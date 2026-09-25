Infermeria affollata, la sosta per svuotarla: ecco chi recupera e chi no

La lunga sosta dei club è iniziata e in questo periodo di tempo la Lazio spera di svuotare l’infermeria: ecco il punto sugli infortunati.

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Infortunati Lazio, il punto sull’infermeria: chi recupera e chi no

AGGIORNAMENTO 25 SETTEMBRE – Gli 8 biancocelesti impegnati nelle Nazionali non ci saranno, per gli altri infortunati le cose sono diverse. Patric, scrive il CdS, è ancora ai box, Przyborek ha problemi all’adduttore ed è ancora da valutare, si attende il ritorno in gruppo di Marusic fermato da problemi muscolari. C’è anche Dele-Bashiru che inizierà a parte per poi aggregarsi stabilmente al gruppo dalla prossima settima. Cataldi si allena già con i compagni, ma aumenterà i giri in ottica Monza. Per Rovella bisogna aspettare, mentre Doekhi sarà a disposizione regolarmente con un tutore alla mano.

Sosta da prima in classifica per la Lazio che in questo momento non può godere dell’organico al completo. Lo stop dovrebbe però finalmente coincidere con il recupero di alcuni giocatori. Per Il Messaggero i primi a rientrare dovrebbero essere Marusic e Dele-Bashiru. Speranza anche per Cataldi che è stato convocato nelle ultime uscite ma non è ancora al meglio. Da valutare invece, nei prossimi giorni sono previsti ulteriori aggiornamenti, Rovella e Przyborek.

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