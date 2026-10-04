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INFORTUNATI

Napoli, altra tegola per Allegri: Favasuli rischia due mesi di stop, salterebbe la Lazio

Published

2 ore ago

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Campo di allenamento Lazionews.eu

Nuovo stop per infortunio in casa Napoli: si ferma Costantino Favasuli che rischia due mesi di stop, salterebbe la gara con la Lazio per poi tornare dopo la prossima sosta.

Leggi Anche: I club che hanno dato più gol all’Italia: come si posiziona la Lazio in classifica

Non c’è pace per Massimiliano Allegri ed il suo Napoli, falcidiato da infortuni in questo avvio di stagione. L’ultimo in ordine cronologico è quello di Costantino Favasuli che ha subito un trauma muscolare nel corso della sfida tra l’Italia U21 e l’Armenia di pari categoria. Gli esami successivi hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra.

Ancora incerti i tempi di recupero ma per Il Corriere dello Sport, il giocatore rischierebbe fino a due mesi di stop. Dunque se così fosse rientrerebbe dopo il 20 novembre e cioè al termine della prossima sosta Nazionali e perciò salterebbe la sfida contro la Lazio in programma allo stadio Maradona il prossimo 8 novembre e valida per l’11esima giornata di Serie A.

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