Il ministro per lo sport e le politiche giovanili Andrea Abodi è intervenuto a margine dell’Rcs Sport Industry Talk per chiarire il tema della multiproprietà, argomento molto caro a Lotito.

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Le parole del ministro Abodi sul tema della multiproprietà.

“Multiproprietà? Non ho parlato con nessuno dei due (Malagò e Galliani) e non so quale sia il pensiero. Mi sono espresso favorevolmente a proposito della conferma di una norma che c’è, poi bisognerà capire le ragioni di chi vuole superarla e abrogarla.

Per il rispetto da garantire alle comunità sportive e verso la regolarità della competizione, sia opportuno confermare la norma esistente, fatta dalla FIGC perché la multiproprietà può creare equivoci e l’idea nella testa dei tifosi che non sempre un club voglia raggiungere il risultato migliore”.

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