roma 1
  • Mattia Drigo — sezione di Portogruaro (nuovo)
  • Michael Fabbri — sezione di Ravenna
  • Ermanno Feliciani — sezione di Teramo
  • Maria Sole Ferrieri Caputi — sezione di Livorno
  • Francesco Fourneau — sezione di Roma 1
  • Simone Galipò — sezione di Firenze
  • Marco Guida — sezione di Torre Annunziata
  • Federico La Penna — sezione di Roma 1
  • Dario Madonia — sezione di Palermo (nuovo)
  • Gianluca Manganiello — sezione di Pinerolo
  • Matteo Marcenaro — sezione di Genova
  • Matteo Marchetti — sezione di Ostia Lido
  • Fabio Maresca — sezione di Napoli
  • Maurizio Mariani — sezione di Aprilia
  • Livio Marinelli — sezione di Tivoli
  • Davide Massa — sezione di Imperia
  • Edoardo Manedo Mazzoni — sezione di Prato (nuovo)
  • Giuseppe Mucera — sezione di Palermo
  • Luca Pairetto — sezione di Nichelino
  • Daniele Perenzoni — sezione di Rovereto
  • Mario Perri — sezione di Roma 1
  • Alberto Poli — sezione di Verona (nuovo)
  • Antonio Rapuano — sezione di Rimini
  • Juan Luca Sacchi — sezione di Macerata
  • Simone Sozza — sezione di Seregno
  • Paride Tremolada — sezione di Monza
  • Niccolò Turrini — sezione di Firenze
  • Andrea Zanotti — sezione di Rimini
  • Luca Zufferli — sezione di Udine

Il nuovo designatore della Serie A non è ancora ufficiale: Daniele Orsato, attuale designatore della Serie C, è in pole position per ereditare il ruolo lasciato vacante da Rocchi.

Gli arbitri della Lazio 2026/2027

Ogni settimana, non appena l’AIA comunica le designazioni ufficiali, Lazionews.eu pubblica la rubrica Occhio al Fischietto con i precedenti dell’arbitro assegnato alla partita della Lazio, i numeri stagionali e la designazione completa di arbitri, assistenti, quarto uomo, VAR e AVAR.

Consulta le schede individuali degli arbitri più frequenti con la Lazio per conoscere statistiche e curiosità su ogni direttore di gara. Stay tuned.

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Giornalista sportiva con oltre 28 anni di esperienza nel settore, specializzata in SEO e social media marketing applicati all’informazione digitale. Per 10 anni è stata speaker radiofonica presso Radio Radio. Attualmente ricopre il ruolo di direttore responsabile di Lazionews.eu.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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