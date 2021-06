- Advertisement -

EURO 2020 PROGRAMMA ORARI RISULTATI – Prende il via in Italia l’Europeo di calcio 2020. Il torneo sarà itinerante per festeggiare i 60 anni della manifestazione. La data di inizio, in programma l’11 giugno, di Euro 2021, che resta formalmente Euro 2020 come denominazione, è stata spostata a causa della pandemia. Per quanto riguarda il pubblico, non potrà superare il 25% della capienza degli stadi. All’Olimpico di Roma la gara inaugurale dell’Italia di Roberto Mancini contro la Turchia, mentre la finale a Wembley, Londra, l’11 di luglio. Tutte le 51 partite degli Europei sono trasmesse in TV su Sky, 27 gare in chiaro sui canali Rai. Ecco il programma completo.

Euro 2020, fase a gironi: programma e orari

Il calendario di Euro 2020 per la fase a gironi vede 36 partite dall’11 al 23 giugno 2021 in diversi stadi. Passano alla fase a eliminazione diretta le prime due di ciascun girone più le quattro migliori terze.

VENERDI 11 GIUGNO

ORE 21 | Turchia-Italia, Roma (Gruppo A) 0-3 (53′ Demiral (A), 66′ Immobile, 79′ Insigne)

SABATO 12 GIUGNO

ORE 15 | Galles-Svizzera, Baku (Gruppo A) 1-1 (49′ Embolo, 74′ Moore)

ORE 18 | Danimarca-Finlandia, Copenaghen (Gruppo B) 0-1 (61′ Pohjanpalo)

ORE 21 | Belgio-Russia, San Pietroburgo (Gruppo B) 3-0 (10′ Lukaku, 33′ Meunier, 88′ Lukaku)

DOMENICA 13 GIUGNO

ORE 15 | Inghilterra-Croazia, Londra (Gruppo D) 1-0 (57′ Sterling)

ORE 18 | Austria-Macedonia, Bucarest (Gruppo C) 3-1 (18′ Lainer, 28′ Pandev, 78′ Gregoritsch, 89′ Arnautovic)

ORE 21 | Olanda-Ucraina, Amsterdam (Gruppo C) 3-2 (52′ Wijnaldum, 58′ Weghorst, 75′ Jarmolenko, 79′ Yaremchuk, 85′ Dumfries)

LUNEDI 14 GIUGNO

ORE 15 | Scozia-Repubblica Ceca, Glasgow (Gruppo D) 0-2 (42′, 52′ Schick)

ORE 18 | Polonia-Slovacchia, San Pietroburgo (Gruppo E) 1-2 (18′ Szczesny (AU), 46′ Linetty, 69′ Skriniar)

ORE 21 | Spagna-Svezia, Siviglia (Gruppo E) 0-0

MARTEDI 15 GIUGNO

ORE 18 | Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F) 0-3 (87′ Guerreiro, 90′, 92′ Ronaldo)

ORE 21 | Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F) 1-0 (20’ (A) Hummels)

MERCOLEDI 16 GIUGNO

ORE 15 | Finlandia-Russia, San Pietroburgo (Gruppo B) 0-1 (46′ Miranchuk) 0-1 (45+2 Mirancuk)

ORE 18 | Turchia-Galles, Baku (Gruppo A) 0-2 (42′ Ramsey, 90+5 Roberts)

ORE 21 | Italia-Svizzera, Roma (Gruppo A) 3-0 (26′, 52′ Locatelli, 89′ Immobile)

GIOVEDI 17 GIUGNO

ORE 15 | Ucraina-Macedonia, Bucarest (Gruppo C) 2-1 (29′ Yarmolenko, 34′ Yaremchuk, 57′ Alioski)

ORE 18 | Danimarca-Belgio, Copenaghen (Gruppo B) 1-2 (Poulsen, Hazard, De Bruyne)

ORE 21 | Olanda-Austria, Amsterdam (Gruppo C)

VENERDI 18 GIUGNO

ORE 15 | Svezia-Slovacchia, San Pietroburgo (Gruppo E)

ORE 18 | Croazia-Repubblica Ceca, Glasgow (Gruppo D)

ORE 21 | Inghilterra-Scozia, Londra (Gruppo D)

SABATO 19 GIUGNO

ORE 15 | Ungheria-Francia, Budapest (Gruppo F)

ORE 18 | Portogallo-Germania, Monaco di Baviera (Gruppo F)

ORE 21 | Spagna-Polonia, Siviglia (Gruppo E)

DOMENICA 20 GIUGNO

ORE 18 | Svizzera-Turchia, Baku (Gruppo A)

ORE 21 | Italia-Galles, Roma (Gruppo A)

LUNEDI 21 GIUGNO

ORE 18 | Ucraina-Austria, Bucarest (Gruppo C)

ORE 18 | Macedonia-Olanda, Amsterdam (Gruppo C)

ORE 21 | Russia-Danimarca, Copenaghen (Gruppo B)

ORE 21 | Finlandia-Belgio, San Pietroburgo (Gruppo B)

MARTEDI 22 GIUGNO

ORE 21 | Croazia-Scozia, Glasgow (Gruppo D)

ORE 21 | Repubblica Ceca-Inghilterra, Londra (Gruppo D)

MERCOLEDI 23 GIUGNO

ORE 18 | Svezia-Polonia, San Pietroburgo (Gruppo E)

ORE 18 | Slovacchia-Spagna, Siviglia (Gruppo E)

ORE 21 | Portogallo-Francia, Budapest (Gruppo F)

ORE 21 | Germania-Ungheria, Monaco di Baviera (Gruppo F)