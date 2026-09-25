Cancellieri si infortuna in vacanza: le sue condizioni

Durante la maxi sosta per gli impegni delle Nazionali, Matteo Cancellieri ha riportato un infortunio alla gamba mentre si trovava in vacanza: le condizioni dell’esterno della Lazio.

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Infortunio di Cancellieri: le sue condizioni e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 25 SETTEMBRE – Secondo quanto riportato da Valerio Marcangeli, Matteo Cancellieri non era oggi presente alla ripresa degli allenamenti dopo il periodo di vacanza concesso da Gattuso a causa di un infortunio alla gamba subito nel tempo libero e che ha richiesto l’applicazione di diversi punti di sutura. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO 2026 – Secondo Il Messaggero, le condizioni del giocatore sono state valutate dallo staff medico che, tuttavia, non avrebbe ancora sciolto alcuna riserva. La giornata di oggi potrebbe essere importante per Cancellieri, per capire se mercoledì potrà dare una mano alla causa o dare forfait.

AGGIORNAMENTO 03 DICEMBRE – Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Cancellieri è finalmente tornato in gruppo. Ieri ha svolto il lavoro tattico in vista della partita di Coppa Italia contro il Milan con i compagni. L’obiettivo è di ritornare a disposizione per la gara contro il Bologna del 7 dicembre.

AGGIORNAMENTO 17 NOVEMBRE – Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Cancellieri ne avrà ancora fino a metà dicembre. Il rientro sembrava imminente, invece i tempi di recupero per l’esterno romano si allungano ulteriormente. Salterà il match con il Lecce, la doppia sfida con il Milan (campionato e Coppa Italia) con l’obiettivo di tornare disponibile per la trasferta di Parma del 13 dicembre. Mancherà, quindi, anche per la precedente partita in casa contro il Bologna.

AGGIORNAMENTO 23 OTTOBRE – Come riporta il Corriere dello Sport, a causa della lesione miotendinea riportata, la sosta ai box per Cancellieri si allunga. Un mese, a questo punto, rappresenta la previsione più ottimistica possibile. Si tratta dell’ennesimo problema muscolare di questa stagione, a Formello sono aumentate le perplessità. Le riflessioni sono aperte, si cercano di capire le motivazioni dei tanti infortuni accusati finora dalla rosa. Quello di Cancellieri, tra l’altro, è arrivato dopo le due settimane di sosta colpendo il giocatore più in forma della squadra biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 22 OTTOBRE – L’esito degli esami per Cancellieri è arrivato e, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, si tratta di una lesione di primo grado al flessore che lo obbliga a 20 giorni di stop forzato. L’esterno, calendario alla mano, rientrerà dopo la sosta per le Nazionali.

AGGIORNAMENTO 21 OTTOBRE – Soltanto il check odierno, come riporta il Corriere dello Sport, chiarirà l’entità dell’infortunio di Matteo Cancellieri. In caso di lesione muscolare, rimarrebbe fuori circa una ventina di giorni e ciò significherebbe saltare tutte le sfide da qui alla pausa di novembre. Questo è lo scenario che più si teme a Formello.

Come riporta il Corriere dello Sport, Matteo Cancellieri potrebbe stare fuori più o meno 20 giorni dopo il problema accusato nel corso di Atalanta-Lazio. La speranza è che si sia fermato in tempo e che magari si tratti di un problema tendineo, anche se a primo impatto la sensazione è che si tratti di un problema muscolare. In ogni caso, la natura del problema si capirà soltanto dopo gli esami di rito che dovrà svolgere.

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