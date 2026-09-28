Abodi: “Il Flaminio merita nuova vita, va fatto per i tifosi”

In occasione della conferenza dei servizi relativa al nuovo stadio della Roma del quartiere di Pietralata, il ministro dello sport Andrea Abodi ha trovato il tempo di parlare anche dello Stadio Flaminio per la Lazio in questa sua intervista.

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Le parole di Abodi nell’intervista sullo Stadio Flaminio

“Con questa approvazione riusciamo a ripristinare una relazione fiduciaria con tutti i cittadini o quantomeno a consolidarla. Non soltanto con i tifosi della Roma. E ci auguriamo che proceda anche il secondo progetto a Roma, quello dello stadio Flaminio, che merita una nuova vita. La merita per la sua storia e soprattutto per il suo futuro e per i tifosi della Lazio che vorranno la stessa soddisfazione”

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