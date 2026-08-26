Infortunio Dele-Bashiru, si sospetta uno stiramento: i tempi di recupero

Fisayo Dele-Bashiru è stato sostituito nel match contro il Bologna a causa di un infortunio: le sue condizioni, gli esiti degli esami strumentali e i tempi di recupero previsti per il rientro del centrocampista nigeriano.

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Infortunio Dele-Bashiru: gli aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 26 AGOSTO – Fermatosi nella prima di campionato contro il Bologna, si temono due o tre settimane di stop per Dele-Bashiru. Come riporta la Gazzetta dello Sport, si teme uno stiramento al flessore per lui. Solo gli esami strumentali, previsti oggi, potranno dire con chiarezza l’entità dell’infortunio.

AGGIORNAMENTO 27 MARZO – L’edizione odierna del Corriere dello Sport sostiene che Dele Bashiru dovrebbe recuperare in tempo per la sfida col Torino dal problema alla caviglia. Le sensazioni, secondo il quotidiano in edicola oggi, resterebbero positive, ma molto dipenderà da come il suo fisico reagirà alle prossime sessioni d’allenamento.

AGGIORNAMENTO 26 MARZO – Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Lazio sta valutando le possibilità di Dele-Bashiru di tornare disponibile in vista del match con il Torino. Il nigeriano nei giorni scorsi aveva avvertito ancora un fastidio alla caviglia. Se non dovesse farcela per il campo, si confida comunque di averlo in panchina come opzione in più per il centrocampo, anche considerata la squalifica di Vecino.

AGGIORNAMENTO 25 MARZO – Manca sempre meno al ritorno in campo di Dele Bashiru. Il centrocampista della Lazio ha giocato qualche minuto col Viktoria Plzen, ma il problema alla caviglia gli ha impedito di essere convocato col Bologna. Adesso, come riportato dal Corriere dello Sport, il nigeriano avrebbe seguito una tabella di marcia per recuperare in questa sosta e punta il Torino. Baroni spera di ritrovarlo per poter allargare le rotazioni a centrocampo.

AGGIORNAMENTO 11 MARZO – Come sottolineato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si avvicina il rientro di Fisayo Dele Bashiru. Il centrocampista della Lazio è fuori da circa tre settimane, ma è tornato a lavorare a Formello. Baroni non si è sentito di forzare il suo rientro con l’Udinese, ma le sensazioni in vista del ritorno col Viktoria Plzen sono positive.

AGGIORNAMENTO 23 FEBBRAIO – Dele-Bashiru si è fermato durante il match col Venezia per una distorsione alla caviglia. Il centrocampista si sottoporrà a degli accertamenti.

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