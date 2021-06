Euro 2020, previsti 12 mila tifosi azzurri per Italia-Svizzera

- Advertisement -

EURO 2020 ITALIA SVIZZERA – Per il match contro la Svizzera, valido per la seconda giornata del Gruppo A di Euro 2020, l’Italia potrà contare su un’arma in più. Se nella partita inaugurale con la Turchia i tagliandi messi a disposizione dei tifosi erano stati divisi sostanzialmente equamente tra fans azzurri e turchi, contro la formazione di Vladimir Petkovic la musica sarà ben diversa.

Euro 2020, l’invasione dei tifosi azzurri allo Stadio Olimpico

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, le dispsozioni dell’UEFA e del Governo Italiano prevedono la presenza di circa 16 000 spettatori. Tra questi ben 12 000 saranno tifosi dell’Italia. Dei tagliandi messi a disposizione infatti, solo 4 000 sono stati acquistati dai supporters svizzeri. Pur con larghi buchi in diversi settori dello stadio, l’Olimpico tornerà dunque ad avvicnarsi alle celeberrime “notti magiche” di Italia ’90. Una spinta in più per Ciro Immobile e compagni. Ottenendo una vittoria mercoledì infatti, gli azzurri staccherebbero già matematicamente il pass per la fase successiva di Euro 2020.