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Abodi: “Ho sempre sostenuto il rispetto delle regole, per tutti, e l’autonomia dello sport”

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2 ore ago

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Il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi ha commentato con una nota ufficiale riportata dall’ANSA il commissariamento della FIGC.

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Le parole del Ministro Abodi sul commissariamento della FIGC.

“Ho sempre sostenuto e ribadito due principi molto semplici, ma mai scontati: il rispetto delle regole, per tutti, e l’autonomia dello sport, in osservanza delle norme dello Stato. Il Coni, attraverso i suoi organi e nell’esercizio delle proprie prerogative, ha preso le sue decisioni sul commissariamento della Figc, che appartengono integralmente all’autonomia dell’ordinamento sportivo. C’è una regola che non è stata rispettata e una soluzione che è stata individuata dalle istituzioni sportive, riaffermandone l’efficacia.

Come ho ribadito più volte, l’ultima ieri a Pescara in occasione della partita della Nazionale Under 21, al calcio italiano servono serenità, responsabilità e lavoro comune, ognuno nel proprio ruolo e nel rispetto dei ruoli. Da parte del Governo, continueranno a esserci rispetto dell’autonomia, vigilanza nell’ambito delle competenze previste dalla legge e piena collaborazione istituzionale nell’interesse dello sport italiano”.

Redazione Lazionews.eu
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