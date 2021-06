EURO 2020 | Danimarca – Finlandia 0-1: decide Pohjanpalo

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

EURO2020 DANIMARCA FINLANDIA TABELLINO – Con ogni pensiero rivolto a Christian Eriksen, dopo più di un’ora di stop, i giocatori di Danimarca e Finlandia hanno deciso di portare a termine l’incontro. Una partita conclusasi sul risultato di 0-1, grazie alla rete di Pohjanpalo.

La cronaca

Difficile parlare del primo tempo di Danimarca – Finlandia, alla fine del quale, al minuto 43’, Christian Eriksen ha accusato un malore, accasciandosi al suolo. Dopo che il fantasista dell’Inter è stato rianimato e portato all’ospedale, compagni e avversari hanno deciso di concludere la partita. Secondo tempo sui generis, per forza di cose, che ha visto i finlandesi trovare il vantaggio al 61’ con il colpo di testa di Pohjanpalo. La reazione danese, tuttavia, non si è fatta attendere e un quarto d’ora dopo ha portato sul dischetto Hojbjerg, che però si è fatto ipnotizzare da Hradecky. È l’ultima emozione di un pomeriggio difficile, che porta in dote alla Finlandia la prima, storica vittoria in una fase finale di un Europeo.

Il tabellino dell’incontro

DANIMARCA (4-2-3-1) Schmeichel; Maehle, Christensen, Kjaer (63’ Vestergaard), Wass (76’ Stryger Larsen); Hojbjerg, Delaney (76’ Cornelius); Braithwaite, Eriksen (43’ Jensen), Poulsen; Wind (63’ Skov Olsen)

A disposizione: Nørgaard, Rönnow, Andersen, Lössl, Dolberg, Damsgaard, Boilesen

Ct: Hjulmand

FINLANDIA (4-4-2): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy, Uronen; Sparv (76’ Kauko), Lod, Kamara; Pukki (76’ Schüller), Pohjanpalo (83’ Forss)

A disposizione: Jaakkola, Jensen, Joronen, Lappalainen, Leo Väisänen, Hämäläinen, Soiri, Taylor, Ivanov

Ct: Kanerva

Arbitro: Anthony Taylor (ING)

Marcatori: 61’ Pohjanpalo (F)

NOTE – Ammoniti: Lod (F), Sparv (F)

Recupero: 2′ nel primo tempo; 5’ nel secondo