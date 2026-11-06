INFORTUNATI
Infortunio Tavares, il portoghese è sul filo: Rino spera nel recupero in extremis
L’infortunio di Zaccagni, che terrà fuori dal campo il capitano della Lazio per almeno un mese, non è l’unica preoccupazione di Gattuso in vista di Napoli: potrebbe esserci un ulteriore assente top nella gara di domenica, si tratta di Nuno Tavares.
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Infortunio Tavares: tutti gli aggiornamenti e i tempi di recupero
AGGIORNAMENTO 6 NOVEMBRE – Nuno sul filo in vista della sfida con il Napoli, come scrive il CdS nella sua edizione odierna. Ieri sono arrivati segnali positivi, con il portoghese che ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo. Sicuramente sta meglio, certamente verrà tenuto sotto osservazione fino all’ultimo ma non è ancora possibile dire se domenica, al Maradona, ci sarà o meno. Pedraza si tiene in preallarme, ma Gattuso spera in un allarme che possa rientrare per quel che concerne il portoghese. Tutto dipenderà dai prossimi due allenamenti in programma: il primo oggi e il secondo domani, sempre alle 10:30.
Ieri non ha spinto troppo in allenamento, si è voluto preservare. Negli ultimi test atletici fatti a Formello l’ex Arsenal è apparso molto stanco e un po’ affaticato, per questo si valuterà il da farsi nelle prossime ore. Se il portoghese recupererà, ecco che l’unico cambio riguarderà Zaccagni. Con il capitano out, la casella di sinistra lascerà posto a Noslin, con Pinamonti come punta centrale.
Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Nuno Tavares non è sceso in campo nell’allenamento di ripresa di mercoledì. Il terzino portoghese è alle prese con un affaticamento al flessore.
Gattuso spera non si tratti di un problema serio, ma ha già allertato Pedraza e Pellegrini, pronti per contendersi una maglia contro il Napoli domenica.
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