EURO 2020 | Galles – Svizzera 1-1: Italia prima nel girone A

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

EURO 2020 GALLES SVIZZERA TABELLINO – La prima giornata del Girone A di Euro2020 va in archivio con il pareggio tra Galles e Svizzera. L’Italia è così, al momento, prima in classifica grazie ai tre punti conquistati nella gara inaugurale contro la Turchia.

La cronaca

Dopo un primo tempo avaro di emozioni, scosso solamente da qualche fulminea accelerazione di Daniel James, l’incontro tra Galles e Svizzera si è animato nella ripresa. Sono bastati quattro minuti, infatti, a Breel Embolo per portare avanti la nazionale elvetica con un poderoso stacco di testa. L’attaccante del Borussia Moenchengladbach, scatenato a inizio ripresa, ha sfiorato in più di un’occasione il raddoppio senza però trovarlo. E così, secondo la più classica delle leggi del calcio, i ‘dragoni’ hanno agguantato il pareggio con un altro colpo di testa, stavolta di Kieffer Moore, attaccante del Cardiff. Nel finale, poi, gol annullato alla Svizzera, che con il subentrato Gavranovic si era nuovamente portata in vantaggio. L’intervento del Var ha infatti sancito il fuorigioco, con la partita che è quindi andata in archivio sull’1-1. Ringrazia l’Italia, che grazie alla vittoria di ieri sera sulla Turchia, ottiene il primato nel Girone A.

Il tabellino dell’incontro

GALLES (4-3-3): Ward; Roberts, Rodon, Mepham, Davies; Morrel, Allen, Ramsey (91′ Ampadu); James (75′ Brooks), Moore, Bale

A disposizione: Davies, Gunter, Levitt, Wilson, Williams J., Williams N. Norrington-Davies Lockyer, Roberts, Hennessey

Ct: Page

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka,, Freuler, Rodriguez; Shaqiri (65′ Zakaria); Embolo, Seferovic (84′ Gavranovic)

A disposizione: Mehmedi, Fassnacht, Sow, Cömert, Omlin, Benito, Vargas, Widmer, Zuber, Mvogo

Ct: Petkovic

Arbitro: Clement Turpin (FRA)

Marcatori: 49′ Embolo (S), 74′ Moore (G)

NOTE – Ammoniti: Schar (S), Mbabu (S), Moore (G)

Recupero: 1′ nel primo tempo; 5′ nel secondo