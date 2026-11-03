L’infortunio Zaccagni continua a essere un tema chiave per la Lazio e per tutti i tifosi biancocelesti, vista l’importanza dell’esterno nel sistema di gioco. Mattia Zaccagni è infatti uno degli uomini più determinanti nella fase offensiva, grazie alla sua capacità di creare superiorità e occasioni da gol. Nel corso della sua carriera, diversi stop fisici hanno inciso sulla sua continuità, rendendo necessario un attento monitoraggio delle sue condizioni. Di seguito, tutti gli aggiornamenti sull’infortunio di Zaccagni e sui tempi di recupero e di rientro del calciatore biancoceleste.

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Infortunio Zaccagni: condizioni, tempi di recupero e ultime news

AGGIORNAMENTO 3 NOVEMBRE 2026 – Zaccagni era uscito anzitempo nella sfida contro il Cagliari destando non poca paura in vista della sfida con il Napoli. Insieme ai possibili rientri a Napoli di Marusic e Rovella, per la sfida contro la squadra di Allegri, scrive il Corriere dello Sport, dovrebbero esserci senza problemi anche Zaccagni e Cataldi. I due avevano subito due dure contusioni contro il Cagliari e specialmente il capitano era uscito dal campo zoppicando.

AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO – Anche l’edizione odierna del Messaggero sostiene che Zaccagni non recupererà dalla distrazione al quadricipite destro per la sfida col Pisa. Salvo soprese la sua stagione è finita.

AGGIORNAMENTO 16 MAGGIO – Come riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, Mattia Zaccagni si ferma ancora per un problema muscolare e per questo non ci sarà nel derby contro la Roma. La stagione, per il capitano biancoceleste, sembra chiudersi anticipatamente dopo un vero e proprio calvario di intoppi e infortuni vissuto per tutto l’anno calcistico. Prima, a giugno, l’operazione per risolvere il problema della pubalgia, poi vari stiramenti.

AGGIORNAMENTO 14 MAGGIO – La Lazio deve recuperare in fretta dalle fatiche di Coppa Italia perché il derby con la Roma incombe. Sarri rischia di dover fare a meno di Zaccagni, uscito zoppicante nella partita contro l’Inter. In panchina teneva il ghiaccio sul ginocchio sinistro dolorante, le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

AGGIORNAMENTO 11 MAGGIO – Come riportato da ANSA, l’infortunio di Zaccagni metterà in dubbio la presenza del capitano nella finale di Coppa Italia fino all’ultimo. Sarri spera di avere a disposizione il suo numero 10, ma non è detto che il recupero dal trauma sofferto al piede destro avvenga in tempo utile.

AGGIORNAMENTO 9 MAGGIO – Prima di Lazio Inter di Serie A, Maurizio Sarri è stato interrogato proprio sulla questione Zaccagni e ha risposto, in maniera lapidaria, tranquillizzando tutti i tifosi: “Dovrebbe farcela per la finale di Coppa Italia”.

AGGIORNAMENTO 8 MAGGIO – La Lazio ha appena diramato un comunciato sulle condizioni di Zaccagni: “In seguito ad un trauma di gioco al piede destro riportato nel corso dell’allenamento odierno, il calciatore Mattia Zaccagni ha interrotto anticipatamente la seduta.

Gli esami strumentali effettuati presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni di natura ossea.

Le condizioni cliniche del calciatore saranno rivalutate nelle prossime ore attraverso il monitoraggio dell’evoluzione del quadro traumatico”

AGGIORNAMENTO 1 MAGGIO – Tempi di recupero molto previ per Mattia Zaccagni come auspicato in settimana. Come riportato anche da Sky Sport, il capitano della Lazio oggi si è allenato regolarmente in gruppo a Formello e salvo sorprese è da considerarsi a disposizione per la trasferta di lunedì contro la Cremonese.

AGGIORNAMENTO 30 APRILE – C’è tranquillità intorno alle condizioni del capitano della Lazio. Dopo aver preso parte all’allenamento di ieri, svolgendo anche una frazione della seduta insieme alla squadra, si andrà incontro a un’oculata gestione per averlo al meglio in vista della finale di Coppa Italia del 13 maggio. Per questa ragione, non si esclude un rientro graduale, che potrebbe portare a una sua esclusione dall’undici in campo contro la Cremonese, riporta il CdS.

AGGIORNAMENTO 28 APRILE – Il Corriere dello Sport tranquillizza tutti, sulle condizioni di Zaccagni. Il capitano ha accusato poco più di un affaticamento muscolare, a causa dell’elevato minutaggio di Bergamo. Potrebbe già rientrare per la Cremonese, ma forse gli si concederà un po’ di riposo in più.

AGGIORNAMENTO 27 APRILE – “A seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue:

Sindrome influenzale per Cataldi e postumi di trauma contusivo di media entità al quadricipite destro per Zaccagni”.

AGGIORNAMENTO 10 APRILE – Zaccagni è un passo dal rientro dall’infortunio. Come riporta il Corriere dello Sport, le chance per la sua convocazione nella trasferta di Forenze verranno definite da oggi alla rifinitura di domenica. Nuovi esami strumentali avrebbero evidenziato un netto miglioramento delle condizioni del capitano. Un’ottima notizia per Sarri e i suoi, se si pensa che fino a pochi giorni fa anche un eventuale recupero per la semifinale di Coppa Italia, in programma il 22 aprile, era in forte dubbio.

AGGIORNAMENTO 7 APRILE – Come riferisce il CdS nella sua edizione odierna, il capitano della Lazio sta tentando di accorciare i tempi di recupero per tornare a disposizione in vista di Atalanta Lazio, gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Anche Sarri spera di riaverlo contro i bergamaschi, queste le sue parole dopo il Parma: “Zaccagni? Per l’Atalanta dovrebbe esserci, spero di recuperarlo già qualche partita prima per averlo non solo clinicamente guarito, ma anche in una buona condizione fisica”.

AGGIORNAMENTO 1 APRILE – Secondo quanto scritto dal CdS, il piano di Zaccagni consisterebbe in due step: il primo è quello di rientrare tra gli arruolabili per la sfida contro il Napoli del 18 aprile, e il secondo è quello di farsi trovare pronto – anche per giocare uno spezzone – nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta. Forse ambizioni eccessive, ma il capitano ci vuole provare.

AGGIORNAMENTO 30 MARZO, ORE 19 – La Lazio ci informa di condizioni in miglioramento per Zaccagni. Sarà diffuso un bollettino medico.

AGGIORNAMENTO 30 MARZO – Come riporta il CdS nella sua edizione odierna, il calvario di Mattia Zaccagni continua. Tra oggi e domani, scrive il quotidiano, il capitano biancoceleste si sottoporrà a nuovi esami dopo l’infortunio rimediato nella sfida casalinga contro il Milan. I controlli precedenti hanno riscontrato una “ lesione muscolare di media entità al vasto mediale e al vasto intermedio della coscia destra, con uno stop stimato in circa 40 giorni”. Il recupero in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta, quindi, appare improbabile.

AGGIORNAMENTO 24 MARZO – Come si temeva, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, non ci sarà per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Zac ha svolto nuovi esami strumentali e rimarrà ancora ai box per almeno 45 giorni.

Gli ultimi accertamenti effettuati hanno certificato tempistiche pesanti. Come riportato da il Corriere dello Sport, si capirà durante il protocollo riabilitativo quanto tempo ci sarà da attendere prima del suo ritorno in campo. La Lazio, prima di arrivare alla partita di Bergamo, dovrà affrontare Parma, il 4 aprile; Fiorentina, il 13 e Napoli, il 18 aprile. Una volta superato il ritorno contro la squadra di Palladino, ci saranno Udinese, 27 aprile in casa, e Cremonese, 3 maggio in trasferta. Le possibilità di recupero del numero 10 verranno valutate strada facendo.

AGGIORNAMENTO 23 MARZO – Come riportato da Il Messaggero, le condizioni di Zaccagni sembrano più serie del previsto. L’infortunio, infatti, supererebbe il secondo grado e la lesione è quasi uno strappo. Difficilmente il 10 sarà a disposizione per il ritorno della semifinale di Coppa Italia il 22 aprile.

AGGIORNAMENTO 19 MARZO – Come scrive il Corriere dello Sport, si parlerebbe di circa 30-40 giorni di stop. A fare la differenza sarà la risposta alla fisioterapia alla quale il capitano si sta sottoponendo, in attesa di nuovi accertamenti clinici.

AGGIORNAMENTO 18 MARZO – La Lazio ci informa sull’infortunio del capitano Mattia Zaccagni, che si era fermato durante Lazio-Milan: ecco le sue condizioni e i possibili tempi di recupero.

“Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero”.

AGGIORNAMENTO 15 MARZO – Durante la partita Lazio Milan, Mattia Zaccagni ha accusato un infortunio muscolare alla coscia destra. Nei prossimi giorni verrà sottoposto a degli accertamenti per valutarne l’entità.

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