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Infortunio Doekhi, l’olandese si è operato: il comunicato della Lazio

Published

3 ore ago

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Danilo Doekhi

Danilho Doekhi salterà la partita della Lazio con il Milan: come riferito da Radio Laziale, il centrale olandese si è operato alla mano destra nelle scorse ore e non scenderà in campo contro i rossoneri. Si scalda Sutalo.

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Infortunio Doekhi: condizioni, tempi di recupero e tutti gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 12 SETTEMBRE ORE 13:00 – La Lazio ha diramato una nota ufficiale in merito all’infortunio di Danilo Doekhi: Nella giornata di ieri, Danilho Doekhi è stato sottoposto ad un intervento di osteosintesi con placca e viti per il trattamento di una frattura spiroide del secondo metacarpo della mano sinistra. L’intervento è stato eseguito presso l’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli dal professor Franceschi e dalla sua équipe”.

Danilo Doekhi si è operato alla mano destra nelle scorse e non sarà quindi in campo questo pomeriggio contro il Milan. A riferirlo è Radio Laziale, che ipotizza un impiego di Sutalo a fianco di Provstgaard per sostituire l’olandese. A rischio per l’ex Union Berlino anche la gara con il Venezia.

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