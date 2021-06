Euro 2020, definita l’avversaria dell’Italia agli ottavi di finale

- Advertisement -

EURO 2020 ITALIA OTTAVI DI FINALE – Dopo aver battuto il Galles e conquistato il primato nel Girone A, l’Italia di Roberto Mancini ha appena scoperto la squadra che affronterà sabato sera a Wembley. Sarà l’Austria di Franco Foda, vincente per una rete a zero sull’Ucraina di Shevchenko.

Agli ottavi sarà Italia – Austria

Sorpresa a Bucarest. L’Austria batte 0-1 l’Ucraina, la sopravanza in classifica e si posiziona definitivamente al secondo posto del Girone C. Il che significa che la squadra guidata da Alaba, sabato prossimo a Londra (ore 21.00), affronterà gli azzurri di Roberto Mancini. Accorto e cinico, il ‘Das Team’ è riuscito a conquistare il passaggio al turno eliminatorio di un Europeo per la prima volta nella storia.