Galatasaray, Terim affronta il Marsiglia e guarda alla Lazio

GALATASARAY CONFERENZA STAMPA TERIM – Intervenuto in conferenza stampa Terim, allenatore del Galatasaray, ha parlato della sfida al Marsiglia, accennando però anche al possibile risultato tra Lokomotiv Mosca e Lazio.

Galatasaray, le parole di Terim

“Domani dobbiamo prendere il controllo. Il Marsiglia è una squadra molto tosta, sarà dura. Dobbiamo stare attenti. Perché il senso della vittoria è un’altra grande cosa ovviamente, ma se si pareggia e se la Lokomotiv batte la Lazio in Russia, si riparte. C’è una grande catena di possibilità. Così come potremmo non essere in grado di partire da qui, potremmo essere secondi. Se partiamo per primi da questo girone, saltiamo gli avversari molto importanti e giochiamo direttamente negli ultimi 16 turni. Vogliamo applicare i nostri pensieri per gennaio e uscire con uno stile diverso in quel momento”.