ARBITRI
Arbitri Serie A 2026/2027: l’elenco completo della stagione
L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato l’organico della CAN A-B per la stagione 2026/2027. Sono 42 i direttori di gara che arbitreranno le partite di Serie A e Serie B nella prossima annata sportiva. Cinque gli ingressi, cinque le uscite: un ricambio perfettamente bilanciato che porta volti nuovi nel massimo campionato italiano.
I 5 nuovi arbitri promossi dalla Serie C
Cinque fischietti hanno guadagnato la promozione in CAN A-B dopo essersi distinti nella stagione di Serie C:
- Marco Di Loreto — sezione di Terni
- Mattia Drigo — sezione di Portogruaro
- Dario Madonia — sezione di Palermo
- Edoardo Manedo Mazzoni — sezione di Prato
- Alberto Poli — sezione di Verona
I 5 arbitri dismessi
Cinque direttori di gara lasciano invece l’organico di massima serie. Per tre di loro la motivazione è il limite di permanenza nel ruolo: Rosario Abisso (Palermo), Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì). Per Federico Dionisi e Luca Massimi l’uscita è invece legata a valutazioni tecniche. La loro situazione era stata inizialmente in dubbio: la Figc aveva valutato l’ipotesi di congelare le dismissioni a causa della stagione arbitrale travagliata, conclusasi senza presidente – lo squalificato Zappi – e senza designatore, dopo l’auto sospensione di Rocchi a seguito dell’inchiesta della Procura di Milano. L’ipotesi è stata poi scartata.
Elenco completo arbitri Serie A 2026/2027
Di seguito i 42 arbitri ufficiali della CAN A-B per la stagione 2026/2027, in ordine alfabetico:
- Claudio Giuseppe Allegretta — sezione di Molfetta
- Alberto Ruben Arena — sezione di Torre del Greco
- Giovanni Ayroldi — sezione di Molfetta
- Kevin Bonacina — sezione di Bergamo
- Andrea Calzavara — sezione di Varese
- Daniele Chiffi — sezione di Padova
- Giuseppe Collu — sezione di Cagliari
- Andrea Colombo — sezione di Como
- Valerio Crezzini — sezione di Siena
- Marco Di Bello — sezione di Brindisi
- Marco Di Loreto — sezione di Terni (nuovo)
- Davide Di Marco — sezione di Ciampino
- Daniele Doveri — sezione di Roma 1
- Mattia Drigo — sezione di Portogruaro (nuovo)
- Michael Fabbri — sezione di Ravenna
- Ermanno Feliciani — sezione di Teramo
- Maria Sole Ferrieri Caputi — sezione di Livorno
- Francesco Fourneau — sezione di Roma 1
- Simone Galipò — sezione di Firenze
- Marco Guida — sezione di Torre Annunziata
- Federico La Penna — sezione di Roma 1
- Dario Madonia — sezione di Palermo (nuovo)
- Gianluca Manganiello — sezione di Pinerolo
- Matteo Marcenaro — sezione di Genova
- Matteo Marchetti — sezione di Ostia Lido
- Fabio Maresca — sezione di Napoli
- Maurizio Mariani — sezione di Aprilia
- Livio Marinelli — sezione di Tivoli
- Davide Massa — sezione di Imperia
- Edoardo Manedo Mazzoni — sezione di Prato (nuovo)
- Giuseppe Mucera — sezione di Palermo
- Luca Pairetto — sezione di Nichelino
- Daniele Perenzoni — sezione di Rovereto
- Mario Perri — sezione di Roma 1
- Alberto Poli — sezione di Verona (nuovo)
- Antonio Rapuano — sezione di Rimini
- Juan Luca Sacchi — sezione di Macerata
- Simone Sozza — sezione di Seregno
- Paride Tremolada — sezione di Monza
- Niccolò Turrini — sezione di Firenze
- Andrea Zanotti — sezione di Rimini
- Luca Zufferli — sezione di Udine
Il nuovo designatore della Serie A non è ancora ufficiale: Daniele Orsato, attuale designatore della Serie C, è in pole position per ereditare il ruolo lasciato vacante da Rocchi.
Gli arbitri della Lazio 2026/2027
Ogni settimana, non appena l’AIA comunica le designazioni ufficiali, Lazionews.eu pubblica la rubrica Occhio al Fischietto con i precedenti dell’arbitro assegnato alla partita della Lazio, i numeri stagionali e la designazione completa di arbitri, assistenti, quarto uomo, VAR e AVAR.
Consulta le schede individuali degli arbitri più frequenti con la Lazio per conoscere statistiche e curiosità su ogni direttore di gara. Stay tuned.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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