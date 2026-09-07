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Infortunio Pinamonti, duro colpo alla caviglia: ecco le condizioni dell’attaccante

Published

3 ore ago

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infortunio Pinamonti

Andrea Pinamonti, nel corso della sfida vinta dalla Lazio in trasferta contro l’Udinese, è uscito anzitempo dal campo nella ripresa per un duro colpo ricevuto alla caviglia: ecco le sue condizioni e l’entità dell’infortunio.

Leggi anche: Gattuso: “I tifosi non cambieranno idea, sono coerenti. Noi dobbiamo solo lavorare”

Infortunio Pinamonti: condizioni, tempi di recupero e tutti gli aggiornamenti

Il 9 della Lazio è uscito anzitempo dal campo nella sfida contro l’Udinese. Botta forte sulla caviglia, smorfie di dolore e tanto ghiaccio spray. Ha provato a stare in campo lo stesso, ma poi mister Gattuso ha optato per il cambio. In panchina si è seduto dolorante e ha applicato sulla caviglia del ghiaccio. Nei prossimi giorni verranno valutate le sue condizioni e l’entità dell’infortunio.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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