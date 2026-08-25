Infortunio Marusic, il montenegrino sostituito contro il Bologna

Nel corso del primo tempo della partita contro il Bologna, Adam Marusic ha accusato un infortunio muscolare, dovendo chiedere la sostituzione: le sue condizioni e i tempi di recupero.

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Infortunio Marusic: gli aggiornamenti sulle condizioni e i tempi di recupero

AGGIORNAMENTO 25 AGOSTO – Al 17′ del primo tempo della prima di Serie A contro il Bologna, Adam Marusic ha dovuto chiedere il cambio dopo un intervento in scivolata su Cambiaghi. Si sospetta un infortunio di natura muscolare nella zona del quadricipite sinistro per il terzino montenegrino. Seguiranno esami e approfondimenti.

AGGIORNAMENTO 3 MAGGIO – Adam Marusic si era fermato contro il Parma a causa di una lesione di basso grado al polpaccio destro ma, come riportato dal CdS, ha recuperato ed è tornato in corsa per un posto. Il montenegrino è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe essere utilizzato a Cremona per poi rifiatare nel round contro l’Inter.

AGGIORNAMENTO 22 APRILE – Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, Adam Marusic si è sottoposto a un test a Formello e sembra aver recuperato dalla lesione di basso grado al polpaccio destro. Non è assolutamente escluso, anzi, il contrario, che possa partire titolare contro l’Atalanta. Sarri ragionerà sulla formazione titolare fino all’ultimo, ma il montenegrino è probabile che parta titolare.

AGGIORNAMENTO 21 APRILE – Secondo quanto riportato dalla redazione de Il Messaggero, anche Marusic partirà alla volta di Bergamo. Altro discorso è la presenza in campo del terzino che, nonostante tutti gli sforzi per esserci, resta molto complicata.

AGGIORNAMENTO 20 APRILE – Come riporta il Messaggero, Marusic non sarebbe ancora pronto per la sfida di mercoledì contro l’Atalanta. Il calciatore proverà a rientrare tra l’allenamento di oggi e quello di domani (ovvero la rifinitura aperta ai tifosi biancocelesti. Lazzari è uscito malconcio dal match di Napoli, ma dovrebbe esserci.

AGGIORNAMENTO 15 APRILE – Marusic, vista la lesione al polpaccio, è ancora in fortissimo dubbio per la gara di mercoledì contro l’Atalanta per la semifinale di ritorno della Coppa Italia. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore di Sarri

AGGIORNAMENTO 14 APRILE – Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il terzino biancoceleste ha accusato una lesione muscolare: rimarrà ai box per circa due-tre settimane. In forte rischio, quindi, oltre alla sfida di campionato contro il Napoli, c’è anche la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta per la semifinale di Coppa Italia.

AGGIORNAMENTO 13 APRILE, ORE 14:02 – “Lesione di basso grado al polpaccio destro per Marusic e infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro per Maldini. Gigot e Gila svolgono un lavoro atletico specifico, mentre Provedel e Rovella continuano i loro programmi di recupero post-operatori”.

AGGIORNAMENTO 13 APRILE – Per il montenegrino si temono due-tre settimane di stop, fa sapere il Corriere dello Sport. Marusic, comunque, farà di tutto per accelerare i tempi e tornare in campo il prima possibile, nel tentativo di esserci miracolosamente nelle sfida all’Atalanta di mercoledì 22 aprile.

Problema di natura muscolare per il montenegrino, si teme uno stiramento per Adam Marusic. Con certezza non ci sarà contro la Fiorentina e molto probabilmente neanche contro il Napoli, ma a preoccupare davvero è la sua presenza nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Con Adam fuori, al suo posto a Firenze giocherà Manuel Lazzari. Le condizioni del montenegrino saranno costantemente monitorate, con l’obiettivo primario di recuperarlo in tempo per la sfida di Bergamo contro l’Atalanta.

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