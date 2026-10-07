INFORTUNATI
Infortunio Filipe Bordon, recupero lampo del difensore
Durante il ritiro estivo di Formello, Filipe Bordon ha riportato un infortunio al piede che l’ha costretto all’operazione: il peggio è ora alle spalle e il difensore classe 2005 si avvia verso il recupero.
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Infortunio Filipe Bordon: gli aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero
Come riporta il Messaggero, Filipe Bordon è il primo dei lungodegenti ad abbandonare l’infermeria. Il difensore, che si era operato a fine luglio per la frattura al metatarso, ha recuperato anticipatamente rispetto alle previsioni. Adesso può incominciare la fase di riatletizzazione volta al ritorno alle migliori condizioni fisiche, prima di rilanciarsi in una nuova avventura.
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