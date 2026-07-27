Arbitri Serie A 2026/2027: l’elenco completo della stagione

L’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato l’organico della CAN A-B per la stagione 2026/2027. Sono 42 i direttori di gara che arbitreranno le partite di Serie A e Serie B nella prossima annata sportiva. Cinque gli ingressi, cinque le uscite: un ricambio perfettamente bilanciato che porta volti nuovi nel massimo campionato italiano.

I 5 nuovi arbitri promossi dalla Serie C

Cinque fischietti hanno guadagnato la promozione in CAN A-B dopo essersi distinti nella stagione di Serie C:

Marco Di Loreto — sezione di Terni

— sezione di Terni Mattia Drigo — sezione di Portogruaro

— sezione di Portogruaro Dario Madonia — sezione di Palermo

— sezione di Palermo Edoardo Manedo Mazzoni — sezione di Prato

— sezione di Prato Alberto Poli — sezione di Verona

I 5 arbitri dismessi

Cinque direttori di gara lasciano invece l’organico di massima serie. Per tre di loro la motivazione è il limite di permanenza nel ruolo: Rosario Abisso (Palermo), Ivano Pezzuto (Lecce) e Marco Piccinini (Forlì). Per Federico Dionisi e Luca Massimi l’uscita è invece legata a valutazioni tecniche. La loro situazione era stata inizialmente in dubbio: la Figc aveva valutato l’ipotesi di congelare le dismissioni a causa della stagione arbitrale travagliata, conclusasi senza presidente – lo squalificato Zappi – e senza designatore, dopo l’auto sospensione di Rocchi a seguito dell’inchiesta della Procura di Milano. L’ipotesi è stata poi scartata.

Elenco completo arbitri Serie A 2026/2027

Di seguito i 42 arbitri ufficiali della CAN A-B per la stagione 2026/2027, in ordine alfabetico:

Claudio Giuseppe Allegretta — sezione di Molfetta

— sezione di Molfetta Alberto Ruben Arena — sezione di Torre del Greco

— sezione di Torre del Greco Giovanni Ayroldi — sezione di Molfetta

— sezione di Molfetta Kevin Bonacina — sezione di Bergamo

— sezione di Bergamo Andrea Calzavara — sezione di Varese

— sezione di Varese Daniele Chiffi — sezione di Padova

— sezione di Padova Giuseppe Collu — sezione di Cagliari

— sezione di Cagliari Andrea Colombo — sezione di Como

— sezione di Como Valerio Crezzini — sezione di Siena

— sezione di Siena Marco Di Bello — sezione di Brindisi

— sezione di Brindisi Marco Di Loreto — sezione di Terni (nuovo)

— sezione di Terni (nuovo) Davide Di Marco — sezione di Ciampino

— sezione di Ciampino Daniele Doveri — sezione di Roma 1

— sezione di Roma 1 Mattia Drigo — sezione di Portogruaro (nuovo)

— sezione di Portogruaro (nuovo) Michael Fabbri — sezione di Ravenna

— sezione di Ravenna Ermanno Feliciani — sezione di Teramo

— sezione di Teramo Maria Sole Ferrieri Caputi — sezione di Livorno

— sezione di Livorno Francesco Fourneau — sezione di Roma 1

— sezione di Roma 1 Simone Galipò — sezione di Firenze

— sezione di Firenze Marco Guida — sezione di Torre Annunziata

— sezione di Torre Annunziata Federico La Penna — sezione di Roma 1

— sezione di Roma 1 Dario Madonia — sezione di Palermo (nuovo)

— sezione di Palermo (nuovo) Gianluca Manganiello — sezione di Pinerolo

— sezione di Pinerolo Matteo Marcenaro — sezione di Genova

— sezione di Genova Matteo Marchetti — sezione di Ostia Lido

— sezione di Ostia Lido Fabio Maresca — sezione di Napoli

— sezione di Napoli Maurizio Mariani — sezione di Aprilia

— sezione di Aprilia Livio Marinelli — sezione di Tivoli

— sezione di Tivoli Davide Massa — sezione di Imperia

— sezione di Imperia Edoardo Manedo Mazzoni — sezione di Prato (nuovo)

— sezione di Prato (nuovo) Giuseppe Mucera — sezione di Palermo

— sezione di Palermo Luca Pairetto — sezione di Nichelino

— sezione di Nichelino Daniele Perenzoni — sezione di Rovereto

— sezione di Rovereto Mario Perri — sezione di Roma 1

— sezione di Roma 1 Alberto Poli — sezione di Verona (nuovo)

— sezione di Verona (nuovo) Antonio Rapuano — sezione di Rimini

— sezione di Rimini Juan Luca Sacchi — sezione di Macerata

— sezione di Macerata Simone Sozza — sezione di Seregno

— sezione di Seregno Paride Tremolada — sezione di Monza

— sezione di Monza Niccolò Turrini — sezione di Firenze

— sezione di Firenze Andrea Zanotti — sezione di Rimini

— sezione di Rimini Luca Zufferli — sezione di Udine

Il nuovo designatore della Serie A non è ancora ufficiale: Daniele Orsato, attuale designatore della Serie C, è in pole position per ereditare il ruolo lasciato vacante da Rocchi.

Gli arbitri della Lazio 2026/2027

Ogni settimana, non appena l’AIA comunica le designazioni ufficiali, Lazionews.eu pubblica la rubrica Occhio al Fischietto con i precedenti dell’arbitro assegnato alla partita della Lazio, i numeri stagionali e la designazione completa di arbitri, assistenti, quarto uomo, VAR e AVAR.

Consulta le schede individuali degli arbitri più frequenti con la Lazio per conoscere statistiche e curiosità su ogni direttore di gara. Stay tuned.

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