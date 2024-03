La designazione arbitrale completa per Bayern Monaco Lazio

Tempo di lettura: < 1 minuto

ARBITRO BAYERN MONACO LAZIO – L’arbitro che dirigerà il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio è Slavko Vincic. È questa la designazione scelta per l’importante incontro. I guardalinee saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. Il quarto uomo è Matej Jug. Al Var, infine, ci saranno Nejc Kajtazovic e Rade Obrenovic.

Bayern Monaco Lazio, arbitro e assistenti

Arbitro: Slavko Vincic (Slo)

Assistenti: Klancnik e Kovacic

Quarto uomo: Jug

Var: Kajtazovic

Avar: Obrenovic

I precedenti della Lazio con Vincic

La Lazio è scesa in campo assieme all’arbitro Vincic tre volte. La prima in Europa League, nella stagione 2017/18, quando i biancocelesti affrontarono la Steaua Bucarest e vinsero 5 a 1. La seconda, sempre nella stessa competizione europea, vide i capitolini perdere a Siviglia per 1 a 0. L’ultima, invece, risale all’1-1 dello scorso settembre contro l’Atletico Madrid. La partita dello storico e leggendario gol di Provedel.08:30