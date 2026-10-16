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Abbate: “Flaminio? Lotito dice di aver l’ok, il Comune aspetta”

Published

4 ore ago

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Abbate intervista Flaminio Comune

Alberto Abbate è intervenuto in un’intervista ai microfoni di Radio Laziale per dare gli aggiornamenti relativi al progetto Flaminio, dopo che la Lazio ha ricevuto le prescrizioni della Soprintendenza: il Comune di Roma resta in attesa. Ecco le sue parole.

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Le parole di Abbate nell’intervista sul Flaminio e l’attesa del Comune

“Lotito dovrebbe rinunciare ai 45.000 posti perché lo stadio dovrebbe essere da 43.000. Lotito ha detto in parola al Comune che ha l’ok della Soprintendenza. Il Comune aspetta…”

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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