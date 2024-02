OCCHIO AL FISCHIETTO, Di Bello dirige Lazio - Milan

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO MILAN ARBITRO DI BELLO - L'AIA ha reso note, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, le designazioni arbitrali della ventisettesima giornata di Serie A. Il match dell'Olimpico Lazio - Milan è stato affidato a Marco Di Bello di Brindisi. Il direttore di gara sarà supportato dagli assistenti Meli e Alassio, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Di Paolo e Aureliano scelti rispettivamente nei ruoli di VAR e AVAR.

Di Bello arbitra Lazio - Milan: la designazione completa

Arbitro: sig. Di Bello

Assistenti: signori Meli - Alassio

IV Uomo: sig. Sacchi

V.A.R.: sig. Di Paolo

A.V.A.R.: sig. Aureliano

I precedenti tra la Lazio e il signor Di Bello

La Lazio ritrova Di Bello per la ventiduesima volta. I precedenti vedono i biancocelesti uscire vincitori in 12 occasioni. 2 pareggi e 7 sconfitte completano il quadro. In stagione, il fischietto pugliese ha diretto il club capitolino già due volte, nei successi esterni contro Sassuolo e Cagliari.