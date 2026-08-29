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INFORTUNATI

Bruttissimo infortunio per Serra: cattive notizie dalla Primavera

Published

15 minuti ago

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Infortunio Serra

Federico Serra, capitano della Lazio Primavera, sul finire del 45′ nel corso della sfida contro l’Albinoleffe, ha subito un bruttissimo infortunio che lo ha obbligato a uscire dal campo. Ecco gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

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Infortunio per Serra: condizioni, tempi di recupero e tutti gli aggiornamenti

Il capitano della Lazio Primavera è stato colpito duramente da un avversario dell’Albinoleffe alla caviglia, costringendolo all’uscita dal campo. Il colpo è stato molto duro e vigoroso, con Serra visibilmente dolorante. Nelle prossime ore si sottoporrà a degli esami strumentali che evidenzieranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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