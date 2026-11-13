Infortunio Frattesi: problema all’adduttore per il centrocampista

All’indomani dal successo dell’Italia sulla Francia in Nations League, partita nella quale ha segnato un gol, il centrocampista della Lazio Davide Frattesi è costretto ad abbandonare il ritiro azzurro per infortunio. Ecco di seguito il comunicato della FIGC.

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Infortunio Frattesi: le condizioni del centrocampista biancoceleste

AGGIORNAMENTO ORE 18.55 – Secondo quanto appreso dal giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano, inviato ad Appiano Gentile per seguire gli azzurri, Frattesi avrebbe svolto in mattinata gli esami strumentali che avrebbero riscontrato un piccolo edema di poco conto. D’accordo con i medici della Nazionale e della Lazio si è optato per far rientrare il giocatore a Formello. Il problema del giocatore sarebbe all’adduttore.

“All’indomani del successo in rimonta con la Francia, la Nazionale è tornata ad allenarsi presso il Centro Sportivo Angelo Moratti in vista del match di domenica con il Belgio, ultimo incontro nel girone di UEFA Nations League. La squadra è stata divisa in due gruppi, con una seduta di scarico in palestra e piscina per l’undici titolare con i Bleus e lavoro sul campo per gli altri.

Intanto Davide Frattesi ha lasciato il raduno azzurro: il centrocampista della Lazio, a segno ieri con la Francia, è alle prese con un risentimento muscolare che lo rende indisponibile per la sfida con il Belgio e farà quindi rientro presso il club di appartenenza.”

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