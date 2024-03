OCCHIO AL FISCHIETTO, scelto Aureliano per Lazio - Udinese

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO UDINESE ARBITRO AURELIANO - Come comunicato da una nota ufficiale pubblicata dall'AIA sul proprio sito, ecco le designazioni arbitrali della ventisettesima giornata di Serie A. Il match dell'Olimpico Lazio - Udinese, in programma per le ore 20:45 di lunedì 11 marzo, verrà diretto da Gianluca Aureliano di Bologna. Il fischietto emiliano sarà supportato dagli assistenti Imperiale e Cecconi, mentre il quarto uomo sarà Santoro. Sossa e Mazzoleni scelti rispettivamente nei ruoli di VAR e AVAR.

Aureliano dirige Lazio - Udinese: la designazione completa

Arbitro: sig. Aureliano

Assistenti: signori Imperiale - Cecconi

IV Uomo: sig. Santoro

V.A.R.: sig. Sozza

A.V.A.R.: sig. Mazzoleni

I precedenti tra la Lazio e il signor Aureliano

Aureliano e la Lazio si sono ritrovati appena due volte in precedenza. I biancocelesti non hanno trovato mai la vittoria prima d'ora in partite dirette dal fischietto di Bologna. Un pari risalente alla scorsa stagione contro la Sampdoria a Genova e una sconfitta all'Olimpico sempre contro l'Udinese, nel 2020, il bilancio attuale. Dopo aver svolto di ruolo di A.V.A.R . nello scorso turno contro il Milan, l'arbitro ritrova subito il club capitolino.