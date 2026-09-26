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INFORTUNATI

Gudmundsson: l’islandese costretto a lasciare il campo per infortunio in Islanda-Estonia

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2 ore ago

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Albert Gudmundsson in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

L’attaccante della Lazio Albert Gudmundsson ha subito un infortunio alla mezzora di Islanda-Estonia, gara valida per la fase a Gruppi della UEFA Nations League. Tempi di recupero da valutare.

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Problemi al braccio per Gudmundsson: il punto

Nel corso della gara tra Islanda ed Estonia in Nations League, che Gudmundsson aveva iniziato da titolare, l’attaccante biancoceleste ha riportato un infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo dopo appena 30 minuti dal fischio d’inizio. Il problema accusato è al braccio sinistro e il giocatore è rimasto a terra sentendo dolore e costringendo così lo staff medico al cambio per non rischiarlo. Si attendono ora le valutazioni sull’entità del problema per capire quando il giocatore potrà nuovamente essere a disposizione, sia per la sua Nazionale che per la Lazio al rientro dalla sosta.

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