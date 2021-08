Fanta-Lazio | Consigli biancocelesti per la 1^ giornata

- Advertisement -

Tempo di lettura: 2 minuti

FANTACALCIO LAZIO – L’estate veste i panni arancio, il tramonto dei mesi più caldi, liberi e divertenti dell’anno è vicino. Così come la Serie A, che sta per riaprire i battenti. A meno di una settimana dall’inizio del nuovo campionato, tra curiosità e voglia di tornare allo stadio, a farla da padrone è il fantacalcio. L’asta sicuramente, ma anche i primi dubbi di formazione: chi schiero? Chi tengo fuori? Insomma, le solite domande alle quali è difficile trovar risposta nei giorni precedenti la partita. Per tale motivo, in un periodo in cui ogni consiglio è prezioso, la redazione di Lazionews.eu ha deciso di venire incontro ai tanti amanti biancocelesti del fantagioco. Come? Consigliando i tre giocatori della squadra di Maurizio Sarri che potranno sicuramente far parte delle vostre formazioni e, al contrario, i tre che converrà tenere fuori. Quindi, bando alle ciance: partiamo con Empoli – Lazio!

Lazio e Fantacalcio

Il primo weekend di campionato è alle porte e la Lazio, reduce da un pre-campionato incenso di cambiamenti, farà visita all’Empoli. Analizzando la partita, abbiamo scelto tre biancocelesti che meritano di trovare posto nelle vostre fantasquadre e altrettanti che converrebbe schierare solo in caso di necessità. Scopriamoli.

LaPresse

Tris d’assi

CIRO IMMOBILE: Il ‘King’ biancoceleste, fresco Campione d’Europa, bagnerà a Empoli l’inizio della sua sesta stagione in maglia biancoceleste. In quattro delle cinque precedenti annate passate con l’aquila sul petto è sempre stato il primo marcatore della squadra. A far eccezione c’è solo la scorsa, 2020/21, quando Lazzari lo anticipò. Ma lui mise comunque la personale firma sullo 0-2 di Cagliari. Inevitabile, quindi, puntarci da subito anche quest’anno: le tradizioni vanno sempre onorate.

SERGEJ MILINKOVIC-SAVIC: Nell’estate dei cambiamenti, il totem al centro del villaggio biancoceleste è rimasto lui. Protagonista con Inzaghi, protagonista con Sarri. Il 21 laziale ha già dimostrato in queste prime uscite pre-stagionali di essere già tra gli elementi più in palla. Impossibile tenerlo fuori.

ELSEID HYSAJ: A Empoli il fiore del suo talento è germogliato e sbocciato. Anche grazie a Maurizio Sarri, che dopo Napoli lo ha voluto anche alla Lazio. Sabato avrà il difficile compito di reggere il cartello ‘lavori in corso’ su un out di sinistra ancora in costruzione; ma siamo sicuri che vorrà fare bene dinanzi alla squadra e ai tifosi che lo hanno lanciato nel grande calcio.

Fanta-panchinabili

FELIPE ANDERSON: Indice di liquidità permettendo, il brasiliano lancerà nella trasferta di Empoli il software biancoceleste 2.0. Le ultime uscite in pre-campionato, tuttavia, hanno visto il brasiliano accendersi a sprazzi, non ancora completamente inglobato nei dettami del ‘Sarrismo’. Diamogli tempo e, se possibile, schieriamo qualcun altro.

LUCAS LEIVA: Passare dall’Inzaghi-ball al Sarri-ball non sarà facile per nessuno. Soprattutto per lui, che detiene i codici di sviluppo del gioco biancoceleste. Abbiniamo a ciò la proverbiale non propensione al bonus del centrocampista brasiliano, per dire che è possibile passare oltre.

LUIZ FELIPE: L’attacco è la prima difesa, si diceva una volta. Ma nell’idea di gioco di Sarri è l’arte di proteggere la porta a esser tra le più sviscerate e allenate. Per questo, considerando anche il passaggio da una linea a tre a una a quattro, il centrale brasiliano potrebbe trovar più fatica di altri ad entrare nei meccanismi del ‘Comandante’.

Daniele Izzo