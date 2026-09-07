INFORTUNATI
Infortunio Pinamonti, duro colpo alla caviglia: ecco le condizioni dell’attaccante
Andrea Pinamonti, nel corso della sfida vinta dalla Lazio in trasferta contro l’Udinese, è uscito anzitempo dal campo nella ripresa per un duro colpo ricevuto alla caviglia: ecco le sue condizioni e l’entità dell’infortunio.
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Infortunio Pinamonti: condizioni, tempi di recupero e tutti gli aggiornamenti
Il 9 della Lazio è uscito anzitempo dal campo nella sfida contro l’Udinese. Botta forte sulla caviglia, smorfie di dolore e tanto ghiaccio spray. Ha provato a stare in campo lo stesso, ma poi mister Gattuso ha optato per il cambio. In panchina si è seduto dolorante e ha applicato sulla caviglia del ghiaccio. Nei prossimi giorni verranno valutate le sue condizioni e l’entità dell’infortunio.
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