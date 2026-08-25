Infortunio Patric, lo spagnolo ancora assente: le sue condizioni

Preoccupano le condizioni di Patric, che ha saltato l’intera preparazione e ancora non si vede in campo: lo spagnolo è alle prese con un infortunio che lo tiene fuori ormai da tre mesi.

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Infortunio Patric: aggiornamenti e tempi di recupero per il difensore della Lazio

AGGIORNAMENTO 25 AGOSTO – Come riportato dal Corriere dello Sport, Patric è alle prese con un fastidioso problema al soleo che lo tiene fuori da più di un mese. Il giocatore, infatti, non ha ancora svolto una seduta sotto i comandi di Gennaro Gattuso. In settimana sarà rivalutato.

AGGIORNAMENTO 7 APRILE 2026 – Come riportato dal CdS nella sua edizione odierna, a Formello c’è molta fiducia nel rivedere Patric in campo già per la sfida contro la Fiorentina al Franchi. Lo spagnolo ha saltato la gara di sabato all’Olimpico per un problema a un dito del piede operato in passato.

AGGIORNAMENTO 5 APRILE 2026 – Come riportato dal Corriere dello Sport sono previsti 10 giorni di stop per Patric per il problema accusato ad un dito del piede già operato in passato. Lo spagnolo ha saltato il Parma ma per il quotidiano dovrebbe essere convocabile per la sfida contro la Fiorentina.

AGGIORNAMENTO 4 APRILE 2026 – Patric si ferma durante la rifinitura di Lazio-Parma. Infortunio ad un dito del piede precedentemente operato, secondo quanto riportato da La Repubblica è stata raggiunta quota quaranta infortuni stagionali.

AGGIORNAMENTO 4 GENNAIO 2026 – Come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, Patric si è fermato a causa di una lesione al polpaccio e resterà ai box per almeno 20 giorni.

A detta di Radio Laziale, Patric non ci sarà domenica all’Olimpico, in occasione della sfida agli azzurri di Conte. Nelle prossime ore saranno valutate le sue condizioni per capire l’entita del problema fisico e i suoi tempi di recupero.

L’assenza del centrale spagnolo si aggiunge a quelle di Dele-Bashiru e Dia, fuori per la Coppa d’Africa e ancora indisponibili. Resta da capire, invece, l’eventuale convocazione di Rovella, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l’operazione per risolvere la pubalgia. Verosimilmente, si deciderà soltanto all’ultimo momento se il regista sarà parte dei convocati o meno.

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Redazione Lazionews.eu

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