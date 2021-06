Turchia-Italia, Spinazzola: “Un’emozione incredibile. Partita perfetta”

- Advertisement -

ITALIA INTERVISTA EURO2020 – Termina 0-3 Turchia-Italia. Il primo match della fase a gironi ha visto gli azzurri scendere in campo in modo spettacolare. Prima schiaccia e poi trafigge la squadra di Şenol Güneş. Nel post partita, ai microfoni di SkySport è intervenuto il man of the match Leonardo Spinazzola.

Turchia-Italia, Leonardo Spinazzola nel post partita

“Questa sera è stata un’emozione incredibile. Tutti i tifosi e le persone fuori, abbiamo avuto i brividi. Ci mancavano da morire. E’ stata una partita perfetta, zero goal subiti. Abbiamo fatto un buon calcio. Siamo una macchina da guerra? Quello lo dirà il campo nel futuro. Questa notte ho dormito, so cosa devo fare in campo. Sono sempre stato tranquillo. Il mister mi richiama sempre che devo pressare e andare su. Ma ogni tanto gli dico che voglio rifiatare perché non ce la faccio (ride). Abbiamo un centrocampo e un attacco veramente incredibile. Tanta qualità e tecnica”.